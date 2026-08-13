HLV Carrick xác nhận Rashford tái xuất MU ở trận gặp đội của Amorim

HLV Carrick hé lộ lí do Rashford chưa thi đấu

MU đã đánh bại Leeds United trên chấm sút luân lưu ở trận giao hữu thuộc giai đoạn tiền mùa giải. Một trong những cái tên được người hâm mộ "Quỷ đỏ" quan tâm nhất là Marcus Rashford.

Tiền đạo 28 tuổi đã trở lại tập luyện cùng MU từ thứ Hai, tuy nhiên anh không được đăng ký thi đấu mà chỉ ngồi trên khán đài quan sát các đồng đội.

Rashford sẽ ra sân cho MU vào cuối tuần này

Trước trận, HLV Michael Carrick giải thích rằng Rashford cùng Lisandro Martinez và Kobbie Mainoo chưa hoàn toàn sẵn sàng về thể trạng, đồng thời cho rằng họ có thể ra sân vào cuối tuần này.

“Marcus, Licha và Kobbie chưa thực sự sẵn sàng. Chúng tôi đang giữ họ cho trận đấu cuối tuần này”, Carrick nói với MUTV.

Theo kế hoạch, MU sẽ chạm trán AC Milan - đội bóng do cựu HLV trưởng "Quỷ đỏ" Ruben Amorim dẫn dắt - trong trận giao hữu cuối cùng của giai đoạn tiền mùa giải (21h45, 15/8). Sau đó, họ bắt đầu chiến dịch Ngoại hạng Anh 2026/27 bằng chuyến làm khách trên sân đội mới lên hạng Hull City (18h30, 22/8).

"Rashford vẫn là cầu thủ của MU"

Thời điểm hiện tại, tương lai của Rashford ở MU trở thành chủ đề đáng chú ý, đặc biệt trong bối cảnh xuất hiện tin đồn về khả năng anh rời Old Trafford trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè khép lại.

Dù vậy, đích thân HLV Carrick khẳng định Rashford vẫn là cầu thủ thuộc biên chế MU: “Rashford là cầu thủ của chúng tôi. Cậu ấy đã trở lại rất tốt. Cậu ấy cũng giống như bất kỳ cầu thủ nào khác. Tôi đã biết Rashford trong một thời gian dài và cậu ấy sẽ mang đến cho chúng tôi điều gì đó khác biệt. Chúng tôi đang hướng tới thời điểm mùa giải bắt đầu".

Bên cạnh Carrick, hậu vệ Noussair Mazraoui cũng đánh giá tích cực về sự trở lại của Rashford: “Chúng tôi đã có số bản hợp đồng tuyệt vời. Rashford cũng trở lại và có thể là một nhân tố quan trọng trong mùa giải này, tất nhiên nếu cậu ấy không ra đi. Điều đó dĩ nhiên không phụ thuộc vào tôi".