Nhận định nữ Australia vs nữ Triều Tiên, 17h00 ngày 13/3: Đại chiến không khoan nhượng

Nhận định trước trận đấu

Hai cựu vương của bóng đá nữ châu Á, Australia và CHDCND Triều Tiên, sẽ bước vào màn so tài được chờ đợi tại tứ kết Asian Cup nữ.

Australia, nhà vô địch năm 2010, bước vào giải đấu với quyết tâm tiến sâu hơn so với kỳ Asian Cup 2022, nơi họ dừng bước ngay từ vòng tứ kết. Trong khi đó, CHDCND Triều Tiên, đội từng ba lần đăng quang, cũng khát khao tìm lại vinh quang sau gần hai thập kỷ, kể từ lần gần nhất nâng cúp năm 2008.

Trước thềm trận đấu, HLV Joe Montemurro của Australia cho rằng trận hòa 3-3 trước Hàn Quốc ở lượt cuối vòng bảng đã mang lại sự chuẩn bị cần thiết cho đội bóng của ông. Theo ông Montemurro, việc phải đối mặt với một thử thách lớn như vậy giúp các cầu thủ Australia sẵn sàng hơn cho những trận đấu loại trực tiếp, nơi áp lực và cường độ thi đấu luôn ở mức cao.

Nhà cầm quân người Australia khẳng định đội bóng sẽ tập trung vào điểm mạnh và lối chơi quen thuộc. Ông tin rằng nếu các cầu thủ thể hiện đúng phong độ và phát huy được bản sắc của mình, Australia hoàn toàn có thể vượt qua thử thách.

Tuy nhiên, đội chủ nhà sẽ không có sự phục vụ của hai trụ cột là Steph Catley và Hayley Raso do chấn thương. Dù vậy, Montemurro vẫn tỏ ra tự tin vào chiều sâu đội hình và tin rằng những gương mặt thay thế đủ khả năng tạo ra khác biệt.

Ở phía bên kia chiến tuyến, CHDCND Triều Tiên bước vào trận tứ kết với phong độ khá ấn tượng. Đội bóng Đông Á ghi tới 9 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 2 lần ở vòng bảng, với thất bại duy nhất là trận thua 1-2 trước Trung Quốc. Lối chơi của Triều Tiên được đánh giá cao nhờ sự kết hợp giữa kỹ thuật cá nhân tốt và nền tảng thể lực dồi dào.

HLV Ri Song Ho cho biết đội bóng của ông đã chuẩn bị kỹ lưỡng cả về tinh thần lẫn thể chất cho trận đấu quan trọng này. Ông nhấn mạnh rằng yếu tố thể lực luôn là nền tảng trong triết lý huấn luyện của mình và tin rằng với sự chuẩn bị đó, các cầu thủ Triều Tiên sẽ sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách.

Thống kê cho thấy CHDCND Triều Tiên thường thi đấu rất tốt ở các trận knock-out của Asian Cup nữ, khi thắng tới 9 trong 11 trận gần nhất. Trong khi đó, Australia lại chưa giành chiến thắng trong 90 phút ở một trận knock-out của giải đấu kể từ bán kết năm 2014.

Dẫu vậy, Australia vẫn sở hữu những cá nhân có thể tạo nên bước ngoặt, trong đó có trung vệ Alanna Kennedy, người đã ghi hai bàn ở mỗi trận quốc tế gần nhất và đang đứng trước cơ hội lập cột mốc ghi nhiều bàn trong ba trận liên tiếp, điều mà Sam Kerr từng làm được vào năm 2017.

Hai đội đã không gặp nhau trong một trận quốc tế nữ kể từ năm 2016, nhưng lịch sử đối đầu cho thấy CHDCND Triều Tiên luôn là đối thủ khó chịu với Australia. Trong 15 lần chạm trán, Australia chỉ thắng bốn trận, hòa năm và thua sáu. Đáng chú ý, tại Asian Cup nữ, Australia chưa từng đánh bại Triều Tiên trong thời gian thi đấu chính thức, dù từng đăng quang năm 2010 sau chiến thắng trên chấm luân lưu.

Với lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm, Australia được kỳ vọng sẽ tạo ra thế trận chủ động. Tuy nhiên, trước một CHDCND Triều Tiên nổi tiếng với lối chơi kỷ luật, giàu thể lực và hiệu quả trong tấn công, trận tứ kết tại Perth nhiều khả năng sẽ là cuộc đấu căng thẳng, nơi chỉ một khoảnh khắc tỏa sáng cũng có thể quyết định tấm vé vào bán kết và suất dự World Cup 2027.

Thông tin lực lượng

Hai đội gần như có đầy đủ đội hình.

Đội hình dự kiến Nữ Australia: Lincoln, Carpenter, Nevin, Hunt, Rule, Sayer, Kennedy, Rgmond, Fowler, Kerr, Foord. Nữ Triều Tiên: Yu Son Gum, Ri Myong Gum, Ri Hye Gyong, An Hyang Kuk, Hwang Yu Tong, Chae Un Yong, Kim Song Gyong, Myong Yu Jong, Kong Song Ok, Han Jin Hong, Kim Kyong Yong. Dự đoán tỷ số: Nữ Australia 1-2 nữ Triều Tiên

