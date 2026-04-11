Real Madrid không thắng 3 trận liên tiếp: Arbeloa vẫn mạnh miệng, cảnh báo Bayern

Sông Lam Nghệ An vs SHB Đà Nẵng
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Hải Phòng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Thép Xanh Nam Định vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Arsenal vs AFC Bournemouth
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
RB Leipzig vs Borussia M'gladbach
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Heidenheim vs Union Berlin
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Brentford vs Everton
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Burnley vs Brighton & Hove Albion
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Milan vs Udinese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Liverpool vs Fulham
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Barcelona vs Espanyol
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
St. Pauli vs Bayern Munich
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Atalanta vs Juventus
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Sevilla vs Atlético de Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
PVF-CAND vs Công An Hà Nội
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Osasuna vs Real Betis
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Sunderland vs Tottenham Hotspur
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Parma vs Napoli
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Toulouse vs Lille
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Stuttgart vs Hamburger SV
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Como vs Inter Milan
Logo Como - COM Como
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Olympique Lyonnais vs Lorient
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Athletic Club vs Villarreal
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Fiorentina vs Lazio
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Manchester United vs Leeds United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Barcelona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Arsenal vs Sporting CP
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Celta de Vigo vs Freiburg
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Real Betis vs Sporting Braga
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Nottingham Forest vs Porto
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Porto - POR Porto
-
Aston Villa vs Bologna
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-

Real Madrid không thắng 3 trận liên tiếp: Arbeloa vẫn mạnh miệng, cảnh báo Bayern

HLV Alvaro Arbeloa của Real Madrid đã từ chối đầu hàng trong cuộc đua La Liga sau trận hòa 1-1 với Girona ngay trên sân nhà Santiago Bernabeu ở vòng 31, đồng thời gửi đi lời cảnh báo thẳng thắn tới Bayern Munich.

  

Arbeloa vẫn giữ niềm tin

Trận hòa Girona khiến Real Madrid có 70 điểm, đứng thứ hai trên bảng xếp hạng La Liga, kém đội đầu bảng Barcelona 6 điểm, trong khi đối thủ vẫn còn 1 trận chưa đấu. Nói về cơ hội vô địch, Arbeloa nhấn mạnh: “Tôi chỉ chấp nhận rằng chúng tôi đã mất chức vô địch vào đúng ngày điều đó thực sự xảy ra. Còn cho đến lúc đó, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi phải ra sân mỗi ngày và bảo vệ màu cờ sắc áo của CLB bằng màn trình diễn tốt nhất có thể”.

Real Madrid của Arbeloa&nbsp;đã trải qua 3&nbsp;trận liên tiếp không thắng

Real Madrid của Arbeloa đã trải qua 3 trận liên tiếp không thắng

Đề cập đến những cơ hội bị bỏ lỡ trước Girona, Arbeloa cho biết: “Chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng chỉ tận dụng được một phần nhỏ. Đội hình hôm nay đủ tốt để giành chiến thắng; lẽ ra chúng tôi phải ghi thêm một bàn nữa”.

Real Madrid hiện đã trải qua ba trận liên tiếp không biết đến chiến thắng trong tháng này, sau khi để thua Mallorca 1-2 vào ngày 4/4 và nhận thất bại 1-2 trước Bayern Munich ở lượt đi tứ kết Champions League hồi giữa tuần.

“Để giành chiến thắng, chúng tôi phải chơi với 200% khả năng. Ở mức 90% thì không thể thắng, hoặc ít nhất là không phải lúc nào cũng thắng. Nếu muốn đảm bảo an toàn hơn trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn, bạn phải nỗ lực tối đa, nếu không những ‘tai nạn’ như thế này hoàn toàn có thể xảy ra”, Arbeloa nhấn mạnh.

Arbeloa gửi cảnh báo đanh thép tới Bayern

Theo lịch thi đấu, Real Madrid sẽ hành quân tới Đức vào giữa tuần tới để tái đấu Bayern Munich ở trận tứ kết lượt về Champions League. HLV Arbeloa nhấn mạnh niềm tin tuyệt đối vào khả năng của “Kền kền trắng” trong việc lật ngược tình thế, hướng tới một màn “remontada” ngay trên đất Đức.

“Chúng tôi sẽ có đủ thời gian để phân tích sai lầm và khắc phục; toàn đội sẽ đến Đức với mục tiêu duy nhất là giành chiến thắng. Một số người có thể cho rằng màn lội ngược dòng là bất khả thi, nhưng chúng tôi sẽ hành quân với 25 cầu thủ đều tin tưởng tuyệt đối vào khả năng đi tiếp. Họ có thể xem mình là ứng viên cửa trên, nhưng họ sẽ phải đối mặt với giá trị của huy hiệu này và lịch sử của màu áo này, và chúng tôi sẽ chiến đấu xứng đáng với Real Madrid”, Arbeloa nói thêm.

HLV Arbeloa cũng bác bỏ lo ngại về phong độ ghi bàn của Kylian Mbappe và Vinicius, đồng thời dành lời khen cho Jude Bellingham, người có lần đầu đá chính kể từ khi trở lại sau chấn thương.

Cựu hậu vệ tuyển Tây Ban Nha nói: “Tôi không thể lo lắng về những cầu thủ sở hữu những con số như Mbappe và Vinicius. Họ là hai trong số bốn hoặc năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Điều chúng tôi cần là cải thiện nhiều yếu tố ở cấp độ tập thể, đặc biệt khi đối đầu với những đội chơi phòng ngự lùi sâu.

Bellingham trông rất ổn, linh hoạt và tự tin. Việc cậu ấy có dấu hiệu mệt mỏi sau quãng thời gian dài nghỉ thi đấu là điều bình thường. Đây mới là trận đầu tiên cậu ấy đá chính, nhưng rõ ràng đó là bước chạy đà tốt để tìm lại nhịp độ”.

Video bóng đá Real Madrid - Girona: Đỉnh cao 2 siêu phẩm (La Liga)
Video bóng đá Real Madrid - Girona: Đỉnh cao 2 siêu phẩm (La Liga)

(Vòng 31 La Liga) Real Madrid và Girona có những bàn thắng đẹp mắt trong hiệp đấu thứ 2.

Theo Sỹ Ánh

11/04/2026 08:50 AM (GMT+7)
