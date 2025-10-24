Messi gia hạn với Inter Miami, tiếp tục chơi bóng đến 41 tuổi

Lionel Messi đã đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với CLB Inter Miami để tiếp tục thi đấu tới hết năm 2028. Huyền thoại người Argentina sẽ bước sang tuổi 41 khi hợp đồng mới hết hạn.

Màn ký hợp đồng khá độc lạ của Messi

Sau hơn 1 tháng nhiều tin đồn, Inter Miami đã xác nhận Messi sẽ gắn bó thêm 2 mùa với CLB. Đội bóng đồng sở hữu bởi David Beckham tung video công bố quyết định gia hạn của Messi, đáng chú ý là hình ảnh anh gia hạn được dựng với bối cảnh là một công trường xây dựng.

Tờ USA Today cho biết Inter Miami dự kiến sẽ khánh thành sân vận động mới Miami Freedom Park vào năm 2026, và Messi sẽ là nhân vật chủ đạo của chiến dịch quảng bá sân mới mà Inter Miami tiến hành. Do đó không khó hiểu khi video công bố sự kiện gia hạn có hình ảnh như đề cập ở đoạn trên.

Về mặt thu nhập, thông tin cụ thể hiện chưa được công bố nhưng qua quỹ lương của đội bóng liệt kê cho MLS, Inter Miami trả lương “cứng” 12 triệu USD mỗi năm cho Messi, và kèm theo tiền thưởng thì Messi sẽ nhận hơn 20,4 triệu USD. Đó là chưa kể các điều khoản ngoài sân cỏ, như cổ phần của anh ở các lĩnh vực kinh doanh đi kèm của MLS và hãng Apple, một trong những đơn vị hợp tác của giải đấu.

Khung cảnh sân mới Miami Freedom Park mô phỏng qua máy tính

Sau khi gia nhập Inter Miami vào năm 2023, Messi đã đưa CLB tới danh hiệu Leagues Cup trước khi đạt thành tích đội nhiều điểm nhất của mùa giải thường niên MLS 2024 (kèm kỷ lục điểm số). Sang mùa 2025, Messi tiếp tục phong độ cao và đoạt ngôi Vua phá lưới với 29 bàn. Đã đoạt giải thưởng Cầu thủ hay nhất mùa giải năm 2024, Messi dự kiến sẽ lại đoạt giải lần nữa vào năm nay, trở thành cầu thủ đầu tiên đoạt 2 giải MVP liên tiếp.

Hiện Messi đã có 62 bàn và 29 kiến tạo trong màu áo Inter Miami, qua đó là cầu thủ dẫn đầu cả 2 chỉ số này trong lịch sử CLB. Với hợp đồng mới, Messi không những kéo dài sự nghiệp mà sẽ cùng các đồng đội hướng về danh hiệu MLS Cup, chức vô địch cao nhất của mùa giải và là danh hiệu Inter Miami chưa từng đoạt.