Quốc Khánh 02/09/2025

Video bóng đá PSG - Angers: Phạt đền hỏng ăn, nhọc nhằn định đoạt (Ligue 1)

Sự kiện: Ligue I 2025-26 Paris Saint-Germain

(Vòng 2 Ligue 1) PSG thi đấu áp đảo Angers nhưng chỉ giành được chiến thắng với cách biệt tối thiểu.

  

PSG mong đợi chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở Ligue 1 mùa 2025/26 nên họ ào lên ép sân Angers. Cơ hội ngon ăn nhất mà đội bóng này tạo ra đến vào phút 26 khi Neves bị Courcoul phạm lỗi trong vòng cấm. Dẫu vậy, Dembele lại dứt điểm hỏng ăn ở chấm 11m. 

Angers chơi kiên cường để bảo vệ mành lưới trong hiệp một. Nhưng sang đầu hiệp hai, họ phải nhận bàn thua trước PSG. Ruiz là người khai thông thế bế tắc cho đoàn quân HLV Enrique vào phút 50. 

Ruiz sắm vai người hùng cho PSG

Ruiz sắm vai người hùng cho PSG

PSG tiếp tục dồn ép Angers để ghi thêm bàn, qua đó giải quyết đối thủ. Nhưng trong suốt 40 phút còn lại của trận đấu, đội chủ sân Công viên các Hoàng tử tỏ ra vô cùng vô duyên. Chính vì vậy, họ không ghi thêm bàn nào nên chỉ thắng chung cuộc 2-0. Chiến thắng này tạm đưa PSG lên ngôi đầu Ligue 1 với 6 điểm trong tay. 

Tỷ số chung cuộc: PSG 1-0 Angers (H1: 0-0)

Ghi bàn: 

PSG: Ruiz 50'

Đội hình xuất phát: 

PSG: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Dembele, Barcola

Angers: Koffi, Arcus, Camara, Lefort, Raolisoa, Belkhdim, Courcoul, Belkebla, Ekomie, Lepaul, Cherif

Video bóng đá PSG - Tottenham: Rượt đuổi 4 bàn, luân lưu định đoạt ngôi vương (Siêu cúp châu Âu)
Video bóng đá PSG - Tottenham: Rượt đuổi 4 bàn, luân lưu định đoạt ngôi vương (Siêu cúp châu Âu)

(Siêu cúp châu Âu) PSG và Tottenham đã cống hiến cho các khán giả màn rượt đuổi tỷ số vô cùng nghẹt thở.

Bấm xem >>

Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

23/08/2025 04:17 AM (GMT+7)
Nhiều người đọc
