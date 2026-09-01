Báo chí ca tụng kỷ nguyên vĩ đại của Messi với ĐT Argentina, tiếc nuối ngày chia tay

Một kỷ nguyên vàng chính thức khép lại

Một trong những chương rực rỡ nhất lịch sử bóng đá Argentina đã đi đến hồi kết. Bằng một bức thư dài viết tay, Lionel Messi chính thức thông báo quyết định chia tay đội tuyển quốc gia Argentina, nơi anh đã cùng các đồng đội chinh phục World Cup 2022, hai chức vô địch Copa America cùng danh hiệu Finalissima.

Messi chính thức chia tay ĐTQG Argentina

Thông tin này nhanh chóng gây chấn động làng bóng đá thế giới và lập tức xuất hiện trên trang nhất của hàng loạt tờ báo quốc tế.

Sau hơn hai thập kỷ khoác lên mình màu áo "Albiceleste", Messi quyết định khép lại hành trình đầy vinh quang nhưng cũng không ít nước mắt. Từ những thất bại cay đắng trong các trận chung kết cho đến thời khắc nâng cao chiếc cúp vàng World Cup tại Qatar, hành trình của anh cùng đội tuyển Argentina đã trở thành một phần không thể thiếu trong lịch sử bóng đá hiện đại.

Truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin

Những dòng tâm sự đầy cảm xúc của Messi nhanh chóng lan truyền khắp thế giới. Truyền thông quốc tế đồng loạt dành sự chú ý đặc biệt cho quyết định giải nghệ ở cấp độ đội tuyển quốc gia của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử.

Quyết định chia tay ĐTQG của Messi không chỉ đánh dấu hồi kết của một cá nhân, mà còn khép lại cả một thời kỳ huy hoàng của bóng đá Argentina. Từ Copa America 2021, Finalissima 2022 đến chức vô địch World Cup tại Qatar, Messi đã hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu mà anh từng khao khát trong phần lớn sự nghiệp.

Giờ đây, Argentina sẽ phải bước vào một chương mới không còn Messi trên sân. Còn với người hâm mộ, hình ảnh người đội trưởng nhỏ bé nâng cao chiếc cúp vàng World Cup, cùng những giọt nước mắt, nụ cười và khoảng 2 thập kỷ cống hiến cho "Albiceleste" sẽ mãi là ký ức không thể phai mờ.

Một kỷ nguyên đã khép lại, nhưng Lionel Messi chắc chắn sẽ còn sống mãi trong lịch sử đội tuyển Argentina.

Báo chí thế giới ca tụng Messi

Tờ AS giật tít: “Conmoción internacional por Messi: ‘Serás eterno’” (tạm dịch: “Messi gây chấn động thế giới: ‘Anh sẽ là vĩnh cửu’”.

Tờ AS ca ngợi sự vĩ đại của Messi trong màu áo ĐTQG Argentina

AS nhấn mạnh đây là lần chia tay “dứt khoát” của Messi với đội tuyển Argentina sau 207 trận và 125 bàn thắng. Tờ báo Tây Ban Nha đặc biệt chú ý đến bức thư viết tay của Messi, trong đó anh nói mình đã “cạn kiệt” và không còn gì để cống hiến thêm.

Cách AS khai thác mang màu sắc tưởng niệm và tôn vinh di sản nhiều hơn là một bản tin đơn thuần. Tờ báo Tây Ban Nha này cho rằng thế giới bóng đá đang chứng kiến sự khép lại của một kỷ nguyên huy hoàng.

Trong khi đó, hãng Reuters sử dụng một tít khá điềm đạm: “Argentina's Messi ends international career” – “Messi của Argentina khép lại sự nghiệp quốc tế”.

Reuters đưa tin về sự kiện Messi chia tay ĐTQG

Hãng tin Anh tập trung vào những con số và di sản: Messi kết thúc sự nghiệp quốc tế với 125 bàn sau 207 trận, là cầu thủ khoác áo Argentina nhiều nhất và cũng là chân sút số một lịch sử đội tuyển nước này.

Reuters cũng đặt quyết định này trong bối cảnh Messi đã trải qua hai thái cực: nhiều năm thất bại cùng Argentina trước khi giành Copa America 2021, World Cup 2022 và Copa America 2024. Theo Reuters, dù không thể kết thúc bằng chức vô địch World Cup 2026, hành trình của Messi đã giúp anh củng cố vị trí trong nhóm những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, bên cạnh những so sánh với Diego Maradona.

Tờ The Guardian chọn góc tiếp cận giàu cảm xúc hơn: “Argentina's Lionel Messi retires from international football: ‘This hurts me a lot’” – “Lionel Messi giải nghệ ở cấp độ đội tuyển: ‘Điều này khiến tôi rất đau’”.

Tờ báo Anh đặc biệt nhấn mạnh chi tiết Messi từng tuyên bố chia tay đội tuyển vào năm 2016 nhưng sau đó trở lại. Lần này, quyết định được đánh giá là khác hoàn toàn, bởi Messi đã bước sang tuổi 39 và vừa cùng Argentina trải qua trận chung kết World Cup 2026.

Tờ The Guardian dành một bài viết dài về Messi

The Guardian cũng đề cập việc cái chết của cha Lionel Messi - ông Jorge Messi, khiến anh càng chắc chắn với quyết định này.

Đáng chú ý, Guardian không chỉ kể về những danh hiệu. Tờ báo nhắc lại cả những năm tháng Messi chịu sức ép và chỉ trích khi khoác áo Argentina, trước khi anh cuối cùng giành được những danh hiệu lớn nhất.