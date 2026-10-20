Em gái Châu Tuyết Vân tung hoành thế giới ảo, hạ 2 võ sĩ nam ở võ đài châu Á

Tại ASIAD 2026, Châu Ngọc Tuyết Sang là một trong những gương mặt đáng chú ý của thể thao Việt Nam khi giành huy chương bạc ở nội dung taekwondo thực tế ảo. Đó là dấu ấn đầu tiên của nữ võ sĩ năm 2005 - em gái của “chị đẹp” Châu Tuyết Vân nổi tiếng - trên hành trình xây dựng tên tuổi cho riêng mình.

Trong cuộc phỏng vấn Báo điện tử VTC News nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Châu Ngọc Tuyết Sang chia sẻ về tấm huy chương đáng nhớ tại võ đài châu lục. Nữ võ sĩ 21 tuổi chỉ có khoảng 3 tháng làm quen với hình thức thi đấu mới, đồng thời phải cạnh tranh trực tiếp với cả những đối thủ nam.

Ba tháng chinh phục võ đài ảo

Taekwondo thực tế ảo lần đầu xuất hiện trong chương trình thi đấu ASIAD 2026. Khác với những trận đối kháng truyền thống, các võ sĩ không trực tiếp va chạm mà sử dụng kính thực tế ảo (VR) và hệ thống cảm biến để điều khiển nhân vật trong không gian kỹ thuật số. Với Tuyết Sang, thử thách đầu tiên không chỉ nằm ở việc học luật mà còn ở quá trình thích nghi với một hình thức thi đấu hoàn toàn khác.

Châu Ngọc Tuyết Sang xuất sắc giành tấm huy chương bạc ở môn taekwondo thực tế ảo tại ASIAD 2026.

“Trước đây, tôi thi đấu ở các nội dung khác, chủ yếu là quyền tiêu chuẩn và quyền sáng tạo. Trong đó, tôi tập trung nhiều hơn vào các động tác nhào lộn, bật nhảy và thực hiện kỹ thuật đá trên không. Taekwondo thực tế ảo là nội dung lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu tại ASIAD. Đây cũng là nội dung hoàn toàn mới đối với tôi”, Châu Ngọc Tuyết Sang chia sẻ.

Tuyết Sang cho biết bản thân chỉ đặt mục tiêu giành huy chương đồng tại ASIAD 2026. Vì vậy, tấm huy chương bạc là kết quả vượt xa kỳ vọng ban đầu.

“Mục tiêu ban đầu của tôi là giành huy chương đồng, vì vậy tấm huy chương bạc lần này thực sự vượt ngoài mong đợi. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi đạt được thành tích này. Tôi hiểu rằng đây không chỉ là kết quả từ sự nỗ lực của bản thân mà còn có sự hỗ trợ, đồng hành của các huấn luyện viên và đồng đội”.

Nữ võ sĩ sinh năm 2005 vốn có nhiều năm tập luyện và thi đấu quyền taekwondo, từng giành huy chương tại các giải trẻ châu Á và vô địch quyền thế giới. Tuy nhiên tại ASIAD 2026, Châu Ngọc Tuyết Sang chỉ có 3 tháng để làm quen và tập luyện trước khi bước lên võ đài ảo.

“Khó khăn lớn nhất đối với tôi là phải thích nghi với những yêu cầu mới. Taekwondo thực tế ảo thiên về đối kháng, đòi hỏi thể lực, tốc độ và sự linh hoạt cao hơn taekwondo truyền thống”.

Bên cạnh yêu cầu chuyên môn, thiết bị và đường truyền mạng cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tập luyện, thi đấu. Tuyết Sang từng trải qua sự cố kỹ thuật ngay trong trận ra quân gặp đối thủ Hàn Quốc.

“Khi thử thiết bị, tôi phát hiện phần cảm biến bên chân phải bị lệch hẳn sang một bên, đồng thời phản hồi rất chậm. Có những tình huống chân thật của tôi đã thực hiện động tác, nhưng một lúc sau chân của nhân vật mới bắt đầu di chuyển theo. Lúc đó, ban tổ chức cũng không giải quyết mà bấm thi. Tôi cũng cắn răng thi luôn”, Châu Ngọc Tuyết Sang chia sẻ.

Đáng chú ý, nội dung này không phân chia giới tính và hạng cân. Việc phải cạnh tranh với các võ sĩ nam sở hữu thể lực tốt hơn ban đầu cũng khiến Tuyết Sang cảm thấy bất lợi. Tuy nhiên, nữ võ sĩ cho rằng sự bình tĩnh và độ chính xác có thể giúp thu hẹp khoảng cách ấy.

“Nếu xem trận của tôi với đối thủ Hàn Quốc, mọi người sẽ thấy bạn đó đá rất nhanh và nhiều hơn tôi. Nhưng đá nhiều như vậy sẽ khiến bản thân bị hoảng và không trúng mục tiêu. Mình cần bình tĩnh, canh mục tiêu, đá cái nào trúng cái đó chứ không phải đá bừa. Đó là điều tôi tự tin”, Tuyết Sang nói.

Để có được sự tự tin này, nữ võ sĩ đã trải qua giai đoạn chuẩn bị với cường độ cao. Trước ASIAD, cô còn tham dự Giải vô địch quyền taekwondo thế giới tại Hàn Quốc. Khoảng thời gian giữa hai giải đấu chưa đầy hai tuần, khiến việc chuẩn bị trở nên gấp rút.

Trong thời gian tập luyện, Tuyết Sang phải duy trì hai buổi mỗi ngày. Buổi sáng dành cho nội dung quyền, buổi chiều chuyển sang thực tế ảo. Khối lượng vận động lớn khiến cô giảm gần 5 kg.

“Thể lực của tôi tăng nhưng cân nặng lại giảm vì tập quá nhiều. Cường độ cao cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, khiến cơ thể bị suy nhược”, cô chia sẻ.

Dù vậy, quá trình làm quen với công nghệ mang đến cho Tuyết Sang những trải nghiệm mới: “Khi tiếp cận với công nghệ, tôi nhận thấy hình thức thi đấu này hỗ trợ rất nhiều cho quá trình tập luyện, đặc biệt là khả năng tư duy linh hoạt. Tôi phải liên tục quan sát, phân tích chiến thuật của đối thủ, phản ứng nhanh và đưa ra phương án ứng phó phù hợp. Qua đó, tôi có thể cải thiện khả năng xử lý tình huống và tư duy chiến thuật. Bên cạnh đó, việc tập luyện taekwondo thực tế ảo còn giúp tôi nâng cao thể lực và khả năng thích nghi với những hình thức thi đấu mới”.

Không chỉ là “em gái Châu Tuyết Vân”

Trong suốt quá trình theo đuổi taekwondo, Châu Ngọc Tuyết Sang từng giành huy chương bạc tại Giải vô địch Quyền Taekwondo thế giới năm 2018 tại Đài Bắc Trung Hoa ở nội dung đồng đội, mang về huy chương bạc tại Giải trẻ châu Á 2019, cùng chuỗi huy chương vàng nội dung quyền sáng tạo tại các giải vô địch quốc gia.

Tuy nhiên, khi nhắc đến Tuyết Sang, nhiều người vẫn thường liên hệ cô với người chị Châu Tuyết Vân nổi tiếng, một trong những gương mặt xuất sắc nhất của taekwondo Việt Nam trong 10 năm qua với bộ sưu tập huy chương vàng đồ sộ tại các giải đấu quốc tế. Tuyết Sang cho biết chị gái là người có ảnh hưởng lớn đến quyết định theo đuổi môn võ này của cô.

“Chị hai là người đưa tôi đến với taekwondo và cũng hỗ trợ tôi rất nhiều trên hành trình đến bây giờ. Những thành tích của chị là tấm gương để tôi noi theo, giúp tôi quyết tâm và phấn đấu nhiều hơn”, cô nói.

Châu Ngọc Tuyết Sang là em gái của nhà vô địch taekwondo thế giới Châu Tuyết Vân.

Nữ võ sĩ thừa nhận từng không nghĩ có ngày tên tuổi mình được nhắc đến bên cạnh Châu Tuyết Vân nhờ một thành tích đáng chú ý tại đấu trường châu lục.

“Trước đó chị hai luôn đạt được những thành tích cao như vậy, tôi rất ngưỡng mộ và không nghĩ có một ngày được nêu tên cùng với chị hai. Tôi thấy rất vui và may mắn khi những nỗ lực của mình từ trước đến giờ đã được công nhận”, cô bày tỏ.

Theo Tuyết Sang, Châu Tuyết Vân chưa bao giờ yêu cầu em gái phải giành được những danh hiệu tương tự mình. Ngược lại, nhà vô địch thế giới luôn động viên em tập trung vào sự tiến bộ của bản thân thay vì so sánh với người khác.

“Sang chỉ cần làm tốt nhất, thắng được bản thân mình. Chị hai không bắt buộc Sang phải đạt được thành tích cao như chị. Chỉ cần Sang cố gắng, nỗ lực hết mình thì còn lại là do may mắn”, Tuyết Sang kể lại lời động viên của chị gái.

Đối với nữ võ sĩ 21 tuổi, sự nổi tiếng của chị không đồng nghĩa với những đặc quyền trên con đường thi đấu. Cô khẳng định mọi thành tích đều đến từ quá trình tập luyện, nỗ lực cá nhân cùng sự hỗ trợ của ban huấn luyện và đồng đội.

“Dù có một người chị nổi tiếng và tài năng như vậy, nhưng những thành tích tôi đạt được đều là kết quả của quá trình nỗ lực, tập luyện từ khi còn nhỏ đến nay. Chị luôn ủng hộ, đồng hành và giúp đỡ tôi, nhưng những gì tôi đạt được hoàn toàn đến từ sự cố gắng của bản thân, chứ không chịu tác động từ bất kỳ yếu tố nào khác.

Tôi không cảm thấy áp lực khi có một người chị nổi tiếng. Ngược lại, chị chính là tấm gương để tôi noi theo, là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực và phấn đấu giành những thành tích cao hơn trong tương lai”, Tuyết Sang chia sẻ.