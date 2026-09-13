Dự đoán tỷ số MU - Man City: Derby đỉnh cao, Old Trafford chờ mở hội (Ngoại hạng Anh)

Tổng quan trước trận

MU bước vào trận derby với thành tích 1 thắng, 1 hòa và 1 thua sau 3 vòng đầu tiên. Qua từng trận, “Quỷ đỏ” dần bộc lộ những hạn chế, đặc biệt ở khả năng phòng ngự. Họ thủng lưới 6 bàn chỉ sau 3 vòng đấu và chưa giữ sạch lưới tại Ngoại hạng Anh. Trận hòa Everton đặc biệt đáng tiếc khi United hai lần vươn lên dẫn trước nhưng vẫn để đối thủ gỡ hòa trong thời gian bù giờ.

MU sẵn sàng cho đại chiến Man City trên sân Old Trafford

Ở chiều ngược lại, hàng công MU đang cho thấy nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt đội trưởng Bruno Fernandes thi đấu cực kì bùng nổ với 3 bàn và 1 kiến tạo.

Theo chiều ngược lại, Man City có khởi đầu hoàn hảo với 9 điểm tuyệt đối sau 3 vòng đấu. Dù vậy, chiến thắng 1-0 trước Coventry City cho thấy họ chưa thực sự đạt trạng thái ổn định. Họ kiểm soát thế trận nhưng vẫn để đối thủ tạo ra nhiều cơ hội, trong đó đối thủ tung ra 12 cú sút và có khoảng 1,37 xG.

Mặt khác, sự góp mặt của dàn tân binh gồm Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi và đặc biệt là Enzo Fernandez giúp tuyến giữa Man City vận hành trơn tru qua từng trận đấu, cũng như dần định hình lối chơi dưới thời HLV Enzo Maresca.

Thành tích đối đầu

Lịch sử derby Manchester vẫn nghiêng về MU. Tính riêng tại Ngoại hạng Anh, hai đội có 87 lần gặp nhau, với 36 trận thắng dành cho “Quỷ đỏ”, 23 trận của Man City cùng 28 trận hòa.

Đáng chú ý, hai cuộc đối đầu gần nhất tại Old Trafford đem lại những kết quả khá bất ngờ khi MU duy trì thành tích bất bại (hòa 0-0 vào tháng 4/2025 và thắng 2-0 vào tháng 1/2026).

Điều đó cho thấy sân nhà vẫn có thể là một yếu tố quan trọng trong derby này. MU không bước vào trận đấu với phong độ tốt bằng đối thủ, nhưng họ có cơ sở để tin rằng Old Trafford có thể tạo ra khác biệt.

Ngôi sao đáng chú ý

MU:

- Bruno Fernandes: Vẫn là nhân vật trung tâm trong hệ thống tấn công của MU. Khả năng chuyền quyết định, sút xa, đá phạt và di chuyển vào khu vực giữa các tuyến khiến Fernandes trở thành cầu thủ Man City phải đặc biệt quan tâm.

- Bryan Mbeumo: Cũng như Fernandes, Mbeumo luôn là một trong những mũi tấn công nguy hiểm nhất MU. Tiền đạo người Cameroon đặc biệt nguy hiểm khi đội bóng chuyển trạng thái. Tốc độ, khả năng đi bóng vào khu vực 1/3 cuối sân và những pha di chuyển từ biên vào trong có thể khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Man City.

- Matheus Cunha: Không chỉ ghi bàn, Cunha còn là người kết nối các nhân tố khác trên hàng công. Tiền đạo người Brazil có xu hướng lùi xuống nhận bóng, kéo hậu vệ đối phương ra khỏi vị trí và tạo khoảng trống cho các cầu thủ chạy cánh.

Man City:

- Erling Haaland: Haaland vừa ghi bàn quyết định trước Coventry và đạt cột mốc 300 bàn ở cấp CLB. Điểm đáng sợ của Haaland không chỉ nằm ở khả năng dứt điểm mà còn ở khả năng khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ. Với hàng phòng ngự đã để thủng lưới 6 bàn sau 3 vòng, MU sẽ phải đặc biệt hạn chế những đường chuyền vào khu vực của tiền đạo người Na Uy.

- Rayan Cherki: Ngôi sao người Pháp đang cho thấy vai trò ngày càng quan trọng trong hệ thống của HLV Maresca. Khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp và những đường chuyền có tính đột biến khiến Cherki trở thành quân bài đặc biệt nguy hiểm khi City cần phá vỡ hàng phòng ngự lùi sâu.

- Enzo Fernández: Enzo đã có màn ra mắt Man City tại Ngoại hạng Anh trước Coventry và đóng góp trực tiếp vào bàn thắng của Haaland. Anh mang đến khả năng chuyền bóng, hoạt động giữa các tuyến và đặc biệt là khả năng hỗ trợ pressing. Sự kết hợp giữa Fernández, Cherki và các cầu thủ sáng tạo khác có thể tạo nên cuộc chiến quyết định ở khu vực giữa sân.

Điểm mạnh - điểm yếu

MU Man City Điểm mạnh • Hàng công tốc độ, nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương • Phong độ bùng nổ của Bruno Fernandes • Khả năng phản công khi đối đầu những đối thủ "trên cơ" • Đội hình chất lượng, có chiều sâu • Khả năng kiểm soát bóng tốt nhờ tuyến tiền vệ chất lượng • Phong độ bùng nổ của Haaland Điểm yếu • Hàng thủ chưa chắc chắn • Phụ thuộc khá nhiều vào Fernandes Hệ thống phòng ngự chưa thật ổn định