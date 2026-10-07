Ronaldo tự đề cao mình ngang tầm vóc Pele - Maradona, gây sức ép để không bị phạt?

Ronaldo bị nghi gây áp lực với Liên đoàn phía sau hậu trường

Cristiano Ronaldo với thông cáo dài dằng dặc của mình đã làm rõ ý đồ: Anh yêu cầu HLV Jorge Jesus xin lỗi vì thất hứa (nhưng Jesus không xin lỗi), sẽ không rời ĐT Bồ Đào Nha, và sẽ không thi đấu cho ĐTQG chừng nào HLV Jesus chưa có lời xin lỗi hoặc chừng nào ông còn tại vị.

Ronaldo chỉ trích HLV Jorge Jesus nhưng nhất quyết tiếp tục "gắn bó" với ĐT Bồ Đào Nha

Tuy nhiên tuyển thủ tự ý rời bỏ ĐTQG thì phải bị đình chỉ thi đấu. Tờ A Bola tại Bồ Đào Nha cho biết vấn đề nghiêm trọng của scandal Ronaldo là việc tiền đạo 41 tuổi này đã vi phạm quy định của LĐBĐ Bồ Đào Nha (FPF) với hành vi rời đợt tập trung mà chưa được HLV trưởng cho phép.

Khoản 2 điều 160 trong quy định của FPF ghi rõ rằng hành động này có thể chịu án phạt cấm thi đấu tại ĐTQG tới 2 năm. Mức án cụ thể dù vậy sẽ được quyết định tùy theo mức độ cống hiến của từng cầu thủ vi phạm, và đôi khi FPF còn giảm án khá nhẹ xuống 6 tháng để cầu thủ có thể trở lại kịp cho một giải đấu quan trọng nào đó.

Ronaldo, trong thông cáo mới đây chỉ trích HLV Jesus, cũng đã bày tỏ sự chấp nhận nếu anh bị phạt bởi FPF cho hành động bỏ đội tuyển. Tuy nhiên thực tế đằng sau hậu trường lại khác. Tờ A Bola và một số nguồn tin khác cho biết Ronaldo đã gây áp lực lên FPF để không bị phạt, dựa vào mối quan hệ với một số nhân vật tiếng tăm lẫn cả các chính khách hàng đầu của Bồ Đào Nha.

Tiago Craveiro, cựu Tổng thư ký LĐBĐ Bồ Đào Nha, và giờ là "nhân viên" của Ronaldo

Tiago Craveiro, “cố vấn chiến lược” của Ronaldo ở tập đoàn CR7 SA, đã có mặt trong buổi gặp mặt gần nhất giữa Ronaldo với chủ tịch FPF Pedro Proenca. Sự xuất hiện của nhân vật này chính là để gây áp lực lên Proenca, rằng nếu Proenca lờ đi án treo giò thì FPF vẫn sẽ bảo đảm nguồn thu từ các nhà tài trợ.

Craveiro đã từng là Tổng thư ký của FPF và ông này có vai trò lớn trong việc kéo các nhà tài trợ đó đến với liên đoàn, trước khi chuyển sang làm việc cho UEFA và FIFA và bước vào cộng tác kinh doanh cùng Ronaldo. Do đó có thể nói rằng những sự đe dọa ngầm này rất có sức nặng.

Ricardo Carvalho năm 2011 bị treo giò khỏi ĐT Bồ Đào Nha 1 năm vì tự ý rời tuyển, dẫn tới lỡ EURO 2012

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng Olympic Bồ Đào Nha Fernando Gomes cũng đang gây tác động với Proenca để đáp ứng những gì Ronaldo muốn. Gomes chính là người tiền nhiệm của Proenca và ông này cũng đi lên từ thế giới thương mại, một chuyên gia trong lĩnh vực marketing. Có thể nói mọi áp lực dành cho FPF lúc này đều liên quan đến vấn đề thương mại xoay quanh Ronaldo, khiến ngay cả Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro cũng phải để ý tới vụ scandal này.

Nếu FPF quyết định làm ngơ, Ronaldo sẽ trở thành người đầu tiên né được án phạt đó dù chính cầu thủ này đã từng nói như sau về vụ Ricardo Carvalho bị treo giò ở đội tuyển 1 năm cho hành vi bỏ tuyển: “Không ai có vị trí bảo đảm ở ĐTQG. Ai đá hay nhất và ai được HLV chọn sẽ vào đá”.

Huyền thoại Bồ Đào Nha thất vọng về Ronaldo

Trước World Cup 2026, Antonio Simoes đã bày tỏ sự lạc quan vào cơ hội của ĐT Bồ Đào Nha. Ông nói: “Thế hệ hiện tại có tất cả, hàng phòng ngự mạnh, những người giỏi tư duy ở tuyến giữa và hàng tiền đạo xuất sắc”. Ông nhấn mạnh vai trò của Cristiano Ronaldo: “Anh ấy có thể quyết định trận đấu nếu anh ấy tiếp tục chơi gần cầu môn”.

3 tháng sau, Simoes đã tỏ ra vô cùng thất vọng khi không những Bồ Đào Nha có kỳ World Cup đáng quên, họ còn đang trải qua vụ scandal Ronaldo bỏ đội tuyển và chỉ trích HLV Jorge Jesus, mặc dù BĐN đã toàn thắng ở 4 trận UEFA Nations League để mở đầu kỷ nguyên của HLV trưởng mới.

Antonio Simoes được hỏi về Ronaldo tại một cuộc hội thảo bóng đá

Simoes, một huyền thoại của Benfica (cầu thủ trẻ nhất vô địch Cúp C1) và đá chính trong đội hình Bồ Đào Nha đoạt hạng 3 tại World Cup, mới đây đã dự một cuộc hội thảo về bóng đá và được hỏi về vụ Ronaldo. Ông lắc đầu cho biết sự việc đáng lẽ không đến mức như hiện tại, đồng thời chỉ trích Ronaldo là một kẻ tự cao tự đại.

“Sẽ là tốt hơn nếu mọi chuyện được giải quyết êm thấm thay vì tranh cãi. Nếu có điều kiện nào để Cristiano trở lại đội tuyển thì tốt, vì anh ta xứng đáng được tri ân cho những thành tựu. Nhưng chúng ta không việc gì phải đồng ý với những gì anh ta nói, phải chọn theo phe anh ta trong sự mâu thuẫn này”, Simoes phát biểu.

“Tôi không ở đây để bảo vệ Ronaldo và cũng không ở đây để bảo vệ Jesus, tôi bảo vệ lẽ thường. Nếu Ronaldo và HLV Jesus có thể ngồi lại với nhau và giải quyết câu chuyện, quá tốt. Đó là hy vọng của tôi, nhưng tôi nói thật mình không hy vọng vào điều đó quá nhiều".

Simoes cũng tỏ ra khó chịu khi nói về đoạn Ronaldo yêu cầu Jorge Jesus xin lỗi một cầu thủ “ở tầm cỡ Pele & Maradona” trong thông điệp của CR7. Ông nói: “Nghe này, tôi thi đấu với Eusebio, tôi đối đầu Pele và đã từng gặp Maradona. Tôi chưa từng thấy một ai trong số họ lại đi lấy tên tuổi người khác ra làm chuẩn mực cho việc ép người khác phải ứng xử với mình như thế nào”.