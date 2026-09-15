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Trực tiếp bóng đá U23 Uzbekistan - U23 Philippines: Quyết tâm tạo bất ngờ (ASIAD)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Asiad 2026

(13h30, 15/9, vòng bảng ASIAD) U23 Philippines quyết tâm tạo nên bất ngờ với dàn cầu thủ đang chơi ở nước ngoài.

     

ASIAD | 13h30, 15/9 | CS Asset Minato

U23 Uzbekistan
Trực tiếp bóng đá U23 Uzbekistan - U23 Philippines: Quyết tâm tạo bất ngờ (ASIAD) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá U23 Uzbekistan - U23 Philippines: Quyết tâm tạo bất ngờ (ASIAD) - 1
U23 Philippines
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá U23 Uzbekistan - U23 Philippines: Quyết tâm tạo bất ngờ (ASIAD) - 1
Muratbaev, Karimov, Rizakulov, Abdullaev, Khamidov, Bakhromov, Khayrullaev, Tulkinbekov, Saidnurullaev, Jumaev, Saidov
Trực tiếp bóng đá U23 Uzbekistan - U23 Philippines: Quyết tâm tạo bất ngờ (ASIAD) - 1
Nicolas, Villanueva, Rosquillo, Carino, Rontini, Karl, Lucero, Rendon, Banatao, Mariona, Teves

Philippines gọi 12 cầu thủ chơi ở nước ngoài

U23 Philippines cho thấy tham vọng tạo nên bất ngờ tại ASIAD 2026 khi triệu tập đến 12 cầu thủ đang chơi ở nước ngoài. Nổi bật như Nicholas Guimarães và Gabriel Guimarães đang chơi bóng tại Nhật Bản, Santiago Rublico thuộc AD Alcorcón của Tây Ban Nha, còn Antoine Ortega khoác áo Omonia Aradippou tại Cyprus. Tuyến giữa có Ethan Lee Smith của Notts County U21, Sandro Reyes đang thi đấu tại Đức và John Albert Luis Lucero thuộc Kanchanaburi Power của Thái Lan.

Trong khi đó, hai suất quá tuổi của U23 Philippines thuộc về Christian Rontini và Scott Woods. Đây là sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ của đội bóng này khi một cầu thủ là trung vệ, còn một người là tiền vệ phòng ngự. 

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/09/2026 07:50 AM (GMT+7)
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