Nóng bảng xếp hạng Anh: Liverpool - Chelsea rủ nhau "giương cờ trắng", MU hưởng lợi

Liverpool bất ngờ "sảy chân"

Man United đã bị Bournemouth cầm hòa trong trận đấu sớm nhất ở vòng 31 Ngoại hạng Anh. Đó là cơ hội cho Liverpool và Chelsea, hai đội đang xếp thứ 5 và 6 trên bảng xếp hạng, thu hẹp khoảng cách với "Quỷ đỏ" trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Tuy nhiên, cả hai đội bóng này đều tạo nên bất ngờ.

Liverpool bất ngờ gục ngã

Đầu tiên là Liverpool với trận thua 1-2 trước Brighton. Đà thăng hoa sau chiến thắng tại Champions League không được thầy trò Arne Slot tận dụng. Họ gục ngã trước sự xuất sắc của một cựu cầu thủ MU và Arsenal, Danny Welbeck. Tiền đạo kỳ cựu người Anh ghi cả hai bàn thắng của Brighton trong trận đấu này.

Trong khi đó, Liverpool chỉ có được 1 bàn thắng do công của Kerkez. Với trận thua này, Liverpool vẫn chỉ có được 49 điểm sau vòng 31, kém 2 điểm so với Aston Villa, đội đang xếp thứ 4, và 6 điểm so với Man United, đội đang xếp thứ ba.

Trận thua của Liverpool mở ra cơ hội thăng tiến cho Chelsea, đội ra quân vài giờ sau đó. Thầy trò Liam Rosenior đang có 48 điểm và nếu thắng Everton, họ sẽ tạm nhảy lên vị trí thứ 4 (do Aston Villa chưa thi đấu). Thế nhưng, "The Blues" lại bỏ lỡ cơ hội.

Chelsea "sa lầy" ở Goodison Park

Chuyến làm khách tại Goodison Park trở thành "cơn ác mộng" cho Chelsea với sự xuất sắc ở hai đầu sân của Everton. Ở phía khung thành, Pickford có tới 3 pha cứu thua đẳng cấp thế giới giúp đội chủ nhà giữ sạch lưới trong suốt 90 phút.

Trong khi đó ở đầu bên kia, Beto có một trong những trận đấu hay nhất kể từ khi gia nhập Ngoại hạng Anh. Tiền đạo này có 2 pha dứt điểm khó qua đó đem về cú đúp. Ndiaye cũng góp vui bằng một cú sút không thể cản phá ở phút 76.

Chiến thắng này giúp Everton nhảy liền 3 bậc và tạm thời chiếm lấy vị trí thứ 7 và chỉ còn kém Chelsea, đội đang xếp thứ 6, đúng 2 điểm. Thầy trò David Moyes có thể tụt một bậc nếu Brentford giành chiến thắng ở vòng đấu này.

Ngoài ra, Fulham cũng đã vươn lên vị trí thứ 9 sau trận thắng vất vả trước Burnley. Đội chủ nhà chỉ ấn định được chiến thắng ở cuối trận sau khi được hưởng phạt đền và đối thủ bị đuổi người. Burnley đang gần với vé xuống hạng Nhất hơn bao giờ hết khi mới có 20 điểm sau 31 vòng đấu.