Mbappe chạm đáy phong độ: Chấn thương đầu gối và nỗi ám ảnh ghi bàn

Mbappe sa sút và cái giá của việc không nghỉ ngơi đủ

Cuối tuần qua, Kylian Mbappe đã có màn trình diễn đáng thất vọng bậc nhất từ đầu mùa trong màu áo Real Madrid. Tiền đạo người Pháp không ghi bàn hay kiến tạo, qua đó bất lực nhìn đội bóng chủ quản thua sốc 1-2 trước Osasuna. Dấu ấn hiếm hoi của anh chỉ là cú sút đưa bóng vào góc cao khung thành nhưng bị từ chối vì lỗi việt vị, cùng đường chuyền cho Vinicius đối mặt thủ môn.

Tuy nhiên, vấn đề nơi đầu gối phải của Mbappe mới là điều đáng quan tâm. Chấn thương này xuất phát từ trận gặp Celta hôm 7/12 năm ngoái (Real thắng 2-0), khiến anh không đạt trạng thái thể lực tốt nhất suốt vài tháng qua.

Mbappe "tàng hình" trước Osasuna

Mbappe từng vắng mặt ở trận gặp Man City, sau đó trở lại tập luyện dưới thời Xabi Alonso trước khi có thông báo y tế chính thức vào ngày cuối cùng của năm.

Ẩn sau quyết tâm thi đấu liên tục của Mbappe là mục tiêu trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử Real Madrid trong năm dương lịch, kỷ lục hiện được Cristiano Ronaldo nắm giữ (59 bàn). Kết quả, Mbappe xuất sắc cân bằng kỳ tích này.

Nỗi ám ảnh bàn thắng và những kỷ lục

Về mặt con số, mọi thứ chưa đến mức báo động. Tuy nhiên, với hiệu suất ghi bàn ấn tượng từ đầu mùa, việc Mbappe trải qua 2 trận liên tiếp không ghi bàn thực sự trở nên bất thường. Trên sân, người hâm mộ có thể cảm nhận rõ ràng sự chững lại của ngôi sao 27 tuổi.

Dù gặp vấn đề ở đầu gối suốt thời gian dài, Mbappe vẫn là cầu thủ thi đấu nhiều thứ nhì Real tại La Liga mùa này (2,020 phút) và đứng thứ 3 nếu tính trên mọi đấu trường (2,835 phút).

Dấu hiệu bất ổn gần nhất xuất hiện ở trận gặp Real Sociedad tại sân Bernabeu hôm 15/2. Sau 2 ngày không tập cùng đội, Mbappe vẫn có tên trong danh sách thi đấu nhưng ngồi dự bị, không ra sân phút nào.

3 ngày sau, ở trận lượt đi vòng play-off Champions League gặp Benfica, HLV Alvaro Arbeloa cũng không muốn mạo hiểm sử dụng Mbappe. Kể từ khi trở lại sớm hơn dự kiến sau chấn thương được chẩn đoán nghỉ 3 tuần hồi tháng 12, anh đã đá 7 trận liên tiếp, bao gồm 6 trận trọn vẹn.

Chỉ 11 ngày sau khi Real đưa ra thông báo y tế, còn cá nhân Mbappe được đánh giá chưa đạt thể trạng tốt nhất, tiền đạo người Pháp tái xuất trong trận chung kết siêu cúp Tây Ban Nha (12/1) và thi đấu 14 phút.

Sự khó xử của HLV Arbeloa

Sau khi Xabi Alonso bị sa thải, HLV Arbeloa tiếp quản Real và để Mbappe ngồi ngoài trong trận thua Albacete ở cúp Nhà vua. Trên thực tế, nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng cân nhắc cho Mbappe nghỉ ngơi dài hơn để đầu gối hồi phục hoàn toàn. Dù vậy, sau vài ngày tập riêng, anh trở lại tập cùng đội và được Arbeloa tin tưởng sử dụng trong trận ra mắt của ông tại La Liga (gặp Levante hôm 17/1).

Sau trận đấu, Arbeloa bày tỏ sự trân trọng tới học trò: “Tôi muốn cảm ơn Kylian vì những nỗ lực cậu ấy đã bỏ ra. Chúng tôi biết cậu ấy ra sân với đầu gối chưa ổn và trong hoàn cảnh này, bất kỳ ai khác cũng có thể đã từ chối thi đấu”.

Mbappe sau đó tiếp tục ra sân đều đặn cho đến khi được nghỉ ở trận gặp Real Sociedad. Trong quãng thời gian này, anh ghi 2 bàn vào lưới Rayo Vallecano, 1 bàn trước Villarreal và Valencia, 2 bàn trước Monaco và 2 bàn trước Benfica (vòng bảng Champions League).

Dẫu vậy, sự chững lại về phong độ của Mbappe phần nào lộ rõ ở cuộc tái đấu Benfica (thắng 1-0), khi Vinicius trở thành điểm tựa chính trên hàng công. Trước chuyến làm khách tại Osasuna, Arbeloa vẫn khẳng định tình trạng của học trò có tiến triển: “Đầu gối của Kylian đã tốt hơn nhiều. Rất tốt. Vấn đề chưa biến mất hoàn toàn, nhưng mỗi ngày cậu ấy đều cảm thấy khá hơn”.

Mbappe có thể trả giá đắt vì mải mê theo đuổi những kỷ lục ghi bàn

Bài toán trước thềm World Cup

Một khả năng để Mbappe có thêm thời gian hồi phục là không được triệu tập lên tuyển Pháp trong đợt tập trung tháng 3. Thời điểm đó, đội tuyển sẽ sang Mỹ đá 2 trận giao hữu gặp Brazil ngày 26/3 và Colombia ngày 29/3. Tuy nhiên, khả năng này được đánh giá là khó xảy ra.

Theo thông tin từ L'Équipe, chuyến du đấu được thúc đẩy mạnh mẽ bởi nhà tài trợ chính của Liên đoàn bóng đá Pháp, cũng là nhà tài trợ của Mbappe. Hợp đồng mới giúp Liên đoàn thu về hơn 100 triệu euro mỗi năm đến tháng 6/2034, và nhiều khả năng Mbappe - với tư cách đội trưởng tuyển Pháp - cũng góp mặt.

Trong khi đó, bài toán chăm sóc chấn thương đầu gối của Mbappe tiếp tục được Real để tâm, bởi đội bóng rất cần anh vào giai đoạn then chốt mùa giải.