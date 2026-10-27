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Nhận định Shanghai Port vs Công an Hà Nội, 17h00 ngày 27/10: Đi tìm điểm số đầu tiên

Sự kiện: CLB Công an Hà Nội

TPO - Nhận định bóng đá Shanghai Port vs Công an Hà Nội, AFC Champions League Elite - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chuyến làm khách đến sân vận động Phú Đông tại Thượng Hải được dự báo là một thử thách khắc nghiệt đối với CAHN. Nhưng đây cũng là thời cơ để đội giành điểm số đầu tiên.

Nhận định Shanghai Port vs Công an Hà Nội, 17h00 ngày 27/10: Đi tìm điểm số đầu tiên - 1

Nhận định trước trận đấu Shanghai Port vs Công an Hà Nội

Shanghai Port đang sở hữu hệ sinh thái bóng đá vươn tầm châu lục với nguồn lực tài chính dồi dào, hệ thống đào tạo chất lượng và những bản hợp đồng đẳng cấp. Sự chênh lệch về mặt giá trị đội hình là điều dễ dàng nhận thấy. Shanghai Port được định giá hơn 14 triệu euro, gấp hơn 2 lần tổng đội hình CAHN.

Đội chủ nhà mang đến một tập thể đồng đều ở cả ba tuyến, nơi những nội binh xuất sắc nhất của bóng đá Trung Quốc được kết hợp hoàn hảo cùng dàn ngoại binh chất lượng cao. Ngay cả khi không còn Oscar, Shanghai Port vẫn là một cái tên đáng gờm.

Ở bên kia chiến tuyến, CAHN đang gánh trên vai trọng trách đại diện cho bóng đá Việt Nam tại sân chơi danh giá nhất cấp CLB châu Á. Đội bóng ngành Công an luôn nỗ lực trình diễn lối chơi kiểm soát bóng và tấn công cống hiến. Tuy nhiên, việc phải đối đầu với một đối thủ thăng hoa như Shanghai Port sẽ buộc họ phải có những toan tính thực dụng, trước là để cản bước đối thủ, sau là để kiếm về điểm số đầu tiên.

Nhận định Shanghai Port vs Công an Hà Nội, 17h00 ngày 27/10: Đi tìm điểm số đầu tiên - 2

Phong độ, lịch sử đối đầu Shanghai Port vs Công an Hà Nội

Shanghai Port thể hiện phong độ hủy diệt trên mọi đấu trường. Trong 12 trận gần đây, đội bóng xứ tỷ dân đã giành tới 9 chiến thắng và chỉ để hòa 3 trận. Mới nhất, tại giải Vô địch Quốc gia Trung Quốc, họ đã 2 lần đè bẹp các đối thủ mạnh là Chengdu Rongcheng (3-0) và Tiajin Tiger (3-1). 5 trận vừa qua, có tới 4 trận đội bóng này ghi tối thiểu 3 bàn.

Lối chơi rực lửa, pressing tầm cao đã giúp Shanghai Port duy trì một chuỗi trận thăng hoa. Đội bóng Thượng Hải không chỉ phòng ngự vững chắc mà còn sở hữu hỏa lực tấn công đa dạng, dễ dàng xuyên phá bất kỳ hệ thống phòng ngự nào có dấu hiệu mất tập trung. Họ giành chiến thắng 4-2 trước Zhejiang Professional, hòa Daejeon Hana Citizen 1-1 tại AFC Champions League Elite, đặc biệt vùi dập Ratchaburi 6-4. Những kết quả này phản ánh sự ổn định trong cách vận hành của đội bóng.

Chiến thắng 3-0 trước Chengdu Rongcheng cho thấy Shanghai Port vẫn duy trì được sức cạnh tranh ở giải quốc nội trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc. Hàng công của họ liên tục tạo ra cơ hội, trong khi hàng phòng ngự có thể giữ sạch lưới khi tổ chức tốt. Nếu như không bị trừ điểm vì bê bối đầu mùa, lúc này Shanghai Port đã có thể nghĩ đến chức vô địch Trung Quốc.

Trái ngược lại, phong độ của Công an Hà Nội trước trận đấu này chưa thực sự thuyết phục. Tại AFC Champions League Elite, họ lần lượt thất bại 1-4 trước Gamba Osaka và 0-1 trước Kashima Antlers. Nếu trận thua Gamba Osaka bộc lộ những hạn chế trong khả năng phòng ngự trước sức ép lớn thì thất bại trước Kashima Antlers lại cho thấy Công an Hà Nội chưa thể tận dụng cơ hội tốt.

CAHN từng đánh bại Beijing Guoan tại đấu trường châu lục

CAHN từng đánh bại Beijing Guoan tại đấu trường châu lục

Ở đấu trường quốc nội, tình hình cũng không hoàn toàn thuận lợi. Công an Hà Nội để thua Hà Nội FC 1-2, trước khi hòa Thanh Hóa 1-1. Việc không thể giành chiến thắng trong 2 trận liên tiếp khiến áp lực dành tăng lên. Đáng ngại hơn, nếu như 12 trận vừa qua Shanghai Port bất bại thì trong cùng thời gian, CAHN thua tới 4.

Dẫu vậy, không thể đánh giá thấp khả năng gây bất ngờ của Công an Hà Nội. Đội bóng này từng cho thấy họ có thể thi đấu sòng phẳng với những đối thủ mạnh mà mới nhất là việc họ hạ Beijing Guoan tại đấu trường châu lục. Đây là hành trang để họ tự tin cho trận đấu này.

Thông tin lực lượng Shanghai Port vs Công an Hà Nội

Shanghai Port có lợi thế khi sở hữu đội hình với nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm ở cả giải quốc nội lẫn đấu trường châu lục. Wu Lei là nhân tố quan trọng trên hàng công, trong khi Prince Ampem đang cho thấy khả năng tạo đột biến bằng tốc độ và kỹ năng dứt điểm. Leonardo cũng là phương án đáng chú ý.

Ở tuyến giữa, Mateus Vital, Melendo và Jaume Grau có thể mang đến sự linh hoạt trong khâu tổ chức, luân chuyển bóng và hỗ trợ tấn công. Dù vậy, Shanghai Port không hoàn toàn có lực lượng mạnh nhất. Gabriel Airton de Souza, Zhang Yuan và Lu Yongtao khó ra sân trong trận này.

Về phía Công an Hà Nội, HLV Mano Polking có trong tay những trụ cột như thủ môn Nguyễn Filip, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, tiền vệ Nguyễn Quang Hải cùng các ngoại binh Leo Artur và Alan Grafite… Nhưng họ có thể phải xoay tua vì thể lực bị bào mòn.

Đội hình dự kiến Shanghai Port vs Công an Hà Nội

Shanghai Port: Yan Junling, Alex Yang, Ferreira, Wei Zhen, Zhang Lingpeng, Wang Zhenao, Melendo, Jaume Grau, Mateus Vital, Ampem, Wu Lei.

Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Phạm Ba, Văn Hậu, Việt Anh, Quang Vinh, Stefan Mauk, Thành Long, Quang Hải, Leo Artur, David Henen, Koko.

Dự đoán tỷ số: Shanghai Port 1-1 Công an Hà Nội

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Theo Đặng Lai ([Tên nguồn])

Nguồn: https://tienphong.vn/nhan-dinh-shanghai-port-vs-cong-an-ha-noi-17h00-ngay-2...

-27/10/2026 08:26 AM (GMT+7)
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