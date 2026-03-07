Trực tiếp bóng đá Bilbao - Barcelona: Trút giận sau nỗi đau Cúp Nhà vua (La Liga)

Laliga | 3h - 8/3 | San Mames Bilbao 0 - 0 Barcelona (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Bilbao vs Barcelona Barcelona Điểm Simon Berchiche Laporte Vivivan Areso Jauregizar Galarreta Berenguer Sancet Inaki Williams Guruzeta Điểm Joan Garcia Eric Garcia Cubarsi Araujo Martin Pedri Bernal Olmo Raphinha Yamal Lewandowski Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Bilbao Bilbao Barcelona Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Simon, Berchiche, Laporte, Vivivan, Areso, Jauregizar, Galarreta, Berenguer, Sancet, Inaki Williams, Guruzeta Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Araujo, Martin, Pedri, Bernal, Olmo, Raphinha, Yamal, Lewandowski

Athletic Club: Bám đuổi giấc mơ châu Âu

Mùa giải của Athletic Bilbao giờ đây gần như phụ thuộc hoàn toàn vào cuộc đua lọt vào nhóm dự cúp châu Âu tại La Liga, sau khi họ bị Real Sociedad loại ở bán kết Cúp Nhà vua hôm thứ Tư.

Đoàn quân của HLV Ernesto Valverde bước vào vòng đấu này với khoảng cách 5 điểm so với top 6. Dù vậy, phong độ gần đây của Bilbao vẫn khá tích cực khi họ đang có chuỗi 5 trận bất bại tại giải đấu (thắng 3, hòa 2). Tuy nhiên, Bilbao vẫn kém tới 13 điểm so với thành tích của chính họ ở cùng thời điểm mùa trước.

Sân nhà San Mames vẫn là điểm tựa lớn của Bilbao. Mùa này, họ đã giành 23 trong tổng số 35 điểm tại La Liga trên sân nhà (thắng 7, hòa 2, thua 4). Dẫu vậy, phong độ gần đây tại thánh địa này lại không thực sự ổn định khi Bilbao chỉ thắng 2 trong 7 trận chính thức gần nhất tại đây (hòa 2, thua 3).

Barcelona: Giữ ngôi đầu sau cú sốc cúp Nhà vua

Bên kia chiến tuyến, Barcelona cũng vừa trải qua nỗi thất vọng khi không thể hoàn tất màn ngược dòng trước Atletico Madrid tại bán kết úp Nhà vua. Sau thất bại 0-4 ở lượt đi, đội bóng xứ Catalunya chỉ còn thiếu một bàn thắng để lật ngược thế cờ.

Dẫu vậy, tinh thần chiến đấu của các học trò HLV Hansi Flick vẫn được xem là điểm tích cực. Đây có thể trở thành cú hích để họ tiếp tục hướng đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch La Liga - điều mà Barca chưa làm được kể từ mùa giải 2018/19.

“Blaugrana” bước vào vòng 27 La Liga với khoảng cách 4 điểm so với Real Madrid trên BXH. Họ cũng đang sở hữu 3 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường với tổng tỷ số 10-1, dù tất cả đều diễn ra trên sân nhà.

Điều khiến Barcelona phải lo lắng là phong độ sân khách. Đội bóng xứ Catalunya đã thua 2 trận xa nhà gần nhất và có nguy cơ nhận 3 thất bại liên tiếp khi thi đấu trên sân khách lần đầu tiên kể từ tháng 10/2021.