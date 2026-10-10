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CLB CAHN đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sự kiện: CLB Công an Hà Nội

CLB CAHN vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập CLB.

Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất diễn ra chiều 10/10

Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất diễn ra chiều 10/10

Chiều 10/10, Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội (CLB CAHN) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất đã được tổ chức trọng thể tại Hội trường lớn Công an thành phố Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao CAND; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng, ghi nhận những cống hiến của các thế hệ lãnh đạo, huấn luyện viên, cầu thủ CLB CAHN. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, sự ra đời của CLB bóng đá Công an Hà Nội cách đây 70 năm, chỉ hai năm sau Ngày Giải phóng Thủ đô, thể hiện tầm nhìn và sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với đời sống tinh thần của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh rằng các cầu thủ thi đấu dưới màu áo CLB CAHN cũng chính là những cán bộ, chiến sĩ công an thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhưng với màu sắc khác.

“Cán bộ, chiến sĩ công an có những người làm nhiệm vụ chuyên môn phục vụ nhân dân, giữ gìn sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân, nhưng có những người mang lại niềm vui cho nhân dân thì đó chính là các cầu thủ chuyên nghiệp của CLB CAHN - bản lĩnh, sự đóng góp, niềm tin của người dân và góp phần duy trì tình yêu với bóng đá” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Chủ tịch CLB CAHN phát biểu tại buổi lễ

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Chủ tịch CLB CAHN phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Chủ tịch CLB CAHN đã đọc diễn văn ôn lại lịch sử của đội bóng. Trải qua những thăng trầm trong 7 thập kỷ, CLB CAHN luôn giữ vững bản sắc kỷ luật, đoàn kết, bản lĩnh và hào hoa, trở thành niềm tự hào của lực lượng công an nhân dân và người hâm mộ.

Trong suốt 70 năm xây dựng và phát triển, CLB CAHN từng 3 lần vô địch Giải bóng đá Hạng A miền Bắc (1957, 1964, 1969), vô địch Giải bóng đá A1 toàn quốc năm 1984, 2 lần vô địch V-League (2023 và 2025/2026), 3 lần vô địch Cúp Quốc gia (1998/1999, 2023/2024, 2024/2025), 2 lần giành Siêu Cúp Quốc gia (2024/2025, 2025/2026).

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho CLB CAHN

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho CLB CAHN

Ghi nhận những thành tích xuất sắc và đóng góp trong suốt 70 năm xây dựng, phát triển, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho CLB bóng đá Công an Hà Nội. Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho CLB CAHN.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương những thành tích và đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, huấn luyện viên, cầu thủ CLB CAHN trong suốt 70 năm qua. Đại tướng Lương Tam Quang cũng đề cập kế hoạch tăng cường giao lưu với các CLB bóng đá hàng đầu thế giới như Manchester United, AC Milan và Inter Milan, qua đó tạo điều kiện để cầu thủ được cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội quyết định tặng Bằng khen; Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam”; Giám đốc Công an thành phố Hà Nội quyết định tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của CLB CAHN.

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Theo PV/VOV.VN ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/10/2026 19:38 PM (GMT+7)
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