Messi chính thức chia tay ĐT Argentina, Ronaldo cũng rời ĐT Bồ Đào Nha vào ngày 25/9?

Messi khép lại hành trình 2 thập kỷ với Argentina

Lionel Messi đã chính thức nói lời chia tay đội tuyển Argentina bằng một bức tâm thư đầy cảm xúc. Sau khoảng 20 năm khoác áo "Albiceleste", siêu sao sinh năm 1987 thừa nhận anh đã đi đến giới hạn và không còn nhiều điều để cống hiến cho đội tuyển.

Messi chính thức chia tay ĐT Argentina

“Tôi đã cạn kiệt, không còn gì để cống hiến nữa. Hơn nữa, phía sau đang có những cầu thủ trẻ tuyệt vời, những người xứng đáng được trao cơ hội”, Messi viết. Quyết định này được đưa ra sau một thời gian dài suy nghĩ và là lựa chọn khiến anh “đau đến tận tâm can”, nhưng đồng thời cũng giúp người đội trưởng có thể khép lại hành trình quốc tế trong tư thế của một nhà vô địch.

Messi từng trải qua quãng thời gian đầy thất vọng với Argentina trước khi biến những năm tháng cuối sự nghiệp thành chương huy hoàng nhất. Anh thất bại ở các trận chung kết Copa America 2007, 2015 và 2016, từng tuyên bố chia tay đội tuyển sau Copa America 2016 nhưng sau đó trở lại để hoàn tất giấc mơ lớn nhất.

Kể từ Copa America 2021, Messi cùng Argentina liên tiếp giành Copa America, Finalissima, World Cup 2022 và Copa America 2024. Từ một cầu thủ thường xuyên bị đặt dấu hỏi về khả năng thành công trong màu áo đội tuyển, Messi trở thành thủ lĩnh của thế hệ vàng, đồng thời đưa Argentina trở lại vị thế một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới.

Bởi vậy, lời chia tay lần này không mang màu sắc của một cuộc rút lui vì thất bại. Messi ra đi khi đã hoàn thành gần như mọi mục tiêu cùng Argentina và để lại phía sau một di sản khó có thể thay thế.

Anh cảm ơn người hâm mộ vì đã đồng hành trong suốt 20 năm, cảm ơn gia đình, các HLV, đồng đội và những nhà lãnh đạo từng sát cánh, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục cổ vũ đội tuyển từ bên ngoài. “Tôi ra đi với sự thanh thản và tự hào vì cùng các đồng đội đã mang đến cho các bạn những khoảnh khắc trong mơ”, Messi chia sẻ.

Messi gọi, chờ Ronaldo trả lời

Trong lúc người hâm mộ Argentina vẫn chưa nguôi cảm xúc sau tuyên bố của Messi, Cristiano Ronaldo cũng được cho là đang chuẩn bị cho thời điểm nói lời chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo bật khóc sau thất bại ở vòng chung kết World Cup 2026

Theo thông tin được nhà báo Mohammed Awaad tiết lộ từ tháng 7 và lại mới được xác nhận lại, Ronaldo dự kiến sẽ chính thức giã từ "Seleccao" sau trận gặp Xứ Wales tại UEFA Nations League diễn ra lúc 1h45 ngày 25/9 (giờ Hà Nội). Trận đấu diễn ra trên sân Jose Alvalade, địa điểm mang ý nghĩa đặc biệt với CR7 bởi đây chính là nơi anh từng bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp trong màu áo Sporting Lisbon.

Nếu thông tin trên trở thành sự thật, Jose Alvalade sẽ là nơi khép lại hành trình quốc tế kéo dài hơn hai thập kỷ của Ronaldo. Sau World Cup 2026, tiền đạo 41 tuổi xác nhận sẽ không tham dự World Cup 2030.

Việc Bồ Đào Nha dừng bước ở vòng 1/8 trước Tây Ban Nha càng củng cố khả năng Ronaldo đang tiến gần tới quyết định cuối cùng. Trận gặp Xứ Wales vì thế có thể trở thành “điệu nhảy cuối cùng” của CR7 trong màu áo đội tuyển, đồng thời mở ra một giai đoạn chuyển giao quan trọng đối với bóng đá Bồ Đào Nha.

Ronaldo bước vào những năm cuối sự nghiệp với một bảng thành tích đồ sộ. Anh là chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử bóng đá quốc tế, là thủ lĩnh đưa Bồ Đào Nha giành EURO 2016, UEFA Nations League 2019 và 2025.

Trong hơn 20 năm, CR7 không chỉ trở thành cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển mà còn góp phần thay đổi vị thế của bóng đá Bồ Đào Nha trên bản đồ châu Âu và thế giới. Tuy nhiên, tuổi tác đang khiến vai trò của anh thay đổi.

Ở tuổi 41, Ronaldo không còn duy trì tốc độ, khả năng bứt phá và cường độ hoạt động như thời kỳ đỉnh cao. Tại World Cup 2026, tinh thần chiến đấu vẫn còn nguyên, nhưng dấu ấn chuyên môn của CR7 trước những đối thủ hàng đầu không còn lớn như trước.

Hai biểu tượng cùng khép lại một kỷ nguyên?

Điều khiến khả năng Messi và Ronaldo cùng chia tay đội tuyển trong thời gian ngắn trở nên đặc biệt nằm ở vị thế của hai cầu thủ này. Trong gần hai thập kỷ, họ là hai nhân vật trung tâm của bóng đá thế giới, tạo nên cuộc cạnh tranh chưa từng có về thành tích cá nhân, danh hiệu tập thể và ảnh hưởng trong lịch sử môn thể thao vua.

Kỷ nguyên Messi - Ronaldo đang đi đến hồi kết

Messi vừa đưa ra lời chia tay Argentina, còn Ronaldo có thể “trả lời” bằng trận đấu với Xứ Wales. Nếu kịch bản này xảy ra, bóng đá thế giới sẽ chứng kiến sự khép lại gần như đồng thời của hai chương lớn nhất trong kỷ nguyên hiện đại.

Với Bồ Đào Nha, việc Ronaldo rời đội tuyển cũng có thể trở thành bước ngoặt cần thiết. Đội bóng này đang sở hữu một thế hệ giàu tiềm năng với Gonçalo Ramos, João Neves, Francisco Conceição, Rafael Leão, Vitinha và Nuno Mendes. Sự xuất hiện của những cầu thủ trẻ khiến yêu cầu chuyển giao ngày càng rõ ràng, trong khi tân HLV Jorge Jesus sẽ có cơ hội xây dựng đội tuyển theo triết lý riêng mà không còn phải giải bài toán xoay quanh cái tên Ronaldo.

Trong nhiều năm, câu hỏi “Ronaldo có đá chính hay không?” luôn tạo ra áp lực đặc biệt đối với bất kỳ HLV nào dẫn dắt Bồ Đào Nha. Khi CR7 rời đi, thế hệ kế cận sẽ phải tự đảm nhận trách nhiệm và chứng minh họ đủ khả năng đưa đội bóng áo bã trầu bước sang một chu kỳ mới.