Ronaldo bị treo giò 30 ngày, phạt 7,4 triệu đồng vì bỏ tuyển Bồ Đào Nha

Ronaldo chính thức nhận án phạt

Ronaldo bị Hội đồng Kỷ luật (CD) thuộc Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) treo giò 30 ngày và phạt tiền 255 euro (xấp xỉ 7,4 triệu đồng) vì tự ý rời nơi tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha tại Copenhagen (Đan Mạch) trong đợt FIFA Days gần nhất.

Ronaldo bị treo giò 30 ngày và phạt tiền 255 euro

Tuy nhiên, do Ronaldo rời đội tuyển Bồ Đào Nha vào ngày 30/9, án treo giò sẽ kết thúc trước khi đội bóng áo màu bã trầu bước vào trận đấu tiếp theo. “Brazil châu Âu” sẽ lần lượt chạm trán Đan Mạch vào ngày 15/11 và Xứ Wales vào ngày 18/11.

Trong khi đó, khoản tiền phạt ít ỏi 255 euro chỉ tương đương khoảng 38 giây thu nhập của Ronaldo, với mức thu nhập 579.000 euro mỗi ngày tại Al Nassr, đội bóng Saudi Arabia nổi tiếng với tiềm lực tài chính dồi dào.

Theo Quy chế Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF), Ronaldo có thể phải đối mặt với án treo giò từ một đến sáu tháng, kèm theo khoản tiền phạt. Cuối cùng, chân sút 41 tuổi chỉ phải nhận mức phạt thấp nhất, với thời hạn treo giò 30 ngày.

Trong quyết định của Hội đồng Kỷ luật thuộc Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF), cơ quan này nêu rõ: “Trên cơ sở những điều khoản và lập luận đã trình bày, Hội đồng Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha quyết định trong vụ việc này rằng cáo buộc hoàn toàn có căn cứ.

Theo đó, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro bị kết tội vi phạm kỷ luật theo khoản 1, Điều 160 của Quy chế Kỷ luật FPF, với hành vi được thực hiện một lần và có chủ ý. Vì vậy, cầu thủ này bị treo giò 30 ngày, đồng thời chịu khoản tiền phạt 2,5 đơn vị tính (UC), tương đương 255 euro”.

Ngày 30/9, Ronaldo đã rời nơi tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha trong quá trình chuẩn bị cho các trận đấu thuộc bảng A4 Nations League với Đan Mạch và Na Uy vì mâu thuẫn với HLV Jorge Jesus. Trước đó, “Brazil châu Âu” lần lượt đánh bại Xứ Wales với tỷ số 1-0 và Na Uy với tỷ số 2-1.

Ronaldo đang giữ kỷ lục về số lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha với 234 trận và số bàn thắng với 146 pha lập công. Anh từng đeo băng đội trưởng, cùng đội bóng áo màu bã trầu giành chức vô địch EURO 2016 và hai danh hiệu Nations League vào các năm 2019 và 2025.

Ronaldo là “tài sản lớn nhất mà bóng đá Bồ Đào Nha từng tạo ra”

Trong những phát biểu gần đây tại Madeira (Bồ Đào Nha), nhân dịp ký kết thỏa thuận hợp tác giữa FPF, Hiệp hội Bóng đá Madeira và Hội đồng thành phố Funchal, Chủ tịch FPF Pedro Proenca không quên nhắc đến Ronaldo.

“Chúng ta đang ở quê hương của tài sản lớn nhất mà bóng đá Bồ Đào Nha từng tạo ra: Cristiano Ronaldo, đội trưởng của chúng ta. Và hôm nay, chúng ta có mặt tại thành phố Funchal xinh đẹp này để tiếp tục chính sách đưa các hoạt động ra khỏi trung tâm và tăng cường sự gắn kết. Chúng tôi đã nhiều lần khẳng định rằng bóng đá Bồ Đào Nha không thể tồn tại nếu thiếu sự đồng hành của các chính quyền địa phương”, người đứng đầu FPF phát biểu.