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Ronaldo xác nhận chưa giã từ ĐT Bồ Đào Nha, công bố lí do mâu thuẫn HLV Jesus

Sự kiện: Đội tuyển Bồ Đào Nha UEFA Nations League Cristiano Ronaldo

Trong tuyên bố mới nhất, siêu sao 41 tuổi nhận toàn bộ trách nhiệm về hành động của mình, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục thi đấu cho đội tuyển nếu đáp ứng đủ điều kiện thể lực.

Ronaldo lên tiếng sau sự cố với HLV Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo đã quyết định tiếp tục sự nghiệp quốc tế cùng ĐT Bồ Đào Nha, bất chấp cuộc tranh cãi với HLV trưởng Jorge Jesus hồi tuần trước.

Mâu thuẫn giữa hai người khiến Ronaldo rời đội tuyển sớm. Đến thứ Ba, tiền đạo này chính thức đưa ra tuyên bố nhằm giải thích quan điểm của mình về sự việc.

Ronaldo lên tiếng về toàn bộ lùm xùm thời gian qua

Ronaldo lên tiếng về toàn bộ lùm xùm thời gian qua

Ronaldo cho biết nguyên nhân trực tiếp xuất phát từ việc HLV Jorge Jesus không giữ lời với anh: “HLV đã không giữ lời với tôi. Cuối trận đấu, tôi chỉ muốn mọi thứ kết thúc bằng chiến thắng và được ở một mình. Tôi đã không đến chào người hâm mộ. Đó là sai lầm hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của tôi và lẽ ra không nên xảy ra".

Ronaldo cũng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Bồ Đào Nha vì hành động của mình: “Tôi xin lỗi những người Bồ Đào Nha đã cổ vũ chúng tôi nhiệt tình ở đó, xin lỗi người hâm mộ, và xin lỗi những người không phải người Bồ Đào Nha nhưng đã đến đó để gặp tôi, những người mà tôi có thể đã khiến thất vọng".

“Tôi rời đội tuyển vì cảm thấy mình không còn được tôn trọng”

Ronaldo tiết lộ anh chủ động rời nơi tập trung của đội tuyển sau khi cho rằng niềm tin giữa mình và ban huấn luyện đã bị phá vỡ: “Tôi quyết định rời đội tuyển mà không chờ đợi thêm một lần thất hứa nào nữa. Với tôi, sự thật vẫn là điều quan trọng nhất trong mối quan hệ giữa con người với nhau. Dù sự thật có đau đớn đến đâu, hãy nói sự thật với tôi".

Đội trưởng Bồ Đào Nha cũng cho biết anh từng trực tiếp đề nghị Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) và HLV Jorge Jesus nói thẳng nếu họ không muốn anh tiếp tục góp mặt trong đội tuyển: “Trong cuộc trò chuyện với Chủ tịch FPF và HLV vào buổi sáng ngày diễn ra cuộc họp báo đó — họ chắc chắn có thể xác nhận — tôi đã nhắc lại rằng nếu họ không muốn tôi ở đó thì hãy nói với tôi".

Ronaldo khẳng định anh sẵn sàng chấp nhận mọi quyết định của ban huấn luyện, nhưng việc lời hứa bị phá vỡ khiến anh cảm thấy mình không còn thuộc về tập thể: “Tôi chấp nhận, dù tốt hay xấu, những gì họ đề nghị tôi làm. Tôi tôn trọng quyết định đó, nhưng khi họ thất hứa với tôi, tôi cảm thấy vị trí của mình không còn ở đó".

Ronaldo nhận hoàn toàn trách nhiệm

Dù chỉ trích việc HLV không giữ lời, Ronaldo vẫn thừa nhận hành động rời đội tuyển của mình là không đúng. Anh đặc biệt gửi lời xin lỗi tới các đồng đội vì đã rời trại tập trung giữa lúc đội tuyển đang chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng:

“Tôi cũng nợ các đồng đội ở đội tuyển quốc gia một lời xin lỗi vì đã rời trại tập trung. Dù niềm tin tuyệt đối vào lời nói của HLV đã bị phá vỡ, như những người chứng kiến các cuộc trò chuyện đó có thể xác nhận, tôi không nên làm như vậy. Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về tôi".

Theo Ronaldo, việc tiếp tục ở lại trong hoàn cảnh đó có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tập thể: “Tôi cảm thấy rằng kể từ thời điểm đó, việc tôi ở lại chỉ gây tổn hại cho tập thể, và tôi đã làm điều mà tôi luôn nói mình sẽ làm nếu cảm thấy bản thân không còn hữu ích: thu dọn hành lý và rời đi".

Ronaldo chấp nhận án phạt nhưng vẫn sẵn sàng trở lại

Ronaldo cũng thừa nhận, hành động của mình cần phải chịu hậu quả và cho rằng FPF có quyền đưa ra án phạt. Đáng chú ý, anh không yêu cầu bất kỳ sự khoan giảm nào, thậm chí cho rằng tư cách đội trưởng khiến mình phải chịu trách nhiệm nặng hơn.

Ronaldo xác nhận chưa giã từ ĐT Bồ Đào Nha, công bố lí do mâu thuẫn HLV Jesus - 2

Ronaldo không hài lòng vì HLV Jesus liên tiếp thất hứa

“Hậu quả từ hành động này của tôi phải được Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đánh giá và xử phạt. Tôi hiểu rằng hình phạt không nên có bất kỳ tình tiết giảm nhẹ nào. Tôi không phải một cầu thủ bình thường; tôi là đội trưởng, và đó là một tình tiết làm tăng mức độ trách nhiệm".

Tuy nhiên, Ronaldo khẳng định án phạt sẽ không làm thay đổi quyết tâm cống hiến cho đội tuyển. Nếu có thể trạng tốt, tiếp tục thi đấu cho CLB và hoàn thành án treo giò có thể được áp dụng, Ronaldo cho biết anh sẽ trở lại phục vụ Bồ Đào Nha: “Nếu tôi khỏe mạnh, đang thi đấu cho CLB và ghi bàn như tôi hy vọng, sau khi chấp hành án treo giò có thể được áp dụng, tôi sẽ sẵn sàng, như tôi vẫn luôn làm cho đến hôm nay, để thi đấu và giành chiến thắng cùng đội tuyển quốc gia".

Ronaldo khép lại tuyên bố bằng khẳng định mạnh mẽ: “Đây là sự thật thuần khiết nhất, hãy tin tôi".

Sau những tranh cãi vừa qua, Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục chiến dịch Nations League với hai trận đấu còn lại tại vòng bảng, lần lượt gặp Đan Mạch (2h45, 15/11) và Xứ Wales (2h45, 18/11).

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Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/10/2026 02:43 AM (GMT+7)
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