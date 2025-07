Sau ngày xõa tới bến với người đẹp, Yamal khoe ảnh được Messi tắm

🚀 Yamal và những ngày ăn chơi "xõa tới bến"

Yamal vẫn đang trong quá trình nghỉ ngơi sau khi kết thúc mùa giải và anh không ngần ngại thể hiện phong cách sống đậm chất ngôi sao Gen Z. Cách đây ít lâu, Yamal thuê hẳn du thuyền hạng sang trị giá 5.000 euro mỗi ngày (khoảng 152 triệu đồng) để cùng nhóm bạn thân vi vu giữa làn nước xanh ngọc.

Yamal xõa tới bến với cô gái lạ mặt

Điều khiến báo chí châu Âu đặc biệt chú ý là sự xuất hiện của 8 cô gái trẻ chưa rõ danh tính trên khoang du thuyền, chi tiết lập tức thổi bùng những đồn đoán xung quanh đời tư của tài năng trẻ.

Dù vậy, đây không phải lần đầu Yamal khiến mạng xã hội dậy sóng. Trước đó, anh từng bị bắt gặp thân mật với một người mẫu Instagram hơn mình 13 tuổi khi đang nghỉ dưỡng tại Brazil.

Vừa qua trong ngày 29/6, các phóng viên của tờ Mundo Deportivo đã theo sát Lamine Yamal. Họ bắt gặp khoảnh khắc cầu thủ này có hành động thân mật với một cô gái lạ mặt. Ngoài ra, Yamal cũng rất phấn khích khi chơi các môn thể thao dưới nước.

💌 Messi gửi thông điệp ẩn ý đến Yamal

Mới đây, Lionel Messi vừa xuất hiện trong video quảng cáo mang tên Blame it on the boots (Hãy đổ lỗi cho đôi giày). Đoạn video thuộc chiến dịch tiếp thị cho hãng sản xuất dụng cụ thể thao nổi tiếng mà siêu sao 38 tuổi làm đại sứ thương hiệu.

Messi gửi "tâm thư" cho Yamal

Đáng chú ý, ở cuối video, Messi gửi một “tâm thư” đặc biệt đến Lamine Yamal. Dù chỉ là video quảng cáo, đoạn clip nhanh chóng gây chú ý bởi thông điệp mà Messi dành cho đàn em ở Barcelona.

Được biết, cả Messi và Yamal sử dụng chung một mẫu giày. Vì vậy, chiến dịch này mang thông điệp kết nối 2 thế hệ tài năng của Barca. Mặt khác, đây cũng là lời động viên ngầm mà siêu sao 38 tuổi dành cho người kế nhiệm mình.

Trùng hợp hơn, đoạn video quảng cáo xuất hiện đúng vào thời điểm Yamal chuẩn bị tiếp nhận áo số 10 của Barcelona từ mùa giải 2025/26.

📸 Yamal hồi đáp bằng hình ảnh tuổi thơ bên Messi

Ngay sau khi đoạn video quảng cáo xuất hiện, Lamine Yamal có động thái hồi đáp Messi. Trên Instagram cá nhân, cầu thủ 17 tuổi chia sẻ lại khoảnh khắc được đàn anh tắm trong một buổi chụp hình năm 2007 – thời điểm Messi giao lưu với lứa cầu thủ nhí của học viện La Masia. Khoảnh khắc thú vị giữa 2 siêu sao từng được cư dân mạng "đào" lại cách đây vài tháng và lập tức gây sốt.

Trước đó, Yamal cũng chia sẻ lên mạng xã hội hình ảnh nhiều cựu cầu thủ từng khoác lên mình áo số 10 Barcelona như Diego Maradona, Ronaldinho như ngầm xác nhận, anh sẽ trở thành chủ nhân mới của số áo huyền thoại.

Theo nhà báo Romano, vào tháng 3 năm sau, Messi và Yamal có thể chạm trán trong trận đấu đặc biệt – trận Finalissima giữa nhà vô địch EURO và nhà vô địch Copa America - đánh dấu lần đầu họ đối đầu trực tiếp với nhau.

Yamal hồi đáp Messi bằng khoảnh khắc bên đàn anh vào năm 2007

🎽 Yamal xin hoãn công bố áo số 10 tới sinh nhật lần thứ 18

Theo nhà báo Gerard Romero từ kênh Jijantes FC, dù mọi thứ gần như đã sẵn sàng để công bố Lamine Yamal là chủ nhân mới của áo số 10, cầu thủ 17 tuổi đã đề nghị CLB hoãn thông báo.

Cụ thể, Yamal muốn đợi đến ngày sinh nhật lần thứ 18 – tức ngày 13/7 – để đồng thời ký hợp đồng gia hạn với Barcelona và chính thức công bố số áo mới. Ban đầu, đội bóng xứ Catalunya dự kiến giới thiệu tân chủ nhân của áo số 10 ngay trước lễ ra mắt mẫu áo đấu cho mùa giải mới vào ngày 2/7.

Tuy nhiên, yêu cầu từ Yamal khiến kế hoạch bị điều chỉnh. Đây được cho là hành động thể hiện sự tôn trọng và nghiêm túc của sao trẻ đối với khoảnh khắc quan trọng nhất sự nghiệp.