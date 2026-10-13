Kashima Antlers, đối thủ tiếp theo của CLB CAHN tại AFC Champions League Elite mạnh cỡ nào?

Kashima Antlers: Nhà vô địch J-League có đẳng cấp rất cao

Ngày 13/10, CLB CAHN sẽ tiếp đón Kashima Antlers trên sân nhà ở lượt trận thứ hai vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026/2027. Đây được đánh giá là thử thách rất khó khăn với thầy trò HLV Mano Polking bởi đối thủ đến từ Nhật Bản thuộc nhóm CLB giàu truyền thống và thành công nhất của bóng đá châu Á.

Kashima Antlers đã 9 lần vô địch J-League, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác trong lịch sử giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu Nhật Bản. Ở đấu trường châu lục, Kashima Antlers từng đăng quang AFC Champions League 2018 sau khi đánh bại Persepolis của Iran trong trận chung kết.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Ở mùa giải J-League 2026/2027, Kashima Antlers đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng sau 9 vòng đấu, giành 16 điểm với 5 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 thất bại. Họ ghi được 19 bàn thắng, trung bình hơn 2 bàn/trận, nhưng cũng để lọt lưới 16 lần.

Dù chưa có được sự ổn định tuyệt đối tại giải quốc nội, Kashima Antlers vẫn cho thấy khả năng tấn công rất đáng gờm. Trong những trận đấu đáng chú ý, họ thắng Yokohama F. Marinos 4-3, đánh bại Nagoya Grampus 2-1 và hòa Kawasaki Frontale 3-3.

Đặc biệt, ngày 9/10 vừa qua, Kashima Antlers đánh bại Gamba Osaka với tỷ số 2-0. Đây là kết quả rất đáng chú ý nếu biết rằng Gamba Osaka đã thắng CLB CAHN 4-1 ở lượt trận mở màn AFC Champions League Elite 2026/2027.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Toru Oniki, Kashima Antlers có lối chơi giàu tính tổ chức, kết hợp giữa khả năng kiểm soát bóng, phối hợp tốc độ và những tình huống chuyển trạng thái nhanh. Họ không nhất thiết phải áp đảo đối thủ trong suốt 90 phút, nhưng có khả năng tận dụng sai lầm để tạo ra khác biệt.

Nếu thành tích tại J-League phản ánh phần nào đẳng cấp của Kashima Antlers thì trận ra quân AFC Champions League Elite 2026/2027 lại cho thấy đội bóng này có sức tấn công đáng sợ đến mức nào. Ngày 15/9, Kashima Antlers đã nghiền nát Newcastle Jets của Australia với tỷ số 7-1. Chỉ sau 19 phút, đại diện Nhật Bản đã dẫn 3-0 và kết thúc hiệp một với cách biệt 5 bàn. Tiền đạo Aleksandar Cavric lập hat-trick, trong khi chân sút trẻ Homare Tokuda đóng góp cú đúp. Kyosuke Tagawa cũng ghi tên mình lên bảng tỷ số.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở số lượng bàn thắng mà còn ở cách Kashima Antlers triển khai tấn công. Họ nhập cuộc với tốc độ cao, liên tục gây sức ép khiến hàng phòng ngự Newcastle Jets không kịp tổ chức lại đội hình.

Đặc biệt, Kashima Antlers cho thấy khả năng kết liễu đối thủ rất nhanh khi có cơ hội. Chỉ cần hàng thủ đối phương mất tập trung hoặc để lộ khoảng trống, các cầu thủ tấn công của đội bóng Nhật Bản lập tức khai thác.

CLB CAHN sẽ chịu áp lực cực lớn khi đối đầu Kashima Antlers. Ảnh: Công An Hà Nội FC

Sau lượt trận đầu tiên, Kashima Antlers sở hữu hiệu số bàn thắng bại +6, qua đó tạo lợi thế đáng kể trong cuộc đua giành vị trí cao ở khu vực phía Đông. Đây cũng là lời cảnh báo rõ ràng dành cho CLB CAHN trước cuộc đối đầu sắp tới.

Lợi thế sân nhà sẽ là điểm tựa quan trọng để CLB CAHN hướng đến một kết quả tích cực. Tuy nhiên, trước một đối thủ giàu kinh nghiệm và có khả năng trừng phạt sai lầm rất tốt như Kashima Antlers, đại diện Việt Nam cần đặc biệt chú trọng sự chắc chắn ở hàng phòng ngự.

Nếu tiếp tục để lộ khoảng trống giữa các tuyến hoặc mất bóng nguy hiểm khi triển khai tấn công, CLB CAHN có nguy cơ phải trả giá đắt. Ngược lại, việc Kashima Antlers đã thủng lưới 16 bàn sau 9 trận tại J-League cũng cho thấy đội bóng Nhật Bản không phải không có điểm yếu để khai thác.

Vấn đề nằm ở chỗ CLB CAHN phải cân bằng được giữa nhiệm vụ phòng ngự và khả năng tổ chức phản công. Việc chủ động chơi thấp, duy trì cự ly đội hình hợp lý và tận dụng tốt những tình huống chuyển trạng thái có thể là phương án phù hợp hơn so với lựa chọn đôi công.

Bởi vậy, dù có lợi thế sân nhà, CLB CAHN vẫn đứng trước thử thách cực lớn. Một kết quả hòa trước đại diện Nhật Bản cũng có thể được xem là thành công đáng kể, trong khi chỉ một chút mất tập trung cũng đủ khiến đội bóng Việt Nam đối diện nguy cơ nhận thêm một thất bại nặng nề tại đấu trường danh giá nhất cấp CLB châu Á.