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Chị gái Ronaldo tiết lộ khả năng CR7 trở lại tuyển Bồ Đào Nha

Sự kiện: Cristiano Ronaldo Đội tuyển Bồ Đào Nha

Elma Aveiro, chị gái của Cristiano Ronaldo, không tin CR7 sẽ trở lại khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha.

Chị gái Ronaldo nghi ngờ em trai trở lại tuyển Bồ Đào Nha

Tương lai của Ronaldo ở đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, trong gia đình tiền đạo 41 tuổi, khả năng anh trở lại khoác áo đội bóng áo màu bã trầu ngày càng trở nên xa vời. Bên lề buổi ra mắt sách tại Lisbon (Bồ Đào Nha), sự kiện có sự tham dự của HLV Jorge Jesus, Elma Aveiro đã đề cập đến vụ việc gây tranh cãi liên quan đến việc em trai mình bị gạt khỏi đội hình, đồng thời bày tỏ sự thất vọng về cách sự việc kết thúc.

Elma Aveiro và Ronaldo

Elma Aveiro và Ronaldo

Khi được hỏi về khả năng Ronaldo trở lại thi đấu cho Bồ Đào Nha, chị gái của CR7 thẳng thắn bày tỏ sự bi quan. Elma Aveiro chia sẻ: “Khả năng không xảy ra cao hơn khả năng có. Tôi nghĩ cả hai người (Ronaldo và HLV Jesus) đều tổn thương. Đó là chuyện họ đã trải qua, chứ không phải tôi. Tôi đang nói với tư cách chị gái của Cristiano. Tôi nghĩ mọi chuyện vẫn đang bế tắc ở đó. Hãy chờ xem kết quả sẽ ra sao”.

Về khả năng hai bên hòa giải, Elma Aveiro nói thêm: “Họ làm hòa ư? Tôi không biết, mọi chuyện rất phức tạp. Khi chúng ta bị phản bội, việc trở lại trạng thái bình thường sau đó là điều vô cùng khó khăn”.

Chị gái của Ronaldo cũng không giấu được nỗi buồn trước cách em trai mình bị đối xử. Bà bộc bạch: “Lập trường của tôi là buồn bã, bởi thật không may, người dân Bồ Đào Nha đã quên những gì anh ấy từng làm và cho rằng ở thời điểm hiện tại, mọi chuyện lẽ ra phải được thực hiện theo một cách khác. Tôi thậm chí không biết phải nói gì. Thật khó khăn khi chứng kiến em trai mình trải qua chuyện này. Nó là một trong những người ít đáng phải chịu điều đó nhất”.

Cũng tại sự kiện này, trái ngược với Elma Aveiro, HLV Jesus lựa chọn giữ im lặng trước các phóng viên.

Ronaldo xảy ra&nbsp;mâu thuẫn với HLV Jesus

Ronaldo xảy ra mâu thuẫn với HLV Jesus

Những phát biểu trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Dolores Aveiro, mẹ của Ronaldo, cũng bày tỏ sự không hài lòng. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí TV7 Dias, bà cho rằng mọi người ở Bồ Đào Nha “không coi trọng con trai mình” và thiếu sự đồng cảm, đồng thời chỉ trích cách ứng xử của HLV Jesus: “Con trai tôi đáng lẽ có thể ra đi trong vinh quang, nhưng cuối cùng lại ra đi theo cách không vẻ vang”.

Cần nhắc lại rằng Ronaldo hiện bị đình chỉ tạm thời ở đội tuyển Bồ Đào Nha, sau khi Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) khởi động thủ tục kỷ luật liên quan đến việc anh rời nơi tập trung của đội tuyển trong đợt FIFA Days gần nhất. CR7 không hài lòng với những phát biểu của HLV Jesus trong cuộc họp báo, sau khi anh khởi động nhưng không được tung vào sân trong trận thắng Na Uy 2-1 tại Nations League hôm 28/9.

Dù thủ tục kỷ luật được tiến hành theo diện khẩn cấp, thời điểm đưa ra quyết định cuối cùng vẫn chưa được ấn định. Trong khi đó, Ronaldo đã trở lại thi đấu trong màu áo Al Nassr.

Chị gái Ronaldo tiết lộ khả năng CR7 trở lại tuyển Bồ Đào Nha - 3

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Wayne Rooney chỉ trích thái độ của Ronaldo tại ĐT Bồ Đào Nha
Wayne Rooney chỉ trích thái độ của Ronaldo tại ĐT Bồ Đào Nha

Wayne Rooney đã thẳng thắn chỉ trích đồng đội cũ Cristiano Ronaldo, cho rằng siêu sao người Bồ Đào Nha đang ứng xử không tốt trong giai đoạn khép lại...

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/10/2026 18:06 PM (GMT+7)
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