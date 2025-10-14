Rodri, Yamal và bi kịch của bóng đá thời kim tiền

Video màn trình diễn của Yamal ở trận gặp PSG:

⚡ Khi cầu thủ bị vắt kiệt vì tài chính

Cựu ngôi sao Chelsea và tuyển Anh Joe Cole đã không giấu nổi bức xúc khi nói về mật độ thi đấu dày đặc hiện nay. Trong chương trình truyền hình mới đây, Cole cho rằng việc “nhồi nhét” quá nhiều giải đấu đang biến cầu thủ thành công cụ kiếm tiền, thay vì là trung tâm của môn thể thao vua.

Các cầu thủ đang phải đá với lịch thi đấu dày đặc

Cole nói đầy tâm huyết: “Các cầu thủ được trả lương cao, đúng. Nhưng người hâm mộ không đến sân chỉ để xem những thân xác mệt mỏi di chuyển trên sân. Họ muốn thấy những màn trình diễn đỉnh cao những điều chỉ xảy ra khi cầu thủ có thể trạng tốt nhất”.

Theo ông, những chấn thương liên tiếp của các ngôi sao như Rodri, Lamine Yamal, hay hàng loạt trụ cột của PSG và Chelsea là minh chứng cho một hệ thống đang bị chi phối bởi lợi nhuận. Cựu danh thủ ví von: “Chúng ta đang cưỡi ngựa cho đến khi nó gục xuống, chỉ vì tiền”.

Cole cho rằng bóng đá cần được coi là thiêng liêng một sân khấu cho nghệ thuật và đam mê, chứ không phải dây chuyền sản xuất ra doanh thu truyền hình và quảng cáo.

🏥 PSG, Chelsea và cuộc khủng hoảng chấn thương toàn cầu

Lời cảnh báo của Cole không phải vô cớ. PSG đã phải ra sân gặp Barcelona mà thiếu đến 5-6 trụ cột, trong đó có cả Dembele, Kvaratskhelia và Doue. Dù vẫn thắng 2-1, HLV Luis Enrique buộc phải vá víu đội hình, dùng cầu thủ trẻ thay thế phút chót.

Rất nhiều ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới đang phải vật lộn với chấn thương ngày càng thường xuyên

Ở Chelsea, tình hình cũng bi đát không kém. Đội vô địch FIFA Club World Cup đang mất gần nửa đội hình phòng ngự và vắng cả Cole Palmer linh hồn hàng công vì chấn thương cơ háng. Thậm chí trong trận gặp Liverpool ở ngoại hạng Anh vừa qua, Chelsea hiệp 2 còn phải để Reece James và Hato về đá trung vệ.

Lịch thi đấu dày đặc khiến các ngôi sao không có thời gian hồi phục. Cái giá phải trả là một danh sách chấn thương dài bất tận – và chất lượng bóng đá suy giảm rõ rệt.

💣 Rodri – Biểu tượng của sự quá tải

Không chỉ các câu lạc bộ, đội tuyển quốc gia cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Rodri, chủ nhân quả bóng vàng 2024, mới đây lại dính chấn thương gân kheo sau chiến thắng 1-0 của Man City trước Brentford. Trước đó, anh từng phải phẫu thuật đứt dây chằng chéo vào cuối năm 2024.

Tiền vệ người Tây Ban Nha là trụ cột của cả CLB lẫn đội tuyển sẽ vắng mặt trong các trận vòng loại World Cup tới. Joe Cole đặt câu hỏi: “Liệu Rodri có còn là Rodri của ngày xưa không?”.

Với nhịp thi đấu hiện tại, những cầu thủ đẳng cấp thế giới đang bị đẩy đến giới hạn. Khi thể xác không còn đủ sức, khán giả cũng mất đi cơ hội thưởng thức “phiên bản tốt nhất” của họ từ Yamal, Dembele cho tới Rodri.

⚔️ Khi bóng đá quên mất mình là gì

Joe Cole kết luận: “Người hâm mộ muốn thấy những trận đấu đẹp nhất, nơi những người giỏi nhất đối đầu với nhau. Nhưng khi vì tiền, ta khiến họ thi đấu quá mức, bóng đá sẽ đánh mất linh hồn”.

Thật khó để phản bác. Khi các ngôi sao thi đấu 70-80 trận mỗi năm, khi giải đấu mới mọc lên khắp nơi chỉ để thu hút bản quyền, “đam mê” dần nhường chỗ cho “doanh thu”.

Rodri, Yamal, hay bất kỳ ngôi sao nào tiếp theo dính chấn thương, đều là lời nhắc đau đớn rằng bóng đá đã bước quá xa khỏi giá trị thiêng liêng từng làm nên nó.