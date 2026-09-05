Vợ C. Ronaldo diện set đồ bình dân đến Venice

Georgina Rodriguez tới Venice hôm 3/9. Ảnh: FilmMagic

Dù kết hôn với cầu thủ giàu bậc nhất thế giới, Georgina Rodriguez vẫn cho thấy cô không chỉ chuộng những món đồ hàng hiệu đắt đỏ. Xuất hiện tại Venice hôm 3/9, người đẹp 32 tuổi diện các thiết kế của thương hiệu nội y Intimissimi. Georgina mặc áo lót ren màu nâu giá 87 bảng Anh (khoảng 3,2 triệu đồng), kết hợp sơ mi satin đồng màu giá 110 bảng Anh (khoảng 4 triệu đồng) và quần jeans trắng thanh lịch.

Georgina kết hợp bộ đồ có giá phải chăng với món phụ kiện xa xỉ là chiếc túi Hermès Birkin da cá sấu trị giá tới 74.000 bảng Anh (khoảng 2,7 tỷ đồng). Nàng mẫu cũng tạo điểm nhấn với loạt trang sức kim cương.

Georgina đeo bông tai và dây chuyền mặt hoa cùng hai chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn. Ảnh: Hola

Georgina một mình tới Venice trong khi Ronaldo cùng các đồng đội ở Al-Nassr đang thi đấu tại Saudi Pro League. Người đẹp được kỳ vọng tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ trong những ngày tới. Năm ngoái, Georgina cũng dự liên hoan phim Venice, không lâu sau khi đính hôn với Ronaldo, và gây ấn tượng với nhẫn kim cương cỡ lớn cùng bộ đầm ren quyến rũ.

Georgina và Ronaldo kết hôn vào tháng trước trong một buổi lễ riêng tư, giản dị tại nhà riêng ở Bồ Đào Nha. Khi trao lời thề nguyện, cầu thủ 41 tuổi diện áo phông kết hợp bộ suit trắng. Trong khi đó, Georgina mặc áo sơ mi trắng cùng chân váy lụa trắng của Gucci - thương hiệu gắn liền với cuộc gặp gỡ định mệnh của họ cách đây một thập kỷ.

Vợ chồng Ronaldo trong ngày cưới. Ảnh: Vogue

Cặp sao tổ chức hôn lễ đúng dịp kỷ niệm 10 năm ngày đầu gặp nhau tại cửa hàng Gucci ở Madrid, nơi Georgina khi đó làm nhân viên bán hàng. Cả năm người con của họ đều có mặt trong buổi lễ.

Hiện Georgina hoạt động với nhiều vai trò, từ người mẫu, influencer đến doanh nhân và ngôi sao truyền hình thực tế. Cô có hơn 78 triệu người theo dõi trên Instagram, hợp tác với nhiều thương hiệu quốc tế và phát triển thương hiệu thời trang riêng OM by G. Người đẹp cũng là nhân vật chính của series thực tế I Am Georgina trên Netflix, đồng thời tham gia kinh doanh trong lĩnh vực phòng khám cấy tóc và bất động sản cao cấp.