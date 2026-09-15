Trực tiếp bóng đá U23 Uzbekistan - U23 Philippines: Quyết tâm tạo bất ngờ (ASIAD)
(13h30, 15/9, vòng bảng ASIAD) U23 Philippines quyết tâm tạo nên bất ngờ với dàn cầu thủ đang chơi ở nước ngoài.
ASIAD | 13h30, 15/9 | CS Asset Minato
Điểm
Muratbaev
Karimov
Rizakulov
Abdullaev
Khamidov
Bakhromov
Khayrullaev
Tulkinbekov
Saidnurullaev
Jumaev
Saidov
Điểm
Nicolas
Villanueva
Rosquillo
Carino
Rontini
Karl
Lucero
Rendon
Banatao
Mariona
Teves
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Philippines gọi 12 cầu thủ chơi ở nước ngoài
U23 Philippines cho thấy tham vọng tạo nên bất ngờ tại ASIAD 2026 khi triệu tập đến 12 cầu thủ đang chơi ở nước ngoài. Nổi bật như Nicholas Guimarães và Gabriel Guimarães đang chơi bóng tại Nhật Bản, Santiago Rublico thuộc AD Alcorcón của Tây Ban Nha, còn Antoine Ortega khoác áo Omonia Aradippou tại Cyprus. Tuyến giữa có Ethan Lee Smith của Notts County U21, Sandro Reyes đang thi đấu tại Đức và John Albert Luis Lucero thuộc Kanchanaburi Power của Thái Lan.
Trong khi đó, hai suất quá tuổi của U23 Philippines thuộc về Christian Rontini và Scott Woods. Đây là sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ của đội bóng này khi một cầu thủ là trung vệ, còn một người là tiền vệ phòng ngự.
(17h, ngày 15/9, vòng bảng ASIAD 2026) Dù không có lực lượng mạnh nhất và chỉ có ít ngày chuẩn bị, U23 Việt Nam vẫn được kỳ vọng tạo khởi đầu thuận...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-15/09/2026 07:50 AM (GMT+7)