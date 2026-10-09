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Đình Bắc báo tin vui cho cổ động viên

Sự kiện: V-League 2026-27 Nguyễn Đình Bắc

TPO - Nguyễn Đình Bắc xác nhận không gặp chấn thương nghiêm trọng và chỉ cần vài ngày để hồi phục hoàn toàn.

Đình Bắc đã ổn sau chấn thương. Ảnh: Hữu Phạm.

Đình Bắc đã ổn sau chấn thương. Ảnh: Hữu Phạm.

Trên trang cá nhân, Đình Bắc thông báo: "Tôi chỉ bị dập cơ, cần khoảng 4 đến 5 ngày để hồi phục trước khi quay lại tập luyện, thi đấu".

Trước đó, tuyển thủ Việt Nam dính chấn thương trong trận Công an Hà Nội thắng Lion City Sailors ở Shopee Cup 2026/27. Bắc được HLV Polking tung vào sân, sau đó va chạm với đối thủ và nằm xuống sân. CĐV lo Đình Bắc có thể bị quá tải, dẫn đến dính chấn thương nghiêm trọng về cơ.

Tuy nhiên, Đình Bắc chỉ cần vài ngày nghỉ ngơi. Trước mắt, số 9 của tuyển Việt Nam bỏ lỡ trận đấu tiếp theo ở AFC Champions League. Đình Bắc sẽ trở lại sân tập và sẵn sàng ra sân ở trận đấu tâm điểm CAHN đối đầu Hà Nội FC tại V.League vào ngày 18/10.

Trước khi dính chấn thương, Đình Bắc cày ải liên tục từ ASEAN Cup 2026 đến V.League và FIFA ASEAN Cup. Tiền đạo thuộc biên chế CAHN đá chính trọn vẹn các trận đấu tại ASEAN Cup. Đến FIFA ASEAN Cup, khi Xuân Son, Tài Lộc và Hoàng Hên chấn thương, áp lực đổ dồn vào Đình Bắc.

Tiền đạo 22 tuổi thi đấu một mạch trong 2 tháng qua. Đến trận mới nhất gặp Lion City, HLV Polking vẫn đưa Đình Bắc vào sân từ ghế dự bị khi CAHN cần tăng cường sức mạnh hàng công. Từ đội tuyển đến CLB, Đình Bắc thay đổi liên tục lịch trình tập luyện và thi đấu, từ mật độ 3 ngày/trận xuống 1 tuần/trận và trở lại với 3 ngày/trận ở FIFA ASEAN Cup.

Đình Bắc trong trận đấu mới nhất. Ảnh: Fanpage CAHN.

Đình Bắc trong trận đấu mới nhất. Ảnh: Fanpage CAHN.

Việc Đình Bắc quá tải, dẫn đến chấn thương cơ là điều khó tránh. May mắn cho tiền đạo 22 tuổi là anh gặp chấn thương không nặng, sẽ có quãng nghỉ cần thiết trong 10 ngày tới để hồi phục thể lực và giãn cơ bắp.

HLV Polking sẽ là người vui nhất cho tình hình chấn thương của Đình Bắc. CAHN cần Đình Bắc để chinh chiến cùng lúc 4 đấu trường là V.League, Cúp Quốc gia, AFC Champions League và Shopee Cup ở giai đoạn tới. Bên cạnh đó, HLV Kim Sang-sik sẽ thở phào khi Đình Bắc chỉ nghỉ thi đấu 4-5 ngày.

Vai trò của Đình Bắc ở đội tuyển ngày càng quan trọng. "Các chiến binh sao vàng" cần Đình Bắc cho đợt tập trung đội tuyển vào giữa tháng 11. Sau đó, Đình Bắc cùng đội tuyển chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Tiền đạo 22 tuổi sẽ bị treo giò 2 trận tại vòng bảng, sau đó kịp ra sân ở lượt cuối gặp Yemen. HLV Kim sẽ triệu tập Đình Bắc dự Asian Cup 2027, bất chấp án treo giò, nếu tiền đạo này khỏe mạnh.

Đình Bắc chấn thương phải dìu ra sân, Công an Hà Nội & ĐT Việt Nam lo lắng
Đình Bắc chấn thương phải dìu ra sân, Công an Hà Nội & ĐT Việt Nam lo lắng

CAHN giành chiến thắng 1-0 trước Lion City Sailors trong trận ra quân ASEAN Club Championship (Cúp C1 Đông Nam Á). Thế nhưng, niềm vui của đội bóng...

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Theo Hương Ly ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/10/2026 12:28 PM (GMT+7)
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