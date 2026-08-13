PSG giành Siêu cúp châu Âu: Thầy trò Enrique "bật tung cảm xúc", tỷ phú cười mãn nguyện

PSG vừa khá vất vả trước Aston Villa trong trận tranh Siêu cúp châu Âu

Mặc dù vậy, họ vẫn biết cách vượt qua đối thủ để có lần thứ hai liên tiếp giành danh hiệu này

Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc thầy trò Luis Enrique bật tung cảm xúc

HLV Unai Emery thể hiện phong độ khi tới chúc mừng các cầu thủ PSG

Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi cùng đội trưởng Marquinhos đem chiếc cúp về phía các đồng đội

Các cầu thủ PSG cực kỳ vui sướng với danh hiệu tiếp theo trong sự nghiệp

Màn ăn mừng của PSG chính thức bắt đầu

Họ tiếp tục là nhà vô địch châu Âu năm thứ hai liên tiếp

Đó là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của đại gia thành Paris

Luis Enrique, "kiến trúc sư trưởng" đứng đằng sau thành công của PSG trong quãng thời gian qua

Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi không giấu nổi sự vui mừng

Xin chúc mừng PSG với chức vô địch Siêu cúp châu Âu thứ hai liên tiếp, họ là đội thứ tư làm được điều đó trong lịch sử