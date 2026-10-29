“HLV Mano Polking đủ sức dẫn dắt ĐT Việt Nam nếu có cơ hội”

“HLV Mano Polking có đủ tài năng lẫn uy tín với bóng đá Việt Nam”

Kể từ khi tiếp quản CLB CAHN vào tháng 5/2024, HLV Mano Polking đã từng bước khẳng định tài năng và tạo dựng được vị thế của một trong những nhà cầm quân xuất sắc nhất tại V.League. Không chỉ giúp đội bóng ngành công an giành hàng loạt danh hiệu, chiến lược gia mang 2 quốc tịch Brazil và Đức còn xây dựng được lối chơi tấn công hiện đại, giàu sức sống và có tính tổ chức cao.

Thành công của HLV Mano Polking được thể hiện rõ qua những danh hiệu mà CLB CAHN giành được trong hơn 2 năm qua. Đội bóng này vô địch Cúp Quốc gia 2024/2025, đăng quang Siêu cúp Quốc gia 2025 và đặc biệt là chức vô địch V.League 2025/2026 đầy thuyết phục.

Mano Polking đang tạo dựng được uy tín mạnh mẽ tại CLB CAHN. Ảnh: Công An Hà Nội FC

Tại V.League 2025/2026, CLB CAHN giành tới 64 điểm sau 26 vòng đấu, cân bằng kỷ lục điểm số của Hà Nội FC ở mùa giải 2018 và đăng quang trước ba vòng đấu. Đến tháng 8, thầy trò HLV Mano Polking tiếp tục bảo vệ thành công Siêu cúp Quốc gia sau chiến thắng 5-0 trước CLB Công an TP.HCM.

Không chỉ thành công ở đấu trường quốc nội, HLV Mano Polking còn đưa CLB CAHN giành ngôi á quân ASEAN Club Championship 2024/2025. Hôm qua (27/10), CLB CAHN gây tiếng vang khi đánh bại Shanghai Port 3-2 ngay trên sân khách tại AFC Champions League Elite 2026/2027. Chiến thắng này tiếp tục chứng minh khả năng tổ chức chiến thuật và bản lĩnh của nhà cầm quân 50 tuổi.

Đánh giá về HLV Mano Polking, cựu cầu thủ Nguyễn Xuân Thành cho biết: “HLV Mano Polking không chỉ thành công ở cấp CLB mà còn sở hữu kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển quốc gia rất đáng nể. Trong giai đoạn cầm quân tại ĐT Thái Lan từ năm 2021 đến 2023, ông đã giúp đội bóng xứ chùa vàng 2 lần liên tiếp vô địch AFF Cup, ở các kỳ giải 2020 và 2022.

Ở cả 2 chiến dịch này, ĐT Thái Lan đều vượt qua ĐT Việt Nam trên hành trình đăng quang. Đặc biệt, tại AFF Cup 2022, đội bóng của HLV Mano Polking đánh bại đoàn quân do HLV Park Hang-seo dẫn dắt với tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận chung kết. Những kết quả đó phản ánh năng lực xây dựng chiến thuật, quản lý phòng thay đồ và khả năng ứng biến của chiến lược gia sinh năm 1976”.

HLV Mano Polking hoàn toàn đủ khả năng dẫn dắt ĐT Việt Nam nếu có cơ hội. Ảnh: Công An Hà Nội FC

Nhấn mạnh về tầm ảnh hưởng đáng kể của HLV Mano Polking, cựu cầu thủ Nguyễn Xuân Thành chia sẻ: “Một lợi thế lớn khác của HLV Mano Polking là sự am hiểu sâu sắc đối với bóng đá Việt Nam. Trước khi dẫn dắt CLB CAHN, ông từng làm việc tại CLB TP.HCM. Quãng thời gian nhiều năm thi đấu và huấn luyện tại Đông Nam Á cũng giúp nhà cầm quân này hiểu rõ đặc điểm thể chất, kỹ thuật cũng như tâm lý của các cầu thủ trong khu vực.

Đặc biệt, tại CLB CAHN, HLV Mano Polking đang trực tiếp làm việc với nhiều tuyển thủ Việt Nam như Nguyễn Đình Bắc, Lê Phạm Thành Long, Bùi Hoàng Việt Anh hay thủ môn Nguyễn Filip. Đây là điều kiện thuận lợi để ông nắm bắt năng lực của các trụ cột, đồng thời đánh giá chính xác những điểm mạnh, điểm yếu của bóng đá Việt Nam.

Tất nhiên, dẫn dắt một đội tuyển quốc gia luôn khác với công việc tại CLB bởi thời gian tập trung ngắn và khả năng lựa chọn nhân sự có những giới hạn nhất định. Tuy nhiên, với kinh nghiệm, thành tích và sự hiểu biết hiện có, HLV Mano Polking rõ ràng là một ứng cử viên đáng cân nhắc.

Nếu một ngày ĐT Việt Nam cần tìm kiếm nhà cầm quân mới, HLV Mano Polking hoàn toàn xứng đáng được đưa vào danh sách ứng viên. Những gì ông đã và đang thể hiện cho thấy chiến lược gia này đủ năng lực để tiếp nhận thử thách và hướng tới những mục tiêu lớn hơn cùng bóng đá Việt Nam”.