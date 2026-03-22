Leeds United vs Brentford 22/03/26 - Trực tiếp
Nice vs Paris Saint-Germain 22/03/26 - Trực tiếp
SHB Đà Nẵng vs Công An Hà Nội
Newcastle United vs Sunderland
Barcelona vs Rayo Vallecano
Olympique Lyonnais vs Monaco
Aston Villa vs West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Olympique Marseille vs Lille
Athletic Club vs Real Betis
Augsburg vs Stuttgart
Fiorentina vs Inter Milan
Real Madrid vs Atlético de Madrid
Việt Nam vs Bangladesh
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
Italy vs Northern Ireland
Ukraine vs Thụy Điển
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
Wales vs Bosnia-Herzegovina
Ba Lan vs Albania
Slovakia vs Kosovo
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
Brazil vs Pháp
Colombia vs Croatia
Iran vs Nigeria
Chile vs Cabo Verde
Trung Quốc vs Curaçao
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Nga vs Nicaragua
Saudi Arabia vs Egypt
Hà Lan vs Na Uy
Anh vs Uruguay
Thụy Sĩ vs Đức
Tây Ban Nha vs Serbia
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Scotland vs Nhật Bản
Mỹ vs Bỉ
Mexico vs Bồ Đào Nha
Colombia vs Pháp
New Zealand vs Chile
Đức vs Ghana
Iran vs Costa Rica
Cameroon vs Trung Quốc
Australia vs Curaçao
Na Uy vs Thụy Sĩ
Serbia vs Saudi Arabia
Morocco vs Paraguay
Scotland vs Côte d'Ivoire
Algeria vs Uruguay
Hà Lan vs Ecuador
Anh vs Nhật Bản
Áo vs Hàn Quốc
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Brazil vs Croatia
Mexico vs Bỉ
Hải Phòng vs Hà Nội
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Manchester City vs Liverpool
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Chelsea vs Port Vale
Southampton vs Arsenal
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
West Ham United vs Leeds United
Nóng bảng xếp hạng Anh: Liverpool - Chelsea rủ nhau "giương cờ trắng", MU hưởng lợi

Liverpool và Chelsea đều không tận dụng được cơ hội ở vòng 31 Ngoại hạng Anh qua đó giúp MU thở phào nhẹ nhõm.

   

Liverpool bất ngờ "sảy chân"

Man United đã bị Bournemouth cầm hòa trong trận đấu sớm nhất ở vòng 31 Ngoại hạng Anh. Đó là cơ hội cho LiverpoolChelsea, hai đội đang xếp thứ 5 và 6 trên bảng xếp hạng, thu hẹp khoảng cách với "Quỷ đỏ" trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Tuy nhiên, cả hai đội bóng này đều tạo nên bất ngờ. 

Đầu tiên là Liverpool với trận thua 1-2 trước Brighton. Đà thăng hoa sau chiến thắng tại Champions League không được thầy trò Arne Slot tận dụng. Họ gục ngã trước sự xuất sắc của một cựu cầu thủ MU và Arsenal, Danny Welbeck. Tiền đạo kỳ cựu người Anh ghi cả hai bàn thắng của Brighton trong trận đấu này. 

Trong khi đó, Liverpool chỉ có được 1 bàn thắng do công của Kerkez. Với trận thua này, Liverpool vẫn chỉ có được 49 điểm sau vòng 31, kém 2 điểm so với Aston Villa, đội đang xếp thứ 4, và 6 điểm so với Man United, đội đang xếp thứ ba.

Trận thua của Liverpool mở ra cơ hội thăng tiến cho Chelsea, đội ra quân vài giờ sau đó. Thầy trò Liam Rosenior đang có 48 điểm và nếu thắng Everton, họ sẽ tạm nhảy lên vị trí thứ 4 (do Aston Villa chưa thi đấu). Thế nhưng, "The Blues" lại bỏ lỡ cơ hội.

Chelsea "sa lầy" ở Goodison Park

Chuyến làm khách tại Goodison Park trở thành "cơn ác mộng" cho Chelsea với sự xuất sắc ở hai đầu sân của Everton. Ở phía khung thành, Pickford có tới 3 pha cứu thua đẳng cấp thế giới giúp đội chủ nhà giữ sạch lưới trong suốt 90 phút.

Trong khi đó ở đầu bên kia, Beto có một trong những trận đấu hay nhất kể từ khi gia nhập Ngoại hạng Anh. Tiền đạo này có 2 pha dứt điểm khó qua đó đem về cú đúp. Ndiaye cũng góp vui bằng một cú sút không thể cản phá ở phút 76. 

Chiến thắng này giúp Everton nhảy liền 3 bậc và tạm thời chiếm lấy vị trí thứ 7 và chỉ còn kém Chelsea, đội đang xếp thứ 6, đúng 2 điểm. Thầy trò David Moyes có thể tụt một bậc nếu Brentford giành chiến thắng ở vòng đấu này. 

Ngoài ra, Fulham cũng đã vươn lên vị trí thứ 9 sau trận thắng vất vả trước Burnley. Đội chủ nhà chỉ ấn định được chiến thắng ở cuối trận sau khi được hưởng phạt đền và đối thủ bị đuổi người. Burnley đang gần với vé xuống hạng Nhất hơn bao giờ hết khi mới có 20 điểm sau 31 vòng đấu. 

Video bóng đá Everton - Chelsea: Cú sốc tại Goodison Park (Ngoại hạng Anh)

Không nhiều người nghĩ Chelsea lại "sa lầy" sau đến vậy khi phải làm khách của Goodison Park.

-22/03/2026 02:57 AM (GMT+7)
