Sự thật vụ người đẹp bóng rổ "ăn vạ" siêu sao bóng đá vì bị "dính bầu"

Clip "bóc phốt" chấn động lúc nửa đêm

Mọi chuyện bắt đầu khi một đoạn video ngắn bất ngờ xuất hiện trên tính năng Instagram Story của Kysre Gondrezick, cựu tuyển thủ bóng rổ nổi tiếng với nhan sắc nóng bỏng và từng là tâm điểm chú ý khi hẹn hò với ngôi sao NBA Jaylen Brown.

Hakimi bị kéo vào tin đồn thất thiệt giữa lúc công nghệ deepfake khiến thông tin trên mạng khó phân biệt thật giả

Trong đoạn video, người phụ nữ có ngoại hình giống hệt Gondrezick đã bật khóc và tuyên bố "muốn nói ra sự thật thay vì cứ phải đi bảo vệ người khác". Cô thẳng thừng cho rằng mình đã phát hiện mang thai vào tháng 7, kết quả từ mối quan hệ bí mật với hậu vệ đình đám Achraf Hakimi khi đội tuyển Ma-rốc hành quân đến Houston (Mỹ) tham dự vòng chung kết World Cup 2026 diễn ra vào mùa hè vừa qua.

Thông tin người đẹp bóng rổ dính bầu với siêu sao bóng đá ngay trong thời gian diễn ra ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lập tức làm bùng nổ truyền thông, thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ chỉ trong vài giờ.

Sự thật ngã ngửa: Cú lừa tinh vi mang tên AI Deepfake

Tuy nhiên, đoạn video gốc đã nhanh chóng bị xóa bỏ không dấu vết ngay sau đó. Các chuyên gia công nghệ và người hâm mộ thể thao lâu năm đã nhanh chóng vào cuộc "soi" kỹ từng khung hình và phát hiện ra sự thật ngỡ ngàng: Đoạn video hoàn toàn là giả mạo.

Thực chất, đây là một sản phẩm của công nghệ AI Deepfake (trí tuệ nhân tạo giả mạo gương mặt và giọng nói) vô cùng tinh vi. Những kẻ ác ý đã cắt ghép gương mặt và giả giọng của Kysre Gondrezick nhằm mục đích câu view và bôi nhọ danh dự của hai vận động viên.

Nhiều người hâm mộ bức xúc lên tiếng: "Đoạn video đó hoàn toàn là sản phẩm cắt ghép. Công nghệ AI bây giờ thật đáng sợ, nó có thể hủy hoại danh tiếng của một ai đó chỉ trong một đêm nếu người xem không tỉnh táo".

Chiêu trò "ăn theo" và những phát ngôn châm biếm

Sự việc càng đẩy đi xa hơn khi các trang blog lá cải tung ra những phát ngôn bịa đặt ăn theo "thuyết Hakimi" (trào lưu chế ảnh liên quan đến vụ ly hôn ồn ào năm 2023 của Hakimi). Những trang này tung tin đồn nhảm rằng hậu vệ của CLB PSG đã đáp trả cực gắt: "Khả năng phòng ngự của tôi tốt đến mức giữ sạch lưới (clean sheet), cô ta sẽ phải tự trả tiền xét nghiệm DNA vì tài khoản của tôi do mẹ quản lý".

Tất nhiên, đây hoàn toàn là những câu thoại châm biếm do cư dân mạng tự biên tự diễn nhằm mục đích giải trí, không hề có bất kỳ phát ngôn chính thức nào từ phía Hakimi hay Gondrezick.

Gondrezick bất ngờ vướng tin đồn đời tư gây bão mạng xã hội từ một đoạn clip bị nghi giả mạo bằng AI

Cuộc sống thực tế của hai ngôi sao

Trái ngược hoàn toàn với những tin đồn hỗn loạn trên mạng, cả hai ngôi sao đều đang tập trung tối đa cho cuộc sống và sự nghiệp riêng:

- Kysre Gondrezick hiện đang là cầu thủ tự do và đang trong quá trình nỗ lực phục hồi vật lý trị liệu dài hạn sau chấn thương nghiêm trọng ở gót chân (Achilles). Bên cạnh đó, cô tập trung phát triển thương hiệu kỹ thuật số cá nhân và sự nghiệp người mẫu thời trang.

- Achraf Hakimi vẫn đang duy trì phong độ đỉnh cao trên sân cỏ châu Âu và hoàn toàn không liên quan đến những thị phi từ "trên trời rơi xuống" tại nước Mỹ.

Vụ scandal "bắt đền" này một lần nữa là hồi chuông cảnh báo về vấn nạn tin giả và sự nguy hiểm của công nghệ AI trong việc thao túng thông tin, bôi nhọ những người nổi tiếng trong kỷ nguyên số.