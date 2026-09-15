Trực tiếp bóng đá U23 Uzbekistan - U23 Philippines: Quyết tâm tạo bất ngờ (ASIAD)

ASIAD | 13h30, 15/9 | CS Asset Minato U23 Uzbekistan 0 - 0 U23 Philippines (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U23 Uzbekistan vs U23 Philippines U23 Philippines Điểm Muratbaev Karimov Rizakulov Abdullaev Khamidov Bakhromov Khayrullaev Tulkinbekov Saidnurullaev Jumaev Saidov Điểm Nicolas Villanueva Rosquillo Carino Rontini Karl Lucero Rendon Banatao Mariona Teves Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U23 Uzbekistan U23 Uzbekistan U23 Philippines Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Muratbaev, Karimov, Rizakulov, Abdullaev, Khamidov, Bakhromov, Khayrullaev, Tulkinbekov, Saidnurullaev, Jumaev, Saidov Nicolas, Villanueva, Rosquillo, Carino, Rontini, Karl, Lucero, Rendon, Banatao, Mariona, Teves

Philippines gọi 12 cầu thủ chơi ở nước ngoài

U23 Philippines cho thấy tham vọng tạo nên bất ngờ tại ASIAD 2026 khi triệu tập đến 12 cầu thủ đang chơi ở nước ngoài. Nổi bật như Nicholas Guimarães và Gabriel Guimarães đang chơi bóng tại Nhật Bản, Santiago Rublico thuộc AD Alcorcón của Tây Ban Nha, còn Antoine Ortega khoác áo Omonia Aradippou tại Cyprus. Tuyến giữa có Ethan Lee Smith của Notts County U21, Sandro Reyes đang thi đấu tại Đức và John Albert Luis Lucero thuộc Kanchanaburi Power của Thái Lan.

Trong khi đó, hai suất quá tuổi của U23 Philippines thuộc về Christian Rontini và Scott Woods. Đây là sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ của đội bóng này khi một cầu thủ là trung vệ, còn một người là tiền vệ phòng ngự.