Trực tiếp bóng đá Bilbao - Barcelona: Trút giận sau nỗi đau Cúp Nhà vua (La Liga)

Sự kiện: Barcelona La liga 2025-26 Trực tiếp bóng đá hôm nay

(3h - 8/3, Vòng 27 La Liga) Barcelona hành quân đến sân San Mames của Bilbao với mục tiêu bảo toàn vị trí số 1 La Liga, trong khi đội chủ nhà quyết tâm gây bất ngờ để nuôi hy vọng dự Cúp châu Âu.

  

Laliga | 3h - 8/3 | San Mames

Bilbao
Trực tiếp bóng đá Bilbao - Barcelona: Trút giận sau nỗi đau Cúp Nhà vua (La Liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Bilbao - Barcelona: Trút giận sau nỗi đau Cúp Nhà vua (La Liga) - 1
Barcelona
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Bilbao - Barcelona: Trút giận sau nỗi đau Cúp Nhà vua (La Liga) - 1
Simon, Berchiche, Laporte, Vivivan, Areso, Jauregizar, Galarreta, Berenguer, Sancet, Inaki Williams, Guruzeta
Trực tiếp bóng đá Bilbao - Barcelona: Trút giận sau nỗi đau Cúp Nhà vua (La Liga) - 1
Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Araujo, Martin, Pedri, Bernal, Olmo, Raphinha, Yamal, Lewandowski

Athletic Club: Bám đuổi giấc mơ châu Âu

Mùa giải của Athletic Bilbao giờ đây gần như phụ thuộc hoàn toàn vào cuộc đua lọt vào nhóm dự cúp châu Âu tại La Liga, sau khi họ bị Real Sociedad loại ở bán kết Cúp Nhà vua hôm thứ Tư.

Đoàn quân của HLV Ernesto Valverde bước vào vòng đấu này với khoảng cách 5 điểm so với top 6. Dù vậy, phong độ gần đây của Bilbao vẫn khá tích cực khi họ đang có chuỗi 5 trận bất bại tại giải đấu (thắng 3, hòa 2). Tuy nhiên, Bilbao vẫn kém tới 13 điểm so với thành tích của chính họ ở cùng thời điểm mùa trước.

Sân nhà San Mames vẫn là điểm tựa lớn của Bilbao. Mùa này, họ đã giành 23 trong tổng số 35 điểm tại La Liga trên sân nhà (thắng 7, hòa 2, thua 4). Dẫu vậy, phong độ gần đây tại thánh địa này lại không thực sự ổn định khi Bilbao chỉ thắng 2 trong 7 trận chính thức gần nhất tại đây (hòa 2, thua 3).

Barcelona: Giữ ngôi đầu sau cú sốc cúp Nhà vua

Bên kia chiến tuyến, Barcelona cũng vừa trải qua nỗi thất vọng khi không thể hoàn tất màn ngược dòng trước Atletico Madrid tại bán kết úp Nhà vua. Sau thất bại 0-4 ở lượt đi, đội bóng xứ Catalunya chỉ còn thiếu một bàn thắng để lật ngược thế cờ.

Dẫu vậy, tinh thần chiến đấu của các học trò HLV Hansi Flick vẫn được xem là điểm tích cực. Đây có thể trở thành cú hích để họ tiếp tục hướng đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch La Liga - điều mà Barca chưa làm được kể từ mùa giải 2018/19.

“Blaugrana” bước vào vòng 27 La Liga với khoảng cách 4 điểm so với Real Madrid trên BXH. Họ cũng đang sở hữu 3 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường với tổng tỷ số 10-1, dù tất cả đều diễn ra trên sân nhà.

Điều khiến Barcelona phải lo lắng là phong độ sân khách. Đội bóng xứ Catalunya đã thua 2 trận xa nhà gần nhất và có nguy cơ nhận 3 thất bại liên tiếp khi thi đấu trên sân khách lần đầu tiên kể từ tháng 10/2021.

8

Real Madrid - Man City 12.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Real Madrid
Man City
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 12/03
Thể lệ
Barcelona "chìm ngay sát bờ": Canh bạc của Flick được đền đáp, cái kết không trọn vẹn
Barcelona "chìm ngay sát bờ": Canh bạc của Flick được đền đáp, cái kết không trọn vẹn

Barcelona đã gục ngã ngay trước ngưỡng cửa kỳ tích. Đội bóng xứ Catalunya chỉ còn cách đúng 1 bàn thắng để đưa trận bán kết lượt về với Atletico...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
T.T

Nguồn: [Link nguồn]

-07/03/2026 16:50 PM (GMT+7)
