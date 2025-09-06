PSG đón tin dữ: HLV Enrique nhập viện vì tai nạn, Dembele chấn thương

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Armenia vs Bồ Đào Nha
Logo Armenia - ARM Armenia
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Anh vs Andorra
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Andorra - AND Andorra
-
Mỹ vs Hàn Quốc
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Mexico vs Nhật Bản
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Qatar vs Nga
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo Nga - RUS Nga
-
Lithuania vs Hà Lan
Logo Lithuania - LTU Lithuania
-
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Đức vs Northern Ireland
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Northern Ireland - NIR Northern Ireland
-
Thổ Nhĩ Kỳ vs Tây Ban Nha
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Bỉ vs Kazakhstan
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Kazakhstan - KAZ Kazakhstan
-
Ba Lan vs Phần Lan
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Phần Lan - FIN Phần Lan
-
Malaysia vs Palestine
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Logo Palestine - PLE Palestine
-
Indonesia vs Lebanon
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Lebanon - LBN Lebanon
-
UAE vs Bahrain
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Bahrain - BHR Bahrain
-
Cộng Hòa Séc vs Saudi Arabia
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Israel vs Italy
Logo Israel - ISR Israel
-
Logo Italy - ITA Italy
-
Greece vs Đan Mạch
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Kosovo vs Thụy Điển
Logo Kosovo - RKS Kosovo
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
New Zealand vs Australia
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Azerbaijan vs Ukraine
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Wales vs Canada
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Canada - CAN Canada
-
Hungary vs Bồ Đào Nha
Logo Hungary - HUN Hungary
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Iceland
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Iceland - ISL Iceland
-
Serbia vs Anh
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Bosnia-Herzegovina vs Áo
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Logo Áo - AUT Áo
-
Na Uy vs Moldova
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Mỹ vs Nhật Bản
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mexico vs Hàn Quốc
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-

PSG đón tin dữ: HLV Enrique nhập viện vì tai nạn, Dembele chấn thương

Sự kiện: Paris Saint-Germain HLV Luis Enrique Ousmane Dembele
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Đương kim vô địch Champions League PSG liên tục phải nhận tin xấu từ HLV Luis Enrique và Ousmane Dembele.

  

🏥HLV Enrique tai nạn xe đạp

Nhà cầm quân 55 tuổi, người vừa dẫn dắt PSG giành chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử hồi tháng Năm, gặp sự cố khi đang đạp xe vào hôm 5/9 và được đưa ngay tới bệnh viện. Ông bị gãy xương đòn nhưng may mắn không có thêm chấn thương nào nghiêm trọng khác.

HLV&nbsp;Enrique bị gãy xương đòn

HLV Enrique bị gãy xương đòn

Nguyên nhân vụ tai nạn chưa được tiết lộ. Trên các kênh truyền thông chính thức, PSG ra thông báo: “Sau tai nạn xe đạp hôm 5/9, HLV Luis Enrique đã được cấp cứu và sẽ tiến hành phẫu thuật do gãy xương đòn. CLB gửi lời ủng hộ và chúc ông sớm hồi phục. Các thông tin tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian tới”.

PSG đang có khởi đầu hoàn hảo tại Ligue 1 mùa này với 3 trận toàn thắng. Đội bóng thủ đô Paris sẽ trở lại thi đấu vào ngày 14/9 gặp RC Lens, nhưng hiện chưa rõ liệu HLV Enrique có kịp trở lại khu vực chỉ đạo hay không.

🚨Dembele chấn thương trong màu áo tuyển Pháp

Chưa dừng lại ở đó, PSG còn có nguy cơ mất Ousmane Dembele sau khi ngôi sao tấn công này tập tễnh rời sân trong trận Pháp thắng Ukraine 2-0 ở vòng loại World Cup 2026 diễn ra vào rạng sáng 6/9.

Dembele cảm thấy khó chịu chỉ vài phút sau khi vào sân từ băng ghế dự bị

Dembele cảm thấy khó chịu chỉ vài phút sau khi vào sân từ băng ghế dự bị

Trước đó, Desire Doue cũng phải rời sân ngay sau hiệp một vì chấn thương bắp chân, nhường chỗ cho chính Dembele. Tuy nhiên, ứng cử viên sáng giá cho Quả bóng vàng 2025 chỉ thi đấu đến cuối hiệp hai trước khi buộc phải rời sân vì chấn thương.

Dembele, người đã ghi 35 bàn trên mọi đấu trường mùa 2024/25, vốn đã dính vấn đề ở gân kheo trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Việc anh vẫn được sử dụng khiến PSG tỏ ra vô cùng tức giận.

Theo RMC Sport, đội ngũ y tế của PSG đã cảnh báo ban huấn luyện tuyển Pháp rằng Dembele có nguy cơ tái phát chấn thương nếu ra sân, song lời khuyến cáo này đã bị phớt lờ.

Dembele đã không thể thi đấu trọn vẹn trận PSG gặp Toulouse cuối tuần trước vì đau gân kheo chân trái. Và lần này, đến lượt bắp đùi phải của anh gặp vấn đề.

Trả lời báo chí, HLV Didier Deschamps lên tiếng bảo vệ quyết định của mình: “Nếu Dembele không đủ thể lực, tôi sẽ không tung vào sân! Hơn nữa, lần này là chân kia, chứ không phải chỗ chấn thương trước. Dembele không cảm thấy đau dữ dội, mà thực tế cậu ấy đang trong trạng thái ổn định. Không may là điều đó đã xảy ra, và nó có thể xảy ra với bất kỳ cầu thủ nào, kể cả người hoàn toàn khỏe mạnh. Nếu tôi có chút nghi ngờ, tôi đã dùng một cầu thủ khác”.

Dù vậy, HLV Deschamps cũng ngầm thừa nhận khả năng cao Dembele sẽ không tiếp tục cùng tuyển Pháp ở trận gặp Iceland sắp tới.

8

Man City - Man U 14.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Manchester City
Manchester United
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 14/09
Thể lệ
Video bóng Toulouse - PSG: "Cơn mưa" bàn thắng, ngỡ ngàng siêu phẩm (Ligue 1)
Video bóng Toulouse - PSG: "Cơn mưa" bàn thắng, ngỡ ngàng siêu phẩm (Ligue 1)

PSG tạo nên "cơn mưa" bàn thắng trước Toulouse với 2 hai siêu phẩm tung người móc bóng của Neves.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/09/2025 08:06 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Paris Saint-Germain Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN