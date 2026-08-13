PSG giành Siêu cúp châu Âu: Thầy trò Enrique "bật tung cảm xúc", tỷ phú cười mãn nguyện
Thầy trò HLV Enrique "bật tung cảm xúc" sau khi giành Siêu cúp châu Âu trong khi chủ tịch PSG nở nụ cười mãn nguyện.
PSG vừa khá vất vả trước Aston Villa trong trận tranh Siêu cúp châu Âu
Mặc dù vậy, họ vẫn biết cách vượt qua đối thủ để có lần thứ hai liên tiếp giành danh hiệu này
Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc thầy trò Luis Enrique bật tung cảm xúc
HLV Unai Emery thể hiện phong độ khi tới chúc mừng các cầu thủ PSG
Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi cùng đội trưởng Marquinhos đem chiếc cúp về phía các đồng đội
Các cầu thủ PSG cực kỳ vui sướng với danh hiệu tiếp theo trong sự nghiệp
Màn ăn mừng của PSG chính thức bắt đầu
Họ tiếp tục là nhà vô địch châu Âu năm thứ hai liên tiếp
Đó là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của đại gia thành Paris
Luis Enrique, "kiến trúc sư trưởng" đứng đằng sau thành công của PSG trong quãng thời gian qua
Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi không giấu nổi sự vui mừng
Xin chúc mừng PSG với chức vô địch Siêu cúp châu Âu thứ hai liên tiếp, họ là đội thứ tư làm được điều đó trong lịch sử
Những ngôi sao đã biết cách lên tiếng đúng lúc để đem về chiến thắng cho đội bóng chủ quản.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-13/08/2026 04:49 AM (GMT+7)