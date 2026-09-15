Ngôi sao Hàn Quốc: Giành HCV ASIAD, giải quyết nghĩa vụ quân sự rất quan trọng

Đội U23 Hàn Quốc hướng tới mục tiêu giành chức ASIAD lần thứ 4 liên tiếp. Kể từ ASIAD Incheon 2014, U23 Hàn Quốc luôn giành HCV ở môn bóng đá nam của đại hội thể thao châu Á. Mục tiêu của U23 Hàn Quốc ở ASIAD 2026 không gì khác ngoài bảo vệ tấm HCV.

HLV U23 Hàn Quốc Lee Min-sung gần thể hiện quyết tâm: “Chúng tôi đến đây để giành HCV ASIAD, mục tiêu mà chúng tôi đã đặt ra. Quá trình tập luyện từ đợt tập huấn trước giải ở Shizuoka cho đến khi tới Nagoya đều diễn ra tốt đẹp và chúng tôi đã hoàn tất mọi sự chuẩn bị”.

Ông Lee Min-sung nhấn mạnh: “Trong một năm rưỡi qua, chúng tôi đã đi đến đây trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều lời chỉ trích từ người hâm mộ và dư luận. Tôi tin rằng ASIAD lần này sẽ trở thành một liều thuốc bổ quý giá cho chúng tôi, giúp chúng tôi nhìn lại những trải nghiệm đó. Chúng tôi sẽ nỗ lực khép lại hành trình ASIAD bằng tấm HCV để bóng đá Hàn Quốc có thể đứng dậy một lần nữa”.

Cầu thủ Lee Gi-hyuk của U23 Hàn Quốc đã bày tỏ quyết tâm giành HCV ở ASIAD 2026

Đáng chú ý, truyền thông và các cầu thủ Hàn Quốc trong thời gian qua cũng đề cập vấn đề liên quan tới nghĩa vụ quân sự nhân dịp ASIAD 2026. Hôm 14/9, Yonhap trích dẫn phát biểu của Lee Gi-hyuk (26 tuổi), một trong số những cầu thủ quá tuổi của U23 Hàn Quốc.

Tiền vệ phòng ngự Lee Gi-hyuk trước đó đã dự World Cup 2026 cùng đội tuyển Hàn Quốc. Anh thổ lộ: “Khi tôi đến World Cup, có nhiều cầu thủ lớn tuổi hơn đã từng trải qua ASIAD, nên tôi đã hỏi họ rất nhiều. Họ nói với tôi rằng bên cạnh việc thể hiện tốt trên sân, khát khao cháy bỏng giành huy chương vàng và giải quyết vấn đề nghĩa vụ quân sự cũng rất quan trọng”.

Anh cho biết: “Sau khi trải qua sân khấu lớn như World Cup, tôi đã học hỏi được rất nhiều từ các đàn anh. Tôi tin rằng nếu truyền lại những điều đó cho các đồng đội hiện tại để những kinh nghiệm ấy không trở nên vô ích, chúng tôi có thể thể hiện màn trình diễn tốt hơn nữa.

Ngay từ khi tập luyện trong nước, tôi đã giữ được tinh thần mạnh mẽ và tất cả mọi người đều khao khát thành công. Tôi tin rằng nếu chúng tôi chỉ cần thể hiện chính xác những gì đã chuẩn bị trên sân, kết quả tốt sẽ đến. Tôi sẽ nỗ lực hết sức để giành huy chương vàng mà toàn đội đã đặt làm mục tiêu”.

Trong bài viết hồi tháng 8/2026, Yonhap cho biết quyền lợi đặc cách về nghĩa vụ quân sự là một trong số các yếu tố khiến việc giành huy chương vàng ASIAD trở nên quan trọng. “Những môn thể thao thu hút sự quan tâm lớn nhất của người hâm mộ tại ASIAD là các môn thể thao chuyên nghiệp, trong đó có bóng chày và bóng đá. HCV dù chỉ là một trong rất nhiều bộ huy chương của đại hội, nhưng xét tới tác động đối với sức hút của các giải đấu trong nước cũng như vấn đề nghĩa vụ quân sự, sức ảnh hưởng của bóng chày và bóng đá lớn hơn nhiều so với một tấm HCV đơn thuần”.

Tờ Sports Khan của Hàn Quốc nhận định: “ASIAD thường được xem là sân khấu để các cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu hoặc những tài năng trẻ triển vọng chưa giải quyết nghĩa vụ quân sự có thể vươn lên thông qua việc giành huy chương vàng. Son Heung-min (34 tuổi), người đã duy trì vị thế ngôi sao hàng đầu châu Á trong thời gian dài và sử dụng tấm huy chương vàng giành được tại ASIAD Jakarta-Palembang cách đây 8 năm làm bước đệm cho sự nghiệp, là một ví dụ tiêu biểu.

Tuy nhiên, giải đấu lần này (ASIAD 2026) tập trung hoàn toàn vào “kết quả trước mắt” thay vì “động lực từ lợi ích miễn nghĩa vụ quân sự”. Đây là lý do HLV Lee Min-sung liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của những cầu thủ đã hoàn thành nghĩa vụ, đồng thời khẳng định rằng “kết quả phải được đặt lên hàng đầu”.

Lee Young-jun đã hoàn tất nghĩa vụ quân sự trước khi dự ASIAD 2026

Theo tờ Sport Khan, có 3 cầu thủ của U23 Hàn Quốc đã hoàn tất nghĩa vụ quân sự trước khi ASIAD 2026 nên động lực của họ ở giải này là HCV chứ không phải “lợi ích miễn nghĩa vụ quân sự”.

“Kim Jun-hong (23 tuổi, Suwon), Lee Seung-won (23 tuổi, Gangwon) và Lee Young-jun (23 tuổi, Grasshopper) đều tự hào có tên trong danh sách chính thức của U23 Hàn Quốc dự Asian Games, dù họ đã nhận giấy chứng nhận xuất ngũ từ Đội thể thao thuộc Lực lượng Vũ trang Hàn Quốc (Sangmu)”, tờ Sport Khan cho biết. Tờ báo này cho biết trước đây, U23 Hàn Quốc thường chỉ có một hoặc hai cầu thủ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự được triệu tập dự ASIAD, nhưng đây là lần đầu tiên có tới ba người cùng được lựa chọn.

Trong khi đó, HLV Gangwon FC, Jung Kyung-ho, phát biểu trên tờ Chosun: “Việc các cầu thủ Hàn Quốc được tham dự ASIAD là một điều tốt. Giành huy chương vàng có thể thay đổi tương lai của họ. Nếu tôi lọt vào bán kết Olympic Athens 2004, tôi đã có thể được hưởng quyền lợi miễn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, tôi đã bị loại ở tứ kết”.

“Tôi nghĩ cuộc đời mình có lẽ đã khác nếu khi đó tôi vào được bán kết và được miễn nghĩa vụ quân sự. Biết đâu tôi thậm chí đã thử sức ở nước ngoài. Có vẻ như các cầu thủ ngày nay có những suy nghĩ và tham vọng lớn về việc sang châu Âu. Chúng ta phải cầu chúc cho họ thành công”, ông Jung Kyung-ho phát biểu.

Đặc biệt, ông dành lời động viên cho “học trò cưng” Lee Gi-hyuk, người đang khoác áo CLB Gangwon FC: “Lee Gi-hyuk thực tế đang đứng trước chuyến tàu cuối cùng để giải quyết vấn đề nghĩa vụ quân sự. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi với cậu ấy”.

U23 Hàn Quốc nằm chung bảng D với U23 Saudi Arabia và U23 Qatar ở ASIAD 2026. U23 Hàn Quốc sẽ gặp U23 Qatar vào ngày 15/9, trước khi gặp U23 Saudi Arabia vào ngày 22/9.