02/09/2025

Để lộ nhập tịch trái phép, tuyển thủ Malaysia đổ cho "lỗi đánh máy"

ANTD.VN - Trung vệ gốc Argentina của tuyển Malaysia - Facundo Garces vô tình để lộ chi tiết nhập tịch không đúng quy định FIFA, rồi vội vã lên tiếng đính chính đổ cho "lỗi đánh máy".

Làng bóng Đông Nam Á vốn đã xì xào về tính hợp pháp khi nhập tịch của một số tuyển thủ gốc Nam Mỹ trong đội hình Malaysia thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup hồi tháng 6, nay tiếp tục xôn xao khi người trong cuộc vô tình thú nhận.

Sự việc bắt nguồn khi tờ báo có trả phí El Correo (Tây Ban Nha) thực hiện cuộc trò chuyện với trung vệ 25 tuổi gốc Argentina của tuyển Malaysia - Facundo Garces, một trong 4 cầu thủ Nam Mỹ được Malaysia tăng cường cho chiến dịch săn vé Asian Cup 2027.

Để lộ nhập tịch trái phép, tuyển thủ Malaysia đổ cho "lỗi đánh máy" - 1

Bài báo trên tờ El Correo dẫn lời Facundo Garces để lộ nguồn gốc Malaysia của mình là từ cụ nội - không đủ điều kiện nhập tịch Malaysia theo quy định FIFA

Trong bài báo, Facundo Garces cho biết giữa tháng 4 vừa qua, anh nhận được một cuộc gọi từ đội tuyển Malaysia, đề nghị thi đấu cho họ tại Asian Cup.

"Làm sao anh - một người Argentina - có thể thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia được?!", đáp lại câu hỏi của phóng viên, Facundo Garces vô tình tiết lộ: "Vì cụ nội của tôi. Tôi đã biết cụ đến từ Malaysia, nhưng từng chưa bao giờ nghĩ điều đó (khoác áo đội tuyển Malaysia) xảy ra".

Câu trả lời của trung vệ Argentina cho biết nguồn gốc Malaysia của mình xuất phát từ việc có cụ nội là người Malaysia. Tuy nhiên theo quy định FIFA, một cầu thủ chỉ được phép nhập tịch và thi đấu cho đội tuyển Malaysia nếu có ông, bà, cha, mẹ là người Malaysia. Quan hệ huyết thống từ đời cụ nội không được chấp nhận.

Tiết lộ từ Facundo Garces gián tiếp tố việc anh nhập tịch Malaysia và thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia ở trận thắng Việt nam 4-0 là trái phép.

Để lộ nhập tịch trái phép, tuyển thủ Malaysia đổ cho "lỗi đánh máy" - 2

Facundo Garces vội vã lên tiếng đính chính nguồn gốc Malaysia của mình, đổ cho "lỗi đánh máy"

Trước làn sóng dị nghị từ truyền thông và dư luận trong khu vực, ngày 20-8, trung vệ này vội vã lên tiếng đính chính, cho rằng báo El Correo đã nhầm lẫn (giữa ông nội và cụ nội) trong câu trả lời của anh.

"Đó chỉ là lỗi đánh máy. Tôi là người Malaysia từ nguồn gốc ông bà mình và tôi vinh dự được chơi cho đất nước của mình", Facundo Garces khẳng định.

Ở trận thắng Việt Nam 4-0 hồi tháng 6, Malaysia bất ngờ bổ sung 7 cầu thủ nhập tịch, trong đó có 4 cái tên đến từ Argentina và Brazil, bao gồm Facundo Garces. Nhóm cầu thủ Nam Mỹ bị nghi ngờ về nguồn gốc nhập tịch trái phép.

Thay vì công bố nguồn gốc huyết thống Malaysia của các cầu thủ nhập tịch như từng làm trước đây, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) lại chọn im lặng, giữ kín mọi thông tin.

Truyền thông Indonesia nhiều lần đưa tin FAM sẽ bị FIFA, AFC kỷ luật nặng sau khi điều tra phát hiện nhập tịch trái phép nhiều cầu thủ.

Đáp lại, đại diện FAM chỉ ngắn gọn rằng hồ sơ của các cầu thủ nhập tịch đã được FIFA phê duyệt, cấp phép theo quy định.

Theo Băng Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/08/2025 12:03 PM (GMT+7)
