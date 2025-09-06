PSG đón tin dữ: HLV Enrique nhập viện vì tai nạn, Dembele chấn thương

🏥HLV Enrique tai nạn xe đạp

Nhà cầm quân 55 tuổi, người vừa dẫn dắt PSG giành chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử hồi tháng Năm, gặp sự cố khi đang đạp xe vào hôm 5/9 và được đưa ngay tới bệnh viện. Ông bị gãy xương đòn nhưng may mắn không có thêm chấn thương nào nghiêm trọng khác.

HLV Enrique bị gãy xương đòn

Nguyên nhân vụ tai nạn chưa được tiết lộ. Trên các kênh truyền thông chính thức, PSG ra thông báo: “Sau tai nạn xe đạp hôm 5/9, HLV Luis Enrique đã được cấp cứu và sẽ tiến hành phẫu thuật do gãy xương đòn. CLB gửi lời ủng hộ và chúc ông sớm hồi phục. Các thông tin tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian tới”.

PSG đang có khởi đầu hoàn hảo tại Ligue 1 mùa này với 3 trận toàn thắng. Đội bóng thủ đô Paris sẽ trở lại thi đấu vào ngày 14/9 gặp RC Lens, nhưng hiện chưa rõ liệu HLV Enrique có kịp trở lại khu vực chỉ đạo hay không.

🚨Dembele chấn thương trong màu áo tuyển Pháp

Chưa dừng lại ở đó, PSG còn có nguy cơ mất Ousmane Dembele sau khi ngôi sao tấn công này tập tễnh rời sân trong trận Pháp thắng Ukraine 2-0 ở vòng loại World Cup 2026 diễn ra vào rạng sáng 6/9.

Dembele cảm thấy khó chịu chỉ vài phút sau khi vào sân từ băng ghế dự bị

Trước đó, Desire Doue cũng phải rời sân ngay sau hiệp một vì chấn thương bắp chân, nhường chỗ cho chính Dembele. Tuy nhiên, ứng cử viên sáng giá cho Quả bóng vàng 2025 chỉ thi đấu đến cuối hiệp hai trước khi buộc phải rời sân vì chấn thương.

Dembele, người đã ghi 35 bàn trên mọi đấu trường mùa 2024/25, vốn đã dính vấn đề ở gân kheo trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Việc anh vẫn được sử dụng khiến PSG tỏ ra vô cùng tức giận.

Theo RMC Sport, đội ngũ y tế của PSG đã cảnh báo ban huấn luyện tuyển Pháp rằng Dembele có nguy cơ tái phát chấn thương nếu ra sân, song lời khuyến cáo này đã bị phớt lờ.

Dembele đã không thể thi đấu trọn vẹn trận PSG gặp Toulouse cuối tuần trước vì đau gân kheo chân trái. Và lần này, đến lượt bắp đùi phải của anh gặp vấn đề.

Trả lời báo chí, HLV Didier Deschamps lên tiếng bảo vệ quyết định của mình: “Nếu Dembele không đủ thể lực, tôi sẽ không tung vào sân! Hơn nữa, lần này là chân kia, chứ không phải chỗ chấn thương trước. Dembele không cảm thấy đau dữ dội, mà thực tế cậu ấy đang trong trạng thái ổn định. Không may là điều đó đã xảy ra, và nó có thể xảy ra với bất kỳ cầu thủ nào, kể cả người hoàn toàn khỏe mạnh. Nếu tôi có chút nghi ngờ, tôi đã dùng một cầu thủ khác”.

Dù vậy, HLV Deschamps cũng ngầm thừa nhận khả năng cao Dembele sẽ không tiếp tục cùng tuyển Pháp ở trận gặp Iceland sắp tới.