Real Madrid và điềm lành Mbappe khoác áo số 10: Danh hiệu chắc chắn về tay?

Mbappe đổi sang áo số 10 được xem là một sự kiện mang lại điềm lành cho Real Madrid.

  

🙏 Niềm tin của fan Real Madrid

Trắng tay trong mùa 2024/25 khiến Real Madrid hành quân sang Mỹ đặt mục tiêu vô địch Club World Cup, họ thậm chí mua gấp Trent Alexander-Arnold để cho thấy mình nghiêm túc thế nào với mục tiêu này. Vẫn chẳng ăn thua, PSG giã nát hàng phòng ngự Real Madrid và vô hiệu hóa toàn bộ các chân sút của đội bóng áo trắng trong trận bán kết.

Real Madrid trắng tay trong mùa 2024/25

Real Madrid trắng tay trong mùa 2024/25

Mặc dù sự khởi đầu của kỷ nguyên Xabi Alonso tại Real Madrid không được suôn sẻ, fan Real Madrid vẫn tin vào một số cơ sở cho thành công ở mùa tới. CLB đã đầu tư để có thêm Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Alvaro Carreras và Franco Mastantuono, ngoài ra đội bóng cũng phát hiện ra khả năng của Gonzalo Garcia, và Arda Guler có sự tiến bộ mạnh trong những tháng qua.

Nhưng bên cạnh đó, fan Real cũng tin cả vào tâm linh. Mới đây các fan và cánh truyền thông thân Real dựa vào một sự kiện để tự trấn an mình rằng mùa 2025/26 tới kiểu gì cũng có danh hiệu.

Với sự ra đi của Luka Modric, Kylian Mbappe mới đây đã được trao áo đấu số 10. Áo đấu này từng thuộc sở hữu của nhiều danh thủ lừng lẫy của “Los Blancos”, như Puskas, Gunter Netzer, Hierro, Laudrup, Seedorf và Figo. Modric là một trong những cầu thủ mặc số áo này lâu nhất, từ mùa 2017/18 đến khi rời CLB.

🍀 Đổi người mặc là đổi vận?

Tờ Marca mới đây đã điểm qua 3 cầu thủ gần nhất mặc áo số 10 của Real Madrid, gồm Mesut Ozil, James Rodriguez và Modric. Ozil mặc số áo này lần đầu ở mùa 2011/12, trong khi James mặc áo này bắt đầu từ mùa 2014/15.

Mbappe là người mặc áo số 10 mới nhất của Real Madrid

Mbappe là người mặc áo số 10 mới nhất của Real Madrid

Trong cả 3 lần áo số 10 đổi chủ, mùa giải đó của Real Madrid đều có danh hiệu. Mùa 2011/12 (Ozil) là mùa giải Real Madrid vô địch La Liga với 100 điểm, mùa 2014/15 mang lại cho Real Madrid danh hiệu Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup, trong khi mùa 2017/18 kết thúc với các chức vô địch Champions League, Siêu cúp châu Âu, Siêu cúp TBN và Club World Cup.

Marca thậm chí còn đầy lạc quan chỉ ra rằng từ thời Ozil đến giờ, mỗi lần áo số 10 đổi chủ là số danh hiệu Real đoạt được tăng gấp đôi so với lần đổi trước đó. Nên nếu theo tâm linh, họ hoàn toàn có thể đoạt cú ăn ba hay ăn sáu trong vòng 1 năm tới.

Real Madrid đã khởi đầu mùa giải năm nay rất tốt với 2 trận toàn thắng cùng 6 điểm có được để nằm trong top 3 La Liga sau 2 vòng. Lối chơi của "Kền kền trắng" đang được hoàn thiện dần với sự chắc chắn ở hàng thủ và lối chơi mới mang đậm dấu ấn của HLV Alonso.

Có điều Marca không “dám” nhắc đến những lần đổi áo số 10 trước đó, của Robinho (2005/06), Wesley Sneijder (2008/09) và Lassana Diarra (2009/10). Đó đều là những mùa giải thất bại của Real Madrid, trong đó mùa 2005/06 là mùa khiến Florentino Perez mất chức chủ tịch.

Theo Q.D (Tổng hợp Marca)

Nguồn: [Link nguồn]

30/08/2025 15:15 PM (GMT+7)
