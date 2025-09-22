Nóng bảng xếp hạng La Liga: Barca tiếp tục bám đuổi Real, Atletico "hụt hơi" như MU

Trước khi bước vào tiếp đón Getafe ở vòng 5 La Liga, Barcelona vẫn giữ được vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng nhờ có hiệu số cực tốt (+10). Tuy nhiên, khoảng cách giữa họ và Real Madrid đã tăng lên thành 5 điểm sau khi "Kền kền trắng" đánh bại Espanyol. Bởi vậy, thầy trò HLV Hansi Flick vẫn phải đặt mục tiêu kiếm 3 điểm lên hàng đầu dù vừa phải thi đấu tại Anh hồi giữa tuần.

Barcelona thắng dễ Getafe để tiếp tục bám đuổi Real Madrid

Thực tế, Barcelona đã thể hiện đẳng cấp vượt trội so với Getafe. Mặc dù đội khách có ý đồ chơi tử thủ ngay từ đầu nhưng những pha phối hợp của đội bóng xứ Catalunya thực sự quá hay. Bàn thắng đầu tiên, đường chuyền của Raphinha xé toang hàng phòng ngự đối thủ và Olmo đủ tỉnh táo để đánh gót lại cho Torres ghi bàn.

Tương tự như vậy là hai tình huống ghi bàn sau đó. Các cầu thủ Barcelona đều lựa chọn chuyền bóng cho đồng đội ở tư thế thuận lợi hơn dứt điểm thay vì cố gắng làm người hùng. Thắng nhẹ nhàng 3-0, Barcelona hoàn thành mục tiêu đề ra. Họ đang có 13 điểm sau 5 vòng và giữ được khoảng cách kém 2 điểm so với Real Madrid.

Trong khi đó, một đại gia khác của La Liga là Atletico Madrid lại không làm được điều ấy. Thầy trò Diego Simeone có chuyến làm khách của Mallorca. Atletico được đánh giá cao hơn hẳn nhưng họ lại sút hỏng phạt đền rồi rơi vào thế thiếu người. Khi tìm được bàn mở tỉ số, các học trò Simeone lại không giữ được.

Trận hòa tai hại này khiến Atletico Madrid chỉ có được hạng 12 sau 5 vòng với 6 điểm (1 thắng, 3 hòa, 1 thua). Thành tích này của đội bóng thủ đô Tây Ban Nha khiến nhiều người liên tưởng tới MU tại Ngoại hạng Anh khi có tiềm lực lớn nhưng lại thi đấu không tốt.

Trong khi đó, Mallorca vẫn giậm chân tại vị trí thứ 19/20 dù đã bằng điểm so với Real Sociedad (2 điểm). Real Oviedo xếp ngay trên hai đội bóng này dù tiếp tục thua ở vòng 5 trước Eche. Tuy nhiên, tân binh của La Liga đang có 3 điểm sau chiến thắng trước chính Real Sociedad.

Trong khi đó, Rayo Vallecano và Celta Vigo cùng níu chân nhau ở nửa sau của bảng xếp hạng với trận hòa 1-1. Cả hai đội đều có 5 điểm nhưng Celta Vigo đá nhiều hơn 1 trận và có chỉ số phụ kém hơn (-2 và -1).

Vòng 6 La Liga sẽ bắt đầu ngay sau đây vài ngày và đều thi đấu ở những khung giờ đêm tại Việt Nam. Barcelona sẽ làm khách của Oviedo (2h30, 26/9), Real Madrid cũng phải đá trên sân của Levante (2h30, 24/9) trong khi Atletico Madrid sẽ tiếp đón Rayo Vallecano trên sân nhà (2h30, 25/9).