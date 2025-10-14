Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Rodri, Yamal và bi kịch của bóng đá thời kim tiền

Sự kiện: La liga 2025-26 Ousmane Dembele Paris Saint-Germain
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Cựu danh thủ Joe Cole lên tiếng về lịch thi đấu quá tải đang “bào mòn” những ngôi sao hàng đầu như Rodri, Lamine Yamal hay Ousmane Dembele, cảnh báo bóng đá đang đánh mất sự thiêng liêng vì đồng tiền.

  

Video màn trình diễn của Yamal ở trận gặp PSG:

⚡ Khi cầu thủ bị vắt kiệt vì tài chính

Cựu ngôi sao Chelsea và tuyển Anh Joe Cole đã không giấu nổi bức xúc khi nói về mật độ thi đấu dày đặc hiện nay. Trong chương trình truyền hình mới đây, Cole cho rằng việc “nhồi nhét” quá nhiều giải đấu đang biến cầu thủ thành công cụ kiếm tiền, thay vì là trung tâm của môn thể thao vua.

Các cầu thủ đang phải đá với lịch thi đấu dày đặc

Các cầu thủ đang phải đá với lịch thi đấu dày đặc

Cole nói đầy tâm huyết: “Các cầu thủ được trả lương cao, đúng. Nhưng người hâm mộ không đến sân chỉ để xem những thân xác mệt mỏi di chuyển trên sân. Họ muốn thấy những màn trình diễn đỉnh cao những điều chỉ xảy ra khi cầu thủ có thể trạng tốt nhất”.

Theo ông, những chấn thương liên tiếp của các ngôi sao như Rodri, Lamine Yamal, hay hàng loạt trụ cột của PSG và Chelsea là minh chứng cho một hệ thống đang bị chi phối bởi lợi nhuận. Cựu danh thủ ví von: “Chúng ta đang cưỡi ngựa cho đến khi nó gục xuống, chỉ vì tiền”.

Cole cho rằng bóng đá cần được coi là thiêng liêng một sân khấu cho nghệ thuật và đam mê, chứ không phải dây chuyền sản xuất ra doanh thu truyền hình và quảng cáo.

🏥 PSG, Chelsea và cuộc khủng hoảng chấn thương toàn cầu

Lời cảnh báo của Cole không phải vô cớ. PSG đã phải ra sân gặp Barcelona mà thiếu đến 5-6 trụ cột, trong đó có cả Dembele, Kvaratskhelia và Doue. Dù vẫn thắng 2-1, HLV Luis Enrique buộc phải vá víu đội hình, dùng cầu thủ trẻ thay thế phút chót.

Rất nhiều ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới đang phải vật lộn với chấn thương ngày càng thường xuyên

Rất nhiều ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới đang phải vật lộn với chấn thương ngày càng thường xuyên

Ở Chelsea, tình hình cũng bi đát không kém. Đội vô địch FIFA Club World Cup đang mất gần nửa đội hình phòng ngự và vắng cả Cole Palmer linh hồn hàng công vì chấn thương cơ háng. Thậm chí trong trận gặp Liverpool ở ngoại hạng Anh vừa qua, Chelsea hiệp 2 còn phải để Reece James và Hato về đá trung vệ.

Lịch thi đấu dày đặc khiến các ngôi sao không có thời gian hồi phục. Cái giá phải trả là một danh sách chấn thương dài bất tận – và chất lượng bóng đá suy giảm rõ rệt.

💣 Rodri – Biểu tượng của sự quá tải

Không chỉ các câu lạc bộ, đội tuyển quốc gia cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Rodri, chủ nhân quả bóng vàng 2024, mới đây lại dính chấn thương gân kheo sau chiến thắng 1-0 của Man City trước Brentford. Trước đó, anh từng phải phẫu thuật đứt dây chằng chéo vào cuối năm 2024.

Tiền vệ người Tây Ban Nha là trụ cột của cả CLB lẫn đội tuyển sẽ vắng mặt trong các trận vòng loại World Cup tới. Joe Cole đặt câu hỏi: “Liệu Rodri có còn là Rodri của ngày xưa không?”.

Với nhịp thi đấu hiện tại, những cầu thủ đẳng cấp thế giới đang bị đẩy đến giới hạn. Khi thể xác không còn đủ sức, khán giả cũng mất đi cơ hội thưởng thức “phiên bản tốt nhất” của họ từ Yamal, Dembele cho tới Rodri.

⚔️ Khi bóng đá quên mất mình là gì

Joe Cole kết luận: “Người hâm mộ muốn thấy những trận đấu đẹp nhất, nơi những người giỏi nhất đối đầu với nhau. Nhưng khi vì tiền, ta khiến họ thi đấu quá mức, bóng đá sẽ đánh mất linh hồn”.

Thật khó để phản bác. Khi các ngôi sao thi đấu 70-80 trận mỗi năm, khi giải đấu mới mọc lên khắp nơi chỉ để thu hút bản quyền, “đam mê” dần nhường chỗ cho “doanh thu”.

Rodri, Yamal, hay bất kỳ ngôi sao nào tiếp theo dính chấn thương, đều là lời nhắc đau đớn rằng bóng đá đã bước quá xa khỏi giá trị thiêng liêng từng làm nên nó.

8

Liverpool - Man U 19.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Man U
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 19/10
Thể lệ
Yamal hồi phục thần tốc, quyết tâm phá lưới Real tại "Siêu kinh điển"
Yamal hồi phục thần tốc, quyết tâm phá lưới Real tại "Siêu kinh điển"

Theo Marca, Barcelona đón tin vui khi Lamine Yamal hồi phục thần tốc chấn thương háng.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/10/2025 08:25 AM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN