MU và Tottenham vào chung kết Europa League, báo chí Anh đánh giá MU cao hơn

MU và Tottenham sẽ gặp lại nhau ở chung kết Europa League mùa này, sau khi hai đội lần lượt vượt qua Athletic Bilbao và Bodo/Glimt ở bán kết. Cặp đấu này thực sự rất đáng chờ đợi, bởi cả hai đội đều phải một mát một còn cho tấm vé dự Champions League, sau mùa giải Premier League khá thảm và đứng ở nửa dưới BXH.

Tottenham và MU đều hướng đến trận chung kết Europa League, trận đấu duy nhất còn ý nghĩa với họ mùa giải này

Dù vậy, sự thiếu thuyết phục vẫn hiện diện trong trận đấu bán kết lượt về của MU. Tờ The Guardian viết: "Sự đẹp mắt của cú sút do Mason Mount thực hiện cũng có mức độ ngang bằng sự cẩu thả trong lối chơi của MU cho tới khi các dự bị vào sân. Vì một lý do nào đó mà họ vẫn cho Athletic Bilbao cơ hội và hy vọng, dù đã thắng 3-0 ở lượt đi tại sân đối thủ".

Tờ The Mirror cũng có chung cách nhìn về MU. "Một Athletic Bilbao mất cả 4 cầu thủ hay nhất của họ đáng lẽ không thể ngăn được MU đi tới một chiến thắng dễ dàng, nhưng MU cho thấy vì sao họ bất ổn mùa này. Bilbao vẫn biết cách vây hãm khung thành MU, và tâm lý thi đấu của đội chủ nhà đã có lúc dao động trước khi tìm được bàn gỡ hòa".

Trong khi MU thắng dù vẫn để lại vết gợn, Tottenham lại xử lý Bodo/Glimt một cách không chút ồn ào với 2 bàn thắng trong vòng 7 phút ở hiệp 2. Và The Guardian mở đầu bài viết về trận đấu này với câu sau: "Anh là ai và đã làm gì với Ange Postecoglou? 1 bàn thắng từ một pha bóng bổng hỗn loạn, 1 đấu pháp rất thực dụng và 1 lần nữa chiến thắng đến từ một, hoặc một vài bàn thắng diễn ra chỉ trong vòng chưa đến 10 phút đổ lại".

Cách diễn đạt của The Guardian nói lên rằng khác với lối chơi tấn công đôi lúc quá liều lĩnh ở Premier League, Tottenham ở Europa League lại rất xù xì nhưng nguy hiểm hơn. Họ đã vượt qua Frankfurt đúng bằng 1 quả penalty, và trước Bodo/Glimt, Tottenham chơi một thứ bóng đá nặng tính phá rối hơn là tấn công, và ghi 2 bàn trong vòng chỉ 7 phút.

Tờ The Guardian viết về trận Bodo/Glimt - Tottenham

Tờ Telegraph chung quan điểm đó, bài viết của tờ này có đoạn: "Thật tò mò khi Spurs tại châu Âu lại không ngán đá thứ bóng đá cầm chừng, không ồn ào nhưng khi ra đòn là nhanh và gọn. Không trận nào cho thấy họ bỏ lỡ nhiều cơ hội, thay vào đó là cơ hội đến chỉ vừa đủ, và Tottenham tận dụng cũng vừa đủ để đi tiếp".

Vậy đội nào đang được đánh giá cao hơn trước trận chung kết? Tờ Daily Mail và The Mirror vẫn coi MU sáng cửa hơn do chất lượng đội hình, nhưng The Guardian nghĩ khác. Nhà báo Jacob Steinberg bình luận: "Postecoglou vẫn chưa thua MU từ khi tiếp quản Tottenham, và cặp Romero - Van de Ven mới chỉ thủng lưới nhiều nhất trước MU là 2 bàn tại Old Trafford mùa trước".

"Mặc dù diễn biến chung kết có thể khác, nhưng đó là nếu ta so sánh MU với hình ảnh thường thấy ở Premier League của Tottenham, chứ không phải Tottenham ở châu Âu. Đó là một hình ảnh hoàn toàn khác lạ và có thể làm cùn mòn hàng tấn công vốn không phải quá mạnh của MU".