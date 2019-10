Paul Pogba vắng mặt liền 4 trận: Chấn thương bí ẩn, lộ thời điểm trở lại

Tiền vệ người Pháp đã vắng mặt liền 4 trận vì chấn thương và bao giờ mới trở lại? Đó là câu hỏi đang được nhiều người thắc mắc.

MU đã có 2 trận thắng liên tiếp sau khi đánh bại Norwich City với tỉ số 3-1 ngay trên sân khách. Đây là trận đấu mà thầy trò Solskjaer đem lại những cảm xúc rất trái chiều cho người hâm mộ. Lối chơi đã được cải thiện đáng kể, bàn thắng cũng được ghi nhiều hơn nhưng sút hỏng tới 2 quả phạt đền trong một trận đấu thì quả thật là quá tệ.

MU đã giành chiến thắng trước Norwich City với tỉ số 3-1

Một điểm đáng chú ý khác trong trận đấu này là sự vắng mặt của Paul Pogba. Tiền vệ người Pháp đã vắng bóng kể từ sau trận hòa 1-1 trước Arsenal hồi đầu tháng Mười vừa qua. HLV Ole Gunnar Solskjaer cuối cùng cũng tiết lộ thông tin về tình trạng của cậu học trò cưng trong buổi họp báo sau trận đấu.

"Tôi không nghĩ rằng cậu ấy có thể bình phục và trở lại trước tháng Mười Hai. Cậu ấy cần nghỉ ngơi một thời gian để phục hồi hoàn toàn. Trường hợp tốt đẹp nhất là Pogba trở lại trong trận đấu gặp Sheffield United (24/11) sau đợt tập trung ĐTQG. Còn nếu không, mọi người chỉ thấy được cậu ấy thi đấu trở lại vào tháng Mười Hai."

Mặc dù xác nhận về chấn thương của tiền vệ người Pháp nhưng ông thầy người Na Uy lại từ chối cho biết chấn thương của Pogba là loại chấn thương gì. Đây được coi là một hành động bảo vệ học trò trước báo chí nhưng có ý kiến cho rằng Solsa đang lấp liếm để tránh bị chỉ trích vì để cầu thủ này tái phát chấn thương. Trước trận gặp Arsenal, Pogba đã dính chấn thương cổ chân và tưởng như sẽ không thể thi đấu.

Pogba sẽ vắng mặt tới tận tháng Mười Hai, theo lời của HLV Solskjaer

"Nói rõ hơn về vấn đề này, tôi không phải là một bác sĩ nên chỉ có thể biết được là chấn thương này cần được chữa trị cẩn thận. Tôi nghĩ chúng ta không nên tập trung nói về cầu thủ sẽ nghỉ ngơi một thời gian dài tới. Pogba là một cầu thủ tài năng và rất sáng tạo nhưng chúng tôi đang phải thích nghi với hoàn cảnh".

Dù vì lý do gì đi chăng nữa thì việc thiếu vắng Pogba trong vòng 1 tháng tiếp theo cũng sẽ là thử thách với MU. May cho họ, lịch thi đấu không quá dày và gần như không phải chạm trán đội bóng lớn nào. Đối thủ khó khăn nhất của MU trong giai đoạn này là Chelsea, đội bóng thảm bại 0-4 tại Old Trafford hồi đầu mùa và đây cũng chỉ là trận đấu thuộc Cúp liên đoàn.

Solskjaer cũng phần nào yên tâm với màn trình diễn của McTominay và Fred sau trận đấu với Norwich City. "Hai tiền vệ của tôi đã chơi tốt dù gặp nhiều khó khăn trong 2 trận Ngoại hạng Anh gần nhất. Đối với Scott McTominay, tôi không cần phải nói nhiều bởi cậu ấy chơi quá tuyệt.

Còn với Fred, cậu ấy đã có khoảng thời gian khó khăn nhưng vẫn đang tiến bộ từng ngày. Cậu ấy sẽ rất quan trọng với MU trong thời gian tới bởi mọi người đều biết chúng tôi đang có một số cầu thủ chấn thương".