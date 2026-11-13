Nóng MU bổ nhiệm HLV Pochettino, hợp đồng đến năm 2029

🔴 Fabrizio Romano xác nhận MU chốt Pochettino

Thương vụ Mauricio Pochettino gia nhập Man Utd đã đi đến bước cuối cùng. Nhà báo Fabrizio Romano sử dụng cụm từ quen thuộc "Here We Go" để xác nhận đội chủ sân Old Trafford đã đạt thỏa thuận bổ nhiệm chiến lược gia người Argentina.

Pochettino đứng trước thử thách lớn tại Old Trafford

Theo Romano, MU đã hoàn tất thỏa thuận với Liên đoàn bóng đá Mỹ (US Soccer), qua đó giải quyết trở ngại liên quan đến hợp đồng hiện tại của Pochettino. Nhà cầm quân 54 tuổi dự kiến sẽ đến Manchester trong tuần tới, sau khi hoàn thành nhiệm vụ dẫn dắt ĐT Mỹ ở cả hai lượt trận tứ kết CONCACAF Nations League gặp Haiti.

Đáng chú ý, hợp đồng giữa Pochettino và Man Utd có thời hạn đến tháng 6/2029. Các thủ tục cần thiết đã được hoàn tất và đội bóng nước Anh đang chuẩn bị cho thông báo chính thức.

Trước đó, Romano tiết lộ Pochettino đã đồng ý với dự án của MU sau những cuộc trao đổi giữa hai bên. Nhà cầm quân người Argentina rất hào hứng trước cơ hội trở lại Ngoại hạng Anh, đồng thời xem đây là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp huấn luyện.

⚽ Pochettino trở lại Ngoại hạng Anh, MU chờ cuộc cách mạng

Việc lựa chọn Pochettino diễn ra sau khi MU quyết định chia tay Michael Carrick. Ban lãnh đạo đội bóng đã tiến hành đánh giá nội bộ, thảo luận với các bên liên quan trước khi đi đến quyết định thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Theo những thông tin Romano tiết lộ trước đó, "Quỷ đỏ" từng cân nhắc một số phương án khác, trong đó có Unai Emery. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford cuối cùng đã chuyển hướng sang Pochettino và nhanh chóng đạt được sự đồng thuận với nhà cầm quân này.

Pochettino không xa lạ với bóng đá Anh khi từng dẫn dắt Southampton, Tottenham và Chelsea. Dấu ấn lớn nhất của ông là đưa Tottenham vào chung kết Champions League mùa giải 2018/19, đồng thời xây dựng một tập thể có lối chơi giàu năng lượng và khả năng pressing mạnh mẽ.

Sau quãng thời gian làm việc tại Mỹ, chiến lược gia người Argentina sẽ trở lại môi trường Ngoại hạng Anh với thử thách lớn tại Old Trafford. Nhiệm vụ trước mắt của ông là ổn định đội hình, cải thiện thành tích và giúp MU tìm lại vị thế trong cuộc đua ở giải đấu hàng đầu nước Anh.

Với bản hợp đồng đến tháng 6/2029, Pochettino được kỳ vọng sẽ trở thành người đặt nền móng cho dự án dài hạn của MU.