ĐT Argentina - Bồ Đào Nha đều thua thời hậu Messi - Ronaldo, chưa phải thảm họa

Argentina – Bồ Đào Nha đều thua trận

ĐT Argentina và ĐT Bồ Đào Nha đều có chung số phận trong trận đầu tiên chính thức chia tay hai huyền thoại Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. “Những vũ công Tango” để thua ngay trên sân nhà với tỉ số 1-2 trước Uruguay, đối thủ rất mạnh ở cùng khu vực Nam Mỹ. Trong khi đó, Bồ Đào Nha còn tệ hơn khi thảm bại 1-4 cũng trên sân nhà trước ĐT Đan Mạch.

Argentina cầm bóng vượt trội nhưng không thắng nổi Uruguay khi thiếu một ngôi sao tỏa sáng như Messi

Đặc điểm chung của hai đội là cầm bóng nhiều hơn đối thủ, dứt điểm cũng rất nhiều. Argentina dứt điểm tới 17 lần trong khi con số này của Bồ Đào Nha là 15 lần. Thế nhưng, cả hai đều chỉ có được 1 bàn thắng, xấp xỉ chỉ số bàn thắng kỳ vọng họ đã tạo ra (1,5 và 1,2).

Thực ra, Messi và Ronaldo không phải chưa từng vắng mặt trong những trận đấu của ĐTQG. Tuy nhiên, lần này họ đã đi thật và không quay trở lại. Sức nặng về mặt tên tuổi của hai siêu sao vẫn là thứ áp lực vô hình nhưng giờ đây không còn nữa.

Bài toán thay thế khó có lời giải ngay

Thêm vào đó, Argentina lẫn Bồ Đào Nha đang phải vật lộn với bài toán thay thế cho hai siêu sao. Đối với những “Những vũ công Tango”, câu chuyện của HLV Lionel Scaloni vừa dễ lại vừa khó. Nói là dễ là bởi ông có trong tay nhiều cầu thủ tài năng ở lớp kế cận như Julian Alvarez, Nico Paz. Thế nhưng, tất cả họ không hoàn hảo được như Messi.

Ramos không sút nổi 1 lần nào trong ngày chính thức thay thế vị trí của Ronaldo

Lối chơi của ông thầy người Argentina xây dựng quanh siêu sao 39 tuổi bao nhiêu năm nay sẽ phải thay đổi khi không tìm được “hạt nhân” đủ tốt. Quá trình chuyển đổi rõ ràng là phải có sai sót và trận đấu với Uruguay chỉ ra điều đó. Đối thủ hầu như không lên nổi bóng nhưng vẫn có 2 bàn thắng. Hiệu quả trong những pha tấn công chính là điều Argentina đang thiếu vào lúc này.

Còn với ĐT Bồ Đào Nha, câu chuyện phức tạp hơn nhiều. HLV Jorge Jesus cũng mới chỉ dẫn dắt đội bóng và quan trọng hơn là ông thầy này không tìm được hạt giống nào đủ tốt. Người được lựa chọn thay thế cho CR7 ở chính giữa hàng công là Goncalo Ramos là một trong những cầu thủ bị chấm điểm tệ nhất trong trận đấu với Đan Mạch.

Đá đủ 90 phút nhưng cầu thủ đang chơi cho AC Milan không có nổi 1 lần dứt điểm. Thông số ấy khiến người ta lại càng có lý do để nhớ Ronaldo hơn. Điều quan trọng hơn là Jorge Jesus không có cầu thủ nào để thay cho Ramos. Tức là HLV trưởng của ĐT Bồ Đào Nha đang không có sự lựa chọn chứ không phải không lựa chọn được!

Một trận thua chưa phải là thảm họa

Thực ra, vạn sự khởi đầu nan là chuyện rất bình thường. Trên thực tế, đây là quãng thời gian rất đẹp để xây dựng lại đội hình cho cả Argentina lẫn Bồ Đào Nha. Bản chất là thầy trò HLV Scaloni mới chỉ thua trận giao hữu thôi, không quá ảnh hưởng tới thành tích của họ.

Argentina có gần 1 năm để chuẩn bị cho thời hậu Messi

ĐT Argentina phải tới tháng 9/2027 mới có trận đấu chính thức tiếp theo tại vòng loại World Cup 2030 (nếu họ phải đá vòng loại). Messi đúng là rất biết chọn thời điểm để rời đi. Thực ra, siêu sao 39 tuổi vẫn thi đấu được tiếp cho ĐT Argentina nhưng M10 hiểu rằng “Những vũ công Tango” cần thời gian để thích nghi nên lựa chọn dừng lại.

Thời gian thích nghi của ĐT Bồ Đào Nha không được tốt như vậy nhưng cũng không phải là quá tệ. Họ đã sớm giành được quyền đi tiếp tại UEFA Nations League nên trận đấu trong tháng 11 chỉ mang tính thủ tục. Đó là lúc HLV Jorge Jesus có thể đưa ra những thử nghiệm bởi chuyện thắng thua không còn quá quan trọng.

Tất nhiên, vị HLV này cũng như toàn đội Bồ Đào Nha sẽ chịu áp lực không hề nhỏ sau tranh cãi với Ronaldo. Sau trận đấu với xứ Wales, Jorge Jesus sẽ có khoảng 4 tháng để chuẩn bị cho đợt tập trung ĐTQG tiếp theo. Đó mới là thời điểm quan trọng đối với ĐT Bồ Đào Nha khi họ thi đấu tứ kết UEFA Nations League. Thời gian để Jorge Jesus chuẩn bị là có, còn màn trình diễn của ĐT Bồ Đào Nha thì hãy cùng chờ xem!