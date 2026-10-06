HLV Jesus của Bồ Đào Nha sẽ bị sa thải nếu không xin lỗi Ronaldo?

Ferdinand chỉ ra cách giải quyết khủng hoảng

Một ngày sau khi Bồ Đào Nha giành chiến thắng thứ tư liên tiếp tại Nations League, Rio Ferdinand tiếp tục đưa ra quan điểm về tranh cãi giữa Cristiano Ronaldo và HLV Jorge Jesus. Cựu tuyển thủ Anh cho rằng HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha cần chủ động xin lỗi đội trưởng để giải quyết khúc mắc.

Ronaldo và HLV Jesus tồn tại bất đồng

“HLV trưởng (Jorge Jesus) phải đứng ra xin lỗi... nếu không, ông ấy sẽ bị sa thải. Ông ấy cần công khai thừa nhận: ‘Tôi đã đánh giá sai tình huống này’”, Ferdinand nhận xét.

Quan điểm này được đưa ra dù Jorge Jesus khẳng định sau chiến thắng trước Na Uy tại sân Dragão rằng ông không có lý do gì để phải xin lỗi bất kỳ ai.

“Mọi chuyện có thể được ngăn chặn bằng giao tiếp”

Ferdinand, người từng sát cánh với Ronaldo tại MU, cũng nhắc lại trường hợp của HLV Roberto Martinez. Theo ông, những tranh cãi kiểu này hoàn toàn có thể tránh được nếu ban huấn luyện trao đổi rõ ràng với Ronaldo.

“Tất cả những chuyện này có thể đã được ngăn chặn nếu giao tiếp tốt hơn. Tôi từng nói điều tương tự ở World Cup khi Roberto Martínez dẫn dắt đội tuyển, và bây giờ tôi vẫn giữ quan điểm đó với HLV hiện tại”, Ferdinand nói.

“Các HLV cần ngồi xuống với Cristiano Ronaldo và nói rõ: ‘Đây là điều tôi muốn làm. Nếu cậu không muốn tham gia, hãy nói với tôi, nhưng đây là cách mọi thứ sẽ diễn ra’. Tuy nhiên, Jesus đã không làm như vậy”, cựu trung vệ MU nói tiếp.

Ronaldo và HLV Jesus từng rất thân thiết ở Al Nassr

Ronaldo vẫn còn vai trò ở tuyển Bồ Đào Nha

Rio Ferdinand tin rằng Ronaldo vẫn có vị trí quan trọng trong đội tuyển Bồ Đào Nha, bất chấp những bất đồng hiện tại. Theo ông, vấn đề cần được làm rõ không phải là Ronaldo có tiếp tục khoác áo đội tuyển hay không, mà là vai trò cụ thể của siêu sao 41 tuổi.

“Ronaldo vẫn còn một vai trò để đóng góp, tôi tin như vậy. Câu hỏi ở đây là cậu ấy sẽ đá chính, vào sân từ ghế dự bị để tạo khác biệt, hay đá chính ở một số trận và dự bị ở những trận khác?”, Ferdinand phân tích.

“Đó là cuộc trao đổi cần được thực hiện, sau đó chỉ cần tuân thủ những gì đã thống nhất. Các HLV được trả lương để quản lý một đội bóng, nhưng họ cũng được trả lương để quản lý con người”, cựu trung vệ Manchester United kết luận.