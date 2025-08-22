Rộ tin Chủ tịch LĐBĐ Malaysia có nguy cơ mất chức vì chuyện nhập tịch

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thể Công - Viettel vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
West Ham United vs Chelsea
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Alavés
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Hải Phòng vs PVF-CAND
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Sông Lam Nghệ An vs Thép Xanh Nam Định
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Ninh Bình vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
SHB Đà Nẵng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Manchester City vs Tottenham Hotspur
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Burnley vs Sunderland
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Brentford vs Aston Villa
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
AFC Bournemouth vs Wolverhampton Wanderers
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Leeds United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Elche
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Levante vs Barcelona
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Manchester United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Real Oviedo vs Real Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Rộ tin Chủ tịch LĐBĐ Malaysia có nguy cơ mất chức vì chuyện nhập tịch

Sự kiện: Bóng đá

(NLĐO) - Chủ tịch FAM Datuk Joehari Ayub với chính sách nhập tịch mạnh mẽ, giúp tuyển Malaysia thành công đứng trước nguy cơ mất ghế.

Người hâm mộ Malaysia đang bàn tán về tương lai của Chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM) Datuk Joehari Ayub (nhiệm kỳ 2025-2029), người mới nhậm chức chưa đầy 6 tháng và đẩy mạnh việc nhập tịch.

Từ tháng 2-2025, Joehari kế nhiệm ông Tan Sri Hamidin Amin, trở thành Chủ tịch FAM thứ 8 và nhanh chóng gây chú ý với chiến dịch nhập tịch rầm rộ, đưa gần 10 cầu thủ gốc Âu, Mỹ vào tuyển Malaysia. Kết quả là chiến thắng 4-0 trước Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

Chính sách nhập tịch mạnh mẽ giúp Malaysia thắng Việt Nam 4-0

Chính sách nhập tịch mạnh mẽ giúp Malaysia thắng Việt Nam 4-0

Tuy nhiên, việc trung vệ Argentina Facundo Garces vô tình tiết lộ chỉ có cụ nội là người Malaysia đã khiến dư luận nghi ngờ tính hợp pháp của quá trình nhập tịch. Bởi quy định của FIFA, những trường hợp có bố, mẹ, ông hoặc bà mang quốc tịch mới được nhập tịch lập tức.

Ngay sau đó, Garces đã đăng bài để nhanh chóng đính chính, gọi đây là "lỗi đánh máy" và khẳng định ông bà là người Malaysia.

Chủ tịch Joehari nguy cơ mất ghế

Chủ tịch Joehari nguy cơ mất ghế

Theo New Straits Times, tin đồn ông Joehari sắp mất ghế đang lan rộng, trong khi nhiều quan chức FAM giữ im lặng, còn Phó chủ tịch Datuk Yusof Mahadi, ứng viên tạm quyền, đã tiết lộ ngắn gọn: "Hãy đợi đến tuần sau".

Chuyên gia thể thao Datuk Dr Pekan Ramli cho rằng việc Joehari được bầu không qua cạnh tranh từng nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Tuy nhiên, khi cựu Chủ tịch Hamidin được phong làm Chủ tịch danh dự, dư luận bắt đầu hoài nghi về sự minh bạch của liên đoàn.

Việc này giống kịch bản từng buộc ông Hamidin phải rời ghế trước đó. Ông cảnh báo nếu chiếc ghế chủ tịch chỉ mang tính hình thức, bóng đá Malaysia sẽ phải trả giá.

Khác biệt lớn giữa Indonesia và Malaysia dù cùng nhập tịch ồ ạt
Khác biệt lớn giữa Indonesia và Malaysia dù cùng nhập tịch ồ ạt

ANTD.VN - Cùng nhập tịch ồ ạt nhưng bóng đá Indonesia tỏ ra khôn ngoan hơn Malaysia, khi chủ trương nhập tịch nhiều cầu thủ trẻ để có tính kế thừa,...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Quốc An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/08/2025 14:53 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN