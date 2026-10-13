Nhận định bóng đá CAHN vs Kashima Antlers: Quyết gây bất ngờ

CAHN để thua 1-4 Gamba Osaka ở lượt trận đầu tiên tại Cúp C1 châu Á 2026/27. Trận thua cho thấy những thách thức lớn đại diện của V-League phải đối mặt ở đấu trường châu lục.

Bản thân HLV Polking cũng phải thừa nhận sân chơi Cúp C1 châu Á rất khắc nghiệt, trong đó các đối thủ đến từ Nhật Bản đều chất lượng, chơi bóng với tốc độ cao và tạo ra sức ép lớn. Kashima Antlers là thử thách tiếp theo với đội bóng ngành Công an.

Dù đánh giá rất cao đại diện đến từ xứ mặt trời mọc, nhưng HLV Polking thể hiện sự tự tin và nhấn mạnh tầm quan trọng của lợi thế sân nhà, hạn chế sai lầm và tận dụng tối đa cơ hội. Nhà cầm quân này hiểu rằng CAHN cần cải thiện cách tổ chức thi đấu nếu muốn giành điểm trước đối thủ giàu kinh nghiệm.

CAHN quyết tận dụng lợi thế sân nhà để gây bất ngờ với đối thủ đến từ Nhật Bản. Ảnh: S.N

"Trong triết lý bóng đá của tôi, tôi muốn đội phải luôn cố gắng tấn công và kiểm soát bóng. Tuy nhiên, khi chạm trán các đối thủ hàng đầu châu Á có trình độ tổ chức và nền tảng lâu năm, chúng ta cần phải cần biết cách kiểm soát nhịp độ, đôi khi phải biết lùi sâu, chờ đợi thời cơ phản công và tuyệt đối không được phép mắc sai lầm", thuyền trưởng CAHN nhấn mạnh.

Sau thất bại 1-4 trước Gamba Osaka, CAHN cần tránh để đối phương khai thác khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng hậu vệ. Kashima vừa ghi tới 7 bàn ở trận mở màn, vì vậy những sai sót trong khâu tổ chức phòng ngự có thể phải trả giá đắt.

Kashima Antlers được đánh giá cao hơn về kinh nghiệm thi đấu tại đấu trường châu lục và đang có phong độ tốt sau chiến thắng 7-1 trận ra quân. Trong khi đó, CAHN có lợi thế sân nhà và động lực tìm kiếm điểm số đầu tiên. Đại diện V-League vẫn có cơ hội tạo ra bất ngờ nếu phòng ngự chắc chắn và tận dụng tốt các cơ hội phản công, các tình huống cố định.

Trận đấu giữa CAHN vs Kashima Antlers là bài kiểm tra quan trọng đối với tham vọng của đoàn quân HLV Polking ở sân chơi cao nhất dành cho các CLB châu Á.

Rõ ràng đây là trận đấu khó khăn nhưng có ý nghĩa lớn với CAHN. Mục tiêu thực tế của đội chủ nhà là giành điểm, đồng thời chứng minh khả năng cạnh tranh trước một đối thủ hàng đầu của bóng đá Nhật Bản. Tuy nhiên, khi có cơ hội, Quang Hải và các đồng đội sẽ không bỏ qua để giành chiến thắng đầu tiên ở Cúp C1 châu Á mùa này.

Trận CAHN vs Kashima Antlers trong khuôn khổ vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/27 diễn ra lúc 19h15 ngày 13/10 trên SVĐ Hàng Đẫy.