Nguyễn Đình Bắc chấn thương: Hệ quả từ mật độ thi đấu khủng khiếp?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Borussia Dortmund vs Werder Bremen
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Hoàng Anh Gia Lai vs SHB Đà Nẵng
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Arsenal vs Leeds United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Genoa vs Fiorentina
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Mainz 05 vs Bayer 04 Leverkusen
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Bayer 04 Leverkusen - B04 Bayer 04 Leverkusen
-
Augsburg vs Bayern Munich
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Aston Villa vs Brentford
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Chelsea vs Bournemouth
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Ipswich Town vs Fulham
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Alavés vs Atlético de Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Parma
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Manchester United vs Tottenham Hotspur
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Barcelona vs Getafe
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Napoli vs Frosinone
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Frosinone - FRO Frosinone
-
Monaco vs Toulouse
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Paris Saint-Germain vs Le Mans
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Le Mans - LEM Le Mans
-
Real Madrid vs Villarreal
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Sông Lam Nghệ An vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Hà Nội vs Bắc Ninh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Bắc Ninh - BNI Bắc Ninh
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Hull City vs Everton
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Liverpool vs Manchester City
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Sassuolo vs Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Real Betis vs Osasuna
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Coventry City vs Newcastle United
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Sabah vs Slavia Praha
Logo Sabah - SAB Sabah
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Lens vs Sporting CP
Logo Lens - RCL Lens
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Arsenal vs Lille
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Galatasaray vs Barcelona
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Inter Milan vs Club Brugge
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Atlético de Madrid vs Manchester United
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Viking vs Bayern Munich
Logo Viking - VIK Viking
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Villarreal vs Napoli
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
LASK vs Liverpool
Logo LASK - ASK LASK
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bodø / Glimt vs Borussia Dortmund
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Roma vs Real Madrid
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Porto
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Porto - POR Porto
-
Salzburg vs Milan
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Logo Milan - MIL Milan
-
AZ vs Hapoel Be'er Sheva
Logo AZ - AZ AZ
-
Logo Hapoel Be&#39;er Sheva - HBS Hapoel Be'er Sheva
-
Lech Poznań vs Bayer 04 Leverkusen
Logo Lech Poznań - LPO Lech Poznań
-
Logo Bayer 04 Leverkusen - B04 Bayer 04 Leverkusen
-
Olympique Lyonnais vs Crystal Palace
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Olympique Marseille vs Olympiakos Piraeus
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Celta de Vigo vs Juventus
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Benfica vs Celtic
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-

Nguyễn Đình Bắc chấn thương: Hệ quả từ mật độ thi đấu khủng khiếp?

Sự kiện: V-League 2026-27 Nguyễn Đình Bắc

CLB CAHN đã giành trọn 3 điểm trước Lion City nhờ bàn thắng của Leo Artur, nhưng niềm vui ấy chắc chắn không trọn vẹn khi Nguyễn Đình Bắc phải rời sân trong những phút cuối.

   

Nguyễn Đình Bắc chấn thương

Nguyễn Đình Bắc vừa dính chấn thương đáng lo trong trận Công an Hà Nội (CAHN) thắng Lion City 1-0 ở lượt trận mở màn Cúp các CLB Đông Nam Á 2026/2027. Tiền đạo tuyển Việt Nam bất ngờ nằm sân ở phút 90+3, không va chạm với cầu thủ đối phương, sau khi thực hiện đường chuyền cho đồng đội.

Bộ phận y tế lập tức vào sân nhưng Nguyễn Đình Bắc không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân với sự hỗ trợ của các thành viên ban huấn luyện. Trong suốt trận đấu, chân phải của tiền đạo sinh năm 2004 cũng được quấn băng. Do trận đấu mới kết thúc, CLB CAHN chưa thể đưa ra đánh giá ban đầu về mức độ chấn thương. Nguyễn Đình Bắc cần trải qua các cuộc kiểm tra chuyên sâu để xác định chính xác vấn đề và thời gian hồi phục.

Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương ở phút 90+3 trong trận đấu giữa CLB CAHN và chủ nhà Lion City. Ảnh chụp màn hình.

Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương ở phút 90+3 trong trận đấu giữa CLB CAHN và chủ nhà Lion City. Ảnh chụp màn hình.

Điều đáng lo là chấn thương này đến trong bối cảnh Nguyễn Đình Bắc đã phải cày ải với mật độ cực kỳ dày đặc. Tính từ SEA Games đầu năm 2026 đến ngày 8/10, anh đã góp mặt trong 43 trận đấu trên mọi đấu trường chỉ trong khoảng 40 tuần, tức trung bình chưa đến một trận mỗi tuần và gần như không có quãng nghỉ hè đúng nghĩa.

Nguyễn Đình Bắc liên tục được sử dụng ở các cấp độ U23, ĐT Việt Nam và CLB. Trước trận gặp Lion City, anh thậm chí đã có dấu hiệu quá tải khi phải tập riêng, trong khi hình ảnh tiền đạo này quấn băng ở chân trong buổi khởi động tại Singapore càng khiến người hâm mộ lo lắng.

Đây không phải vấn đề mới của bóng đá đỉnh cao. Pedri từng trải qua chuỗi 37 trận liên tiếp vào năm 2021 trước khi dính chấn thương cơ dép bắp chân trái. Sau giai đoạn ấy, tiền vệ người Tây Ban Nha liên tục gặp vấn đề cơ bắp, có những lần phải nghỉ từ 30 đến 78 ngày.

Với Nguyễn Đình Bắc, hy vọng lớn nhất lúc này là chấn thương không nghiêm trọng. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp may mắn, một quãng nghỉ đủ dài cũng có thể là điều cần thiết để cơ thể anh hồi phục hoàn toàn.

Nguyễn Đình Bắc cập nhật tình hình chấn thương. Ảnh hụp màn hình.

Nguyễn Đình Bắc cập nhật tình hình chấn thương. Ảnh hụp màn hình.

CLB CAHN còn phải chơi 6 trận trong 3 tuần tới, chưa kể lịch thi đấu dày đặc trong tháng sau. Nếu tiếp tục phải thi đấu với mật độ như vậy, nguy cơ quá tải với Nguyễn Đình Bắc và nhiều cầu thủ khác là rất lớn.

Sau FIFA ASEAN Cup 2026, bóng đá Việt Nam đã liên tiếp chứng kiến những trường hợp gặp vấn đề thể trạng như Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc hay Nguyễn Xuân Son. Đỗ Hoàng Hên thậm chí được xác định cần khoảng 3 tháng để điều trị và hồi phục. Trong khi Nguyễn Xuân Son có thể phải nghỉ lâu hơn.

Nguyễn Đình Bắc hiện là phương án quan trọng của CLB CAHN cũng như ĐTViệt Nam. Bởi vậy, chấn thương của anh không chỉ là nỗi lo của riêng một CLB, mà còn đặt ra câu hỏi lớn về cách sử dụng và bảo vệ cầu thủ trong một mùa giải có mật độ thi đấu ngày càng khắc nghiệt.

CLB CAHN đã giành trọn 3 điểm trước Lion City nhờ bàn thắng của Leo Artur, nhưng niềm vui ấy chắc chắn không trọn vẹn khi Nguyễn Đình Bắc phải rời sân trong những phút cuối.

Đình Bắc báo tin vui cho cổ động viên
Đình Bắc báo tin vui cho cổ động viên

TPO - Nguyễn Đình Bắc xác nhận không gặp chấn thương nghiêm trọng và chỉ cần vài ngày để hồi phục hoàn toàn.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Quốc An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/10/2026 21:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
V-League 2026-27 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN