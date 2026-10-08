Xuất hiện hình ảnh của Nguyễn Đình Bắc khiến CĐV lo lắng

Tối 8/10, CLB CAHN có chuyến làm khách trước Lion City Sailors (Singapore) tại lượt trận mở màn bảng B Cúp các CLB Đông Nam Á 2026/2027 (18h30). Đây là trận đấu đầu tiên của đội bóng ngành Công an sau quãng nghỉ nhường chỗ cho các ĐTQG. Ảnh: Chụp màn hình.

Nguyễn Đình Bắc là 1 trong 5 cầu thủ (Lê Văn Đô, Lê Phạm Thành Long, Cao Pendant Quang Vinh, Adou Minh) sau khi kết thúc nhiệm vụ cùng ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 (Indonesia) đã lập tức bay sang Singapore để hội quân cùng CLB CAHN. Ảnh: Chụp màn hình.

Ngay khi có mặt tại nơi tập trung, nhóm cầu thủ gồm Nguyễn Đình Bắc, Lê Văn Đô, Lê Phạm Thành Long, Cao Pendant Quang Vinh và Adou Minh đã lập tức ra sân tập luyện cùng CLB CAHN. Ảnh: CLB CAHN.

Nguyễn Đình Bắc xuất hiện trên sân tập với chiếc băng quấn chặt ở bắp chân. Ảnh: CLB CAHN.

Dù vậy, tiền đạo 23 tuổi người Nghệ An vẫn tập luyện rất hăng hái. Hoàn thành giáo án mà HLV Polking đề ra. Ảnh: CLB CAHN.

Kết thúc buổi tập, Nguyễn Đình Bắc đã phải nhờ bác sĩ chườm đá. Ảnh: fandinhbac.

Hình ảnh Nguyễn Đình Bắc phải chườm đá ở bắp chân khiến không ít CĐV lo lắng. Ảnh: fandinhbac.

Nguyễn Đình Bắc với những bước chân tập tễnh rời sân tập. Ảnh: fandinhbac.

Nguyễn Đình Bắc là một trong những tuyển thủ ĐT Việt Nam phải cày ải nhiều nhất tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: fandinhbac.

Hiện chưa rõ liệu Nguyễn Đình Bắc có thể ra sân ngay từ đầu trong trận đấu giữa CLB CAHN và Lion City Sailors vào lúc 18h30 chiều tối nay hay không. Ảnh: fandinhbac.