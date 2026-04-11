Real Madrid không thắng 3 trận liên tiếp: Arbeloa vẫn mạnh miệng, cảnh báo Bayern

Arbeloa vẫn giữ niềm tin

Trận hòa Girona khiến Real Madrid có 70 điểm, đứng thứ hai trên bảng xếp hạng La Liga, kém đội đầu bảng Barcelona 6 điểm, trong khi đối thủ vẫn còn 1 trận chưa đấu. Nói về cơ hội vô địch, Arbeloa nhấn mạnh: “Tôi chỉ chấp nhận rằng chúng tôi đã mất chức vô địch vào đúng ngày điều đó thực sự xảy ra. Còn cho đến lúc đó, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi phải ra sân mỗi ngày và bảo vệ màu cờ sắc áo của CLB bằng màn trình diễn tốt nhất có thể”.

Real Madrid của Arbeloa đã trải qua 3 trận liên tiếp không thắng

Đề cập đến những cơ hội bị bỏ lỡ trước Girona, Arbeloa cho biết: “Chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng chỉ tận dụng được một phần nhỏ. Đội hình hôm nay đủ tốt để giành chiến thắng; lẽ ra chúng tôi phải ghi thêm một bàn nữa”.

Real Madrid hiện đã trải qua ba trận liên tiếp không biết đến chiến thắng trong tháng này, sau khi để thua Mallorca 1-2 vào ngày 4/4 và nhận thất bại 1-2 trước Bayern Munich ở lượt đi tứ kết Champions League hồi giữa tuần.

“Để giành chiến thắng, chúng tôi phải chơi với 200% khả năng. Ở mức 90% thì không thể thắng, hoặc ít nhất là không phải lúc nào cũng thắng. Nếu muốn đảm bảo an toàn hơn trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn, bạn phải nỗ lực tối đa, nếu không những ‘tai nạn’ như thế này hoàn toàn có thể xảy ra”, Arbeloa nhấn mạnh.

Arbeloa gửi cảnh báo đanh thép tới Bayern

Theo lịch thi đấu, Real Madrid sẽ hành quân tới Đức vào giữa tuần tới để tái đấu Bayern Munich ở trận tứ kết lượt về Champions League. HLV Arbeloa nhấn mạnh niềm tin tuyệt đối vào khả năng của “Kền kền trắng” trong việc lật ngược tình thế, hướng tới một màn “remontada” ngay trên đất Đức.

“Chúng tôi sẽ có đủ thời gian để phân tích sai lầm và khắc phục; toàn đội sẽ đến Đức với mục tiêu duy nhất là giành chiến thắng. Một số người có thể cho rằng màn lội ngược dòng là bất khả thi, nhưng chúng tôi sẽ hành quân với 25 cầu thủ đều tin tưởng tuyệt đối vào khả năng đi tiếp. Họ có thể xem mình là ứng viên cửa trên, nhưng họ sẽ phải đối mặt với giá trị của huy hiệu này và lịch sử của màu áo này, và chúng tôi sẽ chiến đấu xứng đáng với Real Madrid”, Arbeloa nói thêm.

HLV Arbeloa cũng bác bỏ lo ngại về phong độ ghi bàn của Kylian Mbappe và Vinicius, đồng thời dành lời khen cho Jude Bellingham, người có lần đầu đá chính kể từ khi trở lại sau chấn thương.

Cựu hậu vệ tuyển Tây Ban Nha nói: “Tôi không thể lo lắng về những cầu thủ sở hữu những con số như Mbappe và Vinicius. Họ là hai trong số bốn hoặc năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Điều chúng tôi cần là cải thiện nhiều yếu tố ở cấp độ tập thể, đặc biệt khi đối đầu với những đội chơi phòng ngự lùi sâu.

Bellingham trông rất ổn, linh hoạt và tự tin. Việc cậu ấy có dấu hiệu mệt mỏi sau quãng thời gian dài nghỉ thi đấu là điều bình thường. Đây mới là trận đầu tiên cậu ấy đá chính, nhưng rõ ràng đó là bước chạy đà tốt để tìm lại nhịp độ”.