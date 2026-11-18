Messi chuẩn bị hành động pháp lý, bất mãn vì quảng cáo

Theo tờ Clarín (Argentina), Lionel Messi đã thuê các chuyên gia pháp lý để chuẩn bị một văn bản chính thức, yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) chấm dứt việc sử dụng tên tuổi, hình ảnh và video của anh cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý.

Lionel Messi được cho là đang có những bất đồng ngày càng lớn với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina Claudio Tapia về việc khai thác hình ảnh thương mại.

Động thái này xuất hiện trong bối cảnh mối quan hệ giữa siêu sao 39 tuổi và giới lãnh đạo AFA ngày càng xấu đi, đặc biệt là với Chủ tịch Claudio Tapia, người đang đối mặt với những cáo buộc và cuộc điều tra liên quan đến nghi vấn bất thường tài chính tại liên đoàn.

Một trong những nguyên nhân chính khiến Messi bất mãn bắt nguồn từ chiến dịch quảng cáo của một thương hiệu bia Argentina tại kỳ World Cup gần nhất. AFA được cho là đã cho phép sử dụng hình ảnh đội trưởng tuyển Argentina để quảng bá sản phẩm.

Việc AFA sử dụng hình ảnh anh trong chiến dịch của một hãng bia khác được cho là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn thương mại.

Vấn đề nằm ở chỗ Messi đang có hợp đồng tài trợ riêng với thương hiệu bia Mỹ. Việc hình ảnh của anh xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo cho một nhãn bia khác khiến đội ngũ đại diện phải giải thích với các đối tác thương mại để tránh ảnh hưởng đến những thỏa thuận đã ký kết.

Theo Clarín, đây không phải lần đầu các quyết định kinh doanh của AFA khiến Messi gặp rắc rối. Siêu sao người Argentina và gia đình được cho là nhiều lần phải giải trình với những nhà tài trợ quốc tế về các hoạt động quảng cáo mà họ không trực tiếp tham gia hoặc đưa ra quyết định.

Điều này khiến Messi ngày càng lo ngại về việc hình ảnh cá nhân bị khai thác thương mại ngoài tầm kiểm soát, có nguy cơ ảnh hưởng đến uy tín và các hợp đồng tài trợ giá trị lớn trên toàn cầu.

Bê bối tài chính và lễ chia tay gây thất vọng, quan hệ với AFA rạn nứt

Sự bất mãn của Messi còn gia tăng bởi những tranh cãi liên quan đến bộ máy lãnh đạo AFA. Theo thông tin được đăng tải, Chủ tịch Claudio Tapia và thủ quỹ Pablo Toviggino có tên trong các cuộc điều tra về nghi vấn quản lý tài chính sai phạm và sử dụng những công ty ở nước ngoài nhằm che giấu dòng tiền.

Đây mới là những nghi vấn đang được điều tra, chưa phải kết luận về hành vi vi phạm. Tuy nhiên, Messi được cho là muốn chủ động bảo vệ danh tiếng cũng như các thỏa thuận thương mại quốc tế trước những hệ lụy có thể phát sinh từ các vụ việc liên quan đến AFA.

Một nguyên nhân khác khiến siêu sao 39 tuổi không hài lòng là cách tổ chức trận đấu chia tay đội tuyển Argentina gặp Benin vào tháng 10.

Buổi lễ tại sân Monumental được kỳ vọng trở thành sự kiện đặc biệt nhằm tôn vinh sự nghiệp hơn hai thập kỷ cống hiến của Messi. Tuy nhiên, chương trình lại xuất hiện hàng loạt trục trặc về hệ thống âm thanh, ánh sáng và màn trình diễn máy bay không người lái (drone).

Bên cạnh đó, việc các quảng cáo của nhà tài trợ xuất hiện trong thời điểm đáng lẽ dành riêng để tri ân Messi cũng vấp phải những chỉ trích. Những sự cố này được cho là càng khiến mối quan hệ giữa huyền thoại Argentina và giới lãnh đạo liên đoàn thêm căng thẳng.

Dù vậy, hiện chưa rõ văn bản pháp lý của Messi đã chính thức được gửi đến AFA hay chưa.

Theo các nguồn tin của Clarín, một số người cho rằng liên đoàn đã chấp thuận yêu cầu từ phía Messi. Trong khi đó, những nguồn khác khẳng định tài liệu mới chỉ được chuẩn bị và chưa được chuyển đến AFA.

Lễ chia tay đội tuyển Argentina của Messi tại sân Monumental hồi tháng 10 được cho là gặp nhiều trục trặc trong khâu tổ chức, khiến siêu sao 39 tuổi không hài lòng.

Sau hơn 20 năm khoác áo đội tuyển Argentina, Messi đã khép lại sự nghiệp quốc tế với chức vô địch World Cup 2022 cùng hai danh hiệu Copa América.

Siêu sao 39 tuổi hiện tiếp tục thi đấu trong màu áo Inter Miami. Cho đến nay, cả Messi lẫn Chủ tịch Claudio Tapia đều chưa công khai bình luận về thông tin liên quan đến khả năng xảy ra cuộc đối đầu pháp lý giữa hai bên.