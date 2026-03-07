Trực tiếp bóng đá Bilbao - Barcelona: Trút giận sau nỗi đau Cúp Nhà vua (La Liga)
(3h - 8/3, Vòng 27 La Liga) Barcelona hành quân đến sân San Mames của Bilbao với mục tiêu bảo toàn vị trí số 1 La Liga, trong khi đội chủ nhà quyết tâm gây bất ngờ để nuôi hy vọng dự Cúp châu Âu.
Laliga | 3h - 8/3 | San Mames
Điểm
Simon
Berchiche
Laporte
Vivivan
Areso
Jauregizar
Galarreta
Berenguer
Sancet
Inaki Williams
Guruzeta
Điểm
Joan Garcia
Eric Garcia
Cubarsi
Araujo
Martin
Pedri
Bernal
Olmo
Raphinha
Yamal
Lewandowski
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Athletic Club: Bám đuổi giấc mơ châu Âu
Mùa giải của Athletic Bilbao giờ đây gần như phụ thuộc hoàn toàn vào cuộc đua lọt vào nhóm dự cúp châu Âu tại La Liga, sau khi họ bị Real Sociedad loại ở bán kết Cúp Nhà vua hôm thứ Tư.
Đoàn quân của HLV Ernesto Valverde bước vào vòng đấu này với khoảng cách 5 điểm so với top 6. Dù vậy, phong độ gần đây của Bilbao vẫn khá tích cực khi họ đang có chuỗi 5 trận bất bại tại giải đấu (thắng 3, hòa 2). Tuy nhiên, Bilbao vẫn kém tới 13 điểm so với thành tích của chính họ ở cùng thời điểm mùa trước.
Sân nhà San Mames vẫn là điểm tựa lớn của Bilbao. Mùa này, họ đã giành 23 trong tổng số 35 điểm tại La Liga trên sân nhà (thắng 7, hòa 2, thua 4). Dẫu vậy, phong độ gần đây tại thánh địa này lại không thực sự ổn định khi Bilbao chỉ thắng 2 trong 7 trận chính thức gần nhất tại đây (hòa 2, thua 3).
Barcelona: Giữ ngôi đầu sau cú sốc cúp Nhà vua
Bên kia chiến tuyến, Barcelona cũng vừa trải qua nỗi thất vọng khi không thể hoàn tất màn ngược dòng trước Atletico Madrid tại bán kết úp Nhà vua. Sau thất bại 0-4 ở lượt đi, đội bóng xứ Catalunya chỉ còn thiếu một bàn thắng để lật ngược thế cờ.
Dẫu vậy, tinh thần chiến đấu của các học trò HLV Hansi Flick vẫn được xem là điểm tích cực. Đây có thể trở thành cú hích để họ tiếp tục hướng đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch La Liga - điều mà Barca chưa làm được kể từ mùa giải 2018/19.
“Blaugrana” bước vào vòng 27 La Liga với khoảng cách 4 điểm so với Real Madrid trên BXH. Họ cũng đang sở hữu 3 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường với tổng tỷ số 10-1, dù tất cả đều diễn ra trên sân nhà.
Điều khiến Barcelona phải lo lắng là phong độ sân khách. Đội bóng xứ Catalunya đã thua 2 trận xa nhà gần nhất và có nguy cơ nhận 3 thất bại liên tiếp khi thi đấu trên sân khách lần đầu tiên kể từ tháng 10/2021.
Barcelona đã gục ngã ngay trước ngưỡng cửa kỳ tích. Đội bóng xứ Catalunya chỉ còn cách đúng 1 bàn thắng để đưa trận bán kết lượt về với Atletico...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-07/03/2026 16:50 PM (GMT+7)