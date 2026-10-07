Ronaldo tự đề cao mình ngang tầm vóc Pele - Maradona, gây sức ép để không bị phạt?
Rộ tin Ronaldo đằng sau hậu trường đang gây áp lực để buộc LĐBĐ Bồ Đào Nha phải ngó lơ hành động tự ý bỏ đội tuyển của mình.
Ronaldo bị nghi gây áp lực với Liên đoàn phía sau hậu trường
Cristiano Ronaldo với thông cáo dài dằng dặc của mình đã làm rõ ý đồ: Anh yêu cầu HLV Jorge Jesus xin lỗi vì thất hứa (nhưng Jesus không xin lỗi), sẽ không rời ĐT Bồ Đào Nha, và sẽ không thi đấu cho ĐTQG chừng nào HLV Jesus chưa có lời xin lỗi hoặc chừng nào ông còn tại vị.
Ronaldo chỉ trích HLV Jorge Jesus nhưng nhất quyết tiếp tục "gắn bó" với ĐT Bồ Đào Nha
Tuy nhiên tuyển thủ tự ý rời bỏ ĐTQG thì phải bị đình chỉ thi đấu. Tờ A Bola tại Bồ Đào Nha cho biết vấn đề nghiêm trọng của scandal Ronaldo là việc tiền đạo 41 tuổi này đã vi phạm quy định của LĐBĐ Bồ Đào Nha (FPF) với hành vi rời đợt tập trung mà chưa được HLV trưởng cho phép.
Khoản 2 điều 160 trong quy định của FPF ghi rõ rằng hành động này có thể chịu án phạt cấm thi đấu tại ĐTQG tới 2 năm. Mức án cụ thể dù vậy sẽ được quyết định tùy theo mức độ cống hiến của từng cầu thủ vi phạm, và đôi khi FPF còn giảm án khá nhẹ xuống 6 tháng để cầu thủ có thể trở lại kịp cho một giải đấu quan trọng nào đó.
Ronaldo, trong thông cáo mới đây chỉ trích HLV Jesus, cũng đã bày tỏ sự chấp nhận nếu anh bị phạt bởi FPF cho hành động bỏ đội tuyển. Tuy nhiên thực tế đằng sau hậu trường lại khác. Tờ A Bola và một số nguồn tin khác cho biết Ronaldo đã gây áp lực lên FPF để không bị phạt, dựa vào mối quan hệ với một số nhân vật tiếng tăm lẫn cả các chính khách hàng đầu của Bồ Đào Nha.
Tiago Craveiro, cựu Tổng thư ký LĐBĐ Bồ Đào Nha, và giờ là "nhân viên" của Ronaldo
Tiago Craveiro, “cố vấn chiến lược” của Ronaldo ở tập đoàn CR7 SA, đã có mặt trong buổi gặp mặt gần nhất giữa Ronaldo với chủ tịch FPF Pedro Proenca. Sự xuất hiện của nhân vật này chính là để gây áp lực lên Proenca, rằng nếu Proenca lờ đi án treo giò thì FPF vẫn sẽ bảo đảm nguồn thu từ các nhà tài trợ.
Craveiro đã từng là Tổng thư ký của FPF và ông này có vai trò lớn trong việc kéo các nhà tài trợ đó đến với liên đoàn, trước khi chuyển sang làm việc cho UEFA và FIFA và bước vào cộng tác kinh doanh cùng Ronaldo. Do đó có thể nói rằng những sự đe dọa ngầm này rất có sức nặng.
Ricardo Carvalho năm 2011 bị treo giò khỏi ĐT Bồ Đào Nha 1 năm vì tự ý rời tuyển, dẫn tới lỡ EURO 2012
Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng Olympic Bồ Đào Nha Fernando Gomes cũng đang gây tác động với Proenca để đáp ứng những gì Ronaldo muốn. Gomes chính là người tiền nhiệm của Proenca và ông này cũng đi lên từ thế giới thương mại, một chuyên gia trong lĩnh vực marketing. Có thể nói mọi áp lực dành cho FPF lúc này đều liên quan đến vấn đề thương mại xoay quanh Ronaldo, khiến ngay cả Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro cũng phải để ý tới vụ scandal này.
Nếu FPF quyết định làm ngơ, Ronaldo sẽ trở thành người đầu tiên né được án phạt đó dù chính cầu thủ này đã từng nói như sau về vụ Ricardo Carvalho bị treo giò ở đội tuyển 1 năm cho hành vi bỏ tuyển: “Không ai có vị trí bảo đảm ở ĐTQG. Ai đá hay nhất và ai được HLV chọn sẽ vào đá”.
Huyền thoại Bồ Đào Nha thất vọng về Ronaldo
Trước World Cup 2026, Antonio Simoes đã bày tỏ sự lạc quan vào cơ hội của ĐT Bồ Đào Nha. Ông nói: “Thế hệ hiện tại có tất cả, hàng phòng ngự mạnh, những người giỏi tư duy ở tuyến giữa và hàng tiền đạo xuất sắc”. Ông nhấn mạnh vai trò của Cristiano Ronaldo: “Anh ấy có thể quyết định trận đấu nếu anh ấy tiếp tục chơi gần cầu môn”.
3 tháng sau, Simoes đã tỏ ra vô cùng thất vọng khi không những Bồ Đào Nha có kỳ World Cup đáng quên, họ còn đang trải qua vụ scandal Ronaldo bỏ đội tuyển và chỉ trích HLV Jorge Jesus, mặc dù BĐN đã toàn thắng ở 4 trận UEFA Nations League để mở đầu kỷ nguyên của HLV trưởng mới.
Antonio Simoes được hỏi về Ronaldo tại một cuộc hội thảo bóng đá
Simoes, một huyền thoại của Benfica (cầu thủ trẻ nhất vô địch Cúp C1) và đá chính trong đội hình Bồ Đào Nha đoạt hạng 3 tại World Cup, mới đây đã dự một cuộc hội thảo về bóng đá và được hỏi về vụ Ronaldo. Ông lắc đầu cho biết sự việc đáng lẽ không đến mức như hiện tại, đồng thời chỉ trích Ronaldo là một kẻ tự cao tự đại.
“Sẽ là tốt hơn nếu mọi chuyện được giải quyết êm thấm thay vì tranh cãi. Nếu có điều kiện nào để Cristiano trở lại đội tuyển thì tốt, vì anh ta xứng đáng được tri ân cho những thành tựu. Nhưng chúng ta không việc gì phải đồng ý với những gì anh ta nói, phải chọn theo phe anh ta trong sự mâu thuẫn này”, Simoes phát biểu.
“Tôi không ở đây để bảo vệ Ronaldo và cũng không ở đây để bảo vệ Jesus, tôi bảo vệ lẽ thường. Nếu Ronaldo và HLV Jesus có thể ngồi lại với nhau và giải quyết câu chuyện, quá tốt. Đó là hy vọng của tôi, nhưng tôi nói thật mình không hy vọng vào điều đó quá nhiều".
Simoes cũng tỏ ra khó chịu khi nói về đoạn Ronaldo yêu cầu Jorge Jesus xin lỗi một cầu thủ “ở tầm cỡ Pele & Maradona” trong thông điệp của CR7. Ông nói: “Nghe này, tôi thi đấu với Eusebio, tôi đối đầu Pele và đã từng gặp Maradona. Tôi chưa từng thấy một ai trong số họ lại đi lấy tên tuổi người khác ra làm chuẩn mực cho việc ép người khác phải ứng xử với mình như thế nào”.
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Trích đoạn thông báo của Ronaldo về mâu thuẫn với HLV Jesus và lý do anh bỏ tuyển Bồ Đào Nha, có đoạn viết:
"Thái độ của HLV hoàn toàn khác với cuộc gặp giữa chúng tôi. Tôi nghe những lời lẽ và sự gay gắt mà mình không nghĩ bản thân đáng phải nhận. Đó là thái độ kiểu “tôi muốn, tôi có thể và tôi là người quyết định”, điều ông ấy chưa hề thể hiện với tôi, dù chỉ một chút, trong cuộc nói chuyện riêng ngày hôm trước.
Những ghi chú tôi đã xác nhận gồm:
1. Tôi cho rằng cần làm rõ một vài điều trước khi nói về Đan Mạch, trước hết bởi đó là sự thật. Chính tôi, chứ không phải bất kỳ ai khác, đã đề xuất kế hoạch dành cho Cristiano trong mùa giải này ở đội tuyển. Đó là một cuộc trò chuyện dài và rất tích cực.
2. Tôi hiểu Cristiano sống vì đội tuyển, yêu đội tuyển đến mức nào; tôi cũng hiểu tầm ảnh hưởng của cậu ấy trên toàn thế giới và hơn hết là ảnh hưởng tích cực cậu ấy đã mang lại cho đội tuyển trong 24 năm liên tiếp.
3. Cristiano đã chấp nhận kế hoạch tôi đề xuất.
4. Cậu ấy chưa từng chất vấn những lựa chọn của tôi. Cậu ấy luôn mẫu mực, trung thành và chuyên nghiệp.
5. Trận đấu tại Na Uy không nằm trong kế hoạch tôi xây dựng cho Cristiano. Tuy nhiên, tôi cảm thấy cậu ấy đã hồi phục thể lực tốt sau trận đầu tiên nên thông báo rằng có thể phải sử dụng cậu ấy. Cristiano đã đồng ý.
6. Tôi đã mắc sai lầm khi để một cầu thủ có tầm vóc như Pele hoặc Maradona khởi động rồi lại không đưa vào sân. Nếu được làm lại hôm nay, tôi sẽ không làm vậy.
7. Để khép lại vấn đề này: tôi muốn Cristiano ở đội tuyển. Thực tế, không phải chỉ muốn một chút, mà là rất muốn. May mắn là cậu ấy cũng tin tưởng tôi. Cậu ấy từng tin tôi ở Al Nassr và cũng tin tôi ở đây.
8. Về việc không chào người hâm mộ, chúng tôi đã nói với nhau. Một người đã thi đấu hơn 230 trận cho đội tuyển không cần nhận bài học từ tôi về tình yêu dành cho Bồ Đào Nha. Đó là một khoảnh khắc thất vọng, không thể xóa bỏ bất cứ điều gì. Cậu ấy là người ký nhiều chữ ký nhất, chụp nhiều ảnh selfie nhất và thể hiện tình cảm với người hâm mộ nhiều nhất. Đừng tạo ra vấn đề ở nơi không có vấn đề. Khi không vui, chúng ta có phản ứng. Chỉ vậy thôi.
Không một ghi chú nào trong số đó yêu cầu HLV phải xin lỗi tôi. Điều chúng tôi thống nhất là ông ấy sẽ công khai nói đúng sự thật về kế hoạch đã được thiết lập, về việc tôi không hề đòi hỏi số phút thi đấu và về sai lầm khi để tôi khởi động rồi không sử dụng.
Nhưng họp báo đã không diễn ra theo cách ấy. Đây là lần thứ hai ông ấy thất hứa với tôi. Tôi quyết định rời trại tập trung mà không chờ thêm bất kỳ lời hứa nào bị phá vỡ".
Trong tuyên bố mới nhất, siêu sao 41 tuổi nhận toàn bộ trách nhiệm về hành động của mình, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục thi đấu cho đội tuyển nếu...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-07/10/2026 11:57 AM (GMT+7)