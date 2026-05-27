Nigeria vs Zimbabwe
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Xuân Son sa sút phong độ: Nỗi lo không của riêng CLB Nam Định

(NLĐO) - Tiền đạo tuyển Việt Nam Nguyễn Xuân Son chưa thể tìm lại phong độ đỉnh cao từ sau chấn thương nặng ở chung kết ASEAN Cup (AFF Cup) 2024.

Mùa giải 2023-2024, Xuân Son ghi tới 31 bàn thắng, phá kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng trong một mùa V-League và trở thành nhân tố quan trọng đưa Nam Định lên ngôi vô địch hai lần liên tiếp.

Từ vị thế "Vua phá lưới" V-League, Xuân Son giờ đây đang phải trải qua mùa giải khó khăn nhất kể từ khi đến Việt Nam thi đấu. Sự chững lại của tiền đạo nhập tịch gốc Brazil không chỉ ảnh hưởng đến tham vọng của Nam Định mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo với tuyển Việt Nam.

Nguyễn Xuân Son được xem là tiền đạo hàng đầu sân chơi V-League trong 5 năm trở lại đây. Sau khi nhập quốc tịch Việt Nam thành công, cầu thủ sinh năm 1997 nhanh chóng thể hiện đẳng cấp khi góp công lớn giúp tuyển quốc gia đăng quang ASEAN Cup 2024. Tại giải đấu này, Son cũng đoạt danh hiệu "Vua phá lưới" khi ghi tới 7 bàn thắng và 1 pha kiến tạo chỉ trong 5 lần ra sân.

Nhưng sau chấn thương nặng ở cuối hiệp 1 của trận chung kết lượt về chạm trán chủ nhà Thái Lan, Xuân Son phải rời xa sân cỏ thời gian dài. Dù đã bình phục và trở lại thi đấu chuyên nghiệp từ giai đoạn 2 mùa giải 2025-2026, Xuân Son vẫn chưa tìm lại phong độ đỉnh cao, vất vả và bế tắc khi đối đầu hàng thủ đối phương.

Thậm chí, khi theo dõi Xuân Son thi đấu ở mùa này, HLV Vũ Hồng Việt cũng thừa nhận học trò đang gặp vấn đề về thể lực và phong độ. 

Những gì tiền đạo này thể hiện ở mùa giải 2025-2026 không chỉ khiến CLB Nam Định lo lắng mà còn là tín hiệu đáng quan ngại với đội tuyển Việt Nam trong hành trình chinh phục các mục tiêu lớn sắp tới.

Điều đáng nói là sự sa sút của Xuân Son không chỉ nằm ở những con số. Trong nhiều trận đấu gần đây, tiền đạo này tỏ ra chậm hơn trong các pha bứt tốc, thiếu sắc bén ở những tình huống xử lý cuối cùng và không còn duy trì được khả năng tạo áp lực liên tục lên hàng thủ đối phương. Trước Selangor ở bán kết ASEAN Championship - Shopee Cup, Xuân Son gần như bị phong tỏa hoàn toàn, không tạo được khác biệt trong thời điểm Nam Định cần anh nhất.

Tất nhiên, việc một cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương nặng chưa thể đạt phong độ cao nhất là điều dễ hiểu. Nhưng với Xuân Son, áp lực luôn lớn hơn người khác vì không chỉ là trung phong số một của Nam Định mà còn được xem là niềm hy vọng hàng đầu trên hàng công đội tuyển Việt Nam. Mỗi lần anh ra sân, người hâm mộ đều kỳ vọng những bàn thắng và sự bùng nổ như giai đoạn cuối năm 2024. Chính điều đó khiến mọi dấu hiệu sa sút đều bị soi chiếu kỹ lưỡng hơn.

Vấn đề của Nam Định lúc này cũng bộc lộ rõ khi Xuân Son không còn duy trì hiệu suất ghi bàn cao như trước. Trong hai mùa giải thành công gần nhất, đội bóng thành Nam xây dựng phần lớn hệ thống tấn công xoay quanh khả năng săn bàn của chân sút nhập tịch.

Khi Xuân Son bị khóa chặt hoặc chưa đạt thể trạng tốt nhất, các phương án thay thế vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng, không đủ sức gánh vác trách nhiệm ghi bàn, được thể hiện rõ ở các trận đối đầu hàng phòng ngự được tổ chức tốt.

Ở góc độ tích cực, Xuân Son vẫn còn thời gian để trở lại. Anh mới 29 tuổi, độ tuổi sung mãn của một tiền đạo. Hơn nữa, những gì cầu thủ này đã thể hiện trong nhiều năm qua cho thấy bản lĩnh vượt khó đáng nể. Từ một ngoại binh vô danh đến chân sút số 1 V-League rồi ngôi sao của tuyển Việt Nam, hành trình ấy được xây dựng bằng sự chuyên nghiệp và khát khao rất lớn.

Tuy nhiên, câu chuyện của Xuân Son cũng là lời nhắc nhở cho bóng đá Việt Nam. Không đội bóng nào, cũng không đội tuyển nào nên phụ thuộc quá nhiều vào một cá nhân. Nam Định cần thêm những phương án chia lửa trên hàng công, còn HLV Kim Sang-sik cũng cần chuẩn bị các kịch bản khác cho tuyển Việt Nam trong trường hợp Xuân Son chưa thể đạt trạng thái tốt nhất ở các đợt tập trung tới.

Sau tất cả, điều người hâm mộ mong muốn là Xuân Son cần có đủ thời gian hồi phục, phương án rèn luyện hợp lý để đạt thể trạng sung mãn, phong độ ổn định và đủ khả năng tái hiện hình ảnh của "sát thủ" từng khiến mọi hàng thủ ở V-League hay khu vực Đông Nam Á phải e ngại.

Video bóng đá Hà Nội - Nam Định: Penalty mở điểm, Hoàng Hên lu mờ Xuân Son (V-League)
(Vòng 24) 3 bàn thắng xuất hiện ở trận đại chiến trên sân Hàng Đẫy, trong đó Hoàng Hên là ngôi sao sáng nhất.

Theo Tường Phước (Ảnh: Nam Định FC, VFF)

Nguồn: [Link nguồn]

-26/05/2026 12:44 PM (GMT+7)
