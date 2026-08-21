MU thừa thắng xông lên: Baleba chưa phải thương vụ cuối, đón thêm tân binh nào?

Baleba sắp đến Old Trafford, MU hoàn tất cuộc đại tu tuyến giữa

Manchester United đang tiến gần tới việc ký hợp đồng với Carlos Baleba sau khi gửi đề nghị trị giá 60 triệu bảng, kèm 5 triệu bảng phụ phí cho Brighton. Tiền vệ 22 tuổi vốn là mục tiêu dài hạn của “Quỷ đỏ”, từng nằm trong tầm ngắm từ mùa hè năm ngoái trước khi mức định giá 100 triệu bảng của Brighton khiến thương vụ bị đình trệ.

MU sắp có Baleba từ Brighton

Tuy nhiên, sau giai đoạn sa sút phong độ cùng chấn thương gần đây, mức giá dành cho Baleba đã giảm đáng kể. Dù vậy, nếu cập bến Old Trafford với tổng giá trị 65 triệu bảng, ngôi sao người Cameroon vẫn sẽ trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất của HLV Michael Carrick trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Trước Baleba, MU đã lần lượt bổ sung Andrey Santos với mức phí 50 triệu bảng và Youri Tielemans với giá 35 triệu bảng. Ba sự bổ sung liên tiếp cho hàng tiền vệ cho thấy quyết tâm làm mới khu trung tuyến của đội bóng, tương tự cách MU từng ưu tiên chiêu mộ Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo để tăng cường hàng công trong cùng một kỳ chuyển nhượng.

Hậu vệ trái trở thành ưu tiên mới của Carrick

Dù tuyến giữa gần như đã được củng cố, MU vẫn còn những vị trí cần tăng cường trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa vào ngày 1/9. Trong đó, hành lang trái được xem là vấn đề cấp thiết nhất.

Luke Shaw đã bước sang tuổi 31 và khó có thể tiếp tục cày ải ở toàn bộ các trận đấu tại Premier League, chưa kể FA Cup, League Cup và Champions League. Trong khi đó, tài năng trẻ Harry Amass cũng có khả năng rời đội trong những ngày tới, theo dạng cho mượn hoặc chuyển nhượng chính thức.

MU rất muốn chiêu mộ Lewis Hall

Vì thế, sau khi hoàn tất thương vụ Baleba, Giám đốc bóng đá Jason Wilcox được cho là cần lập tức chuyển sự chú ý sang Lewis Hall của Newcastle. Hậu vệ 21 tuổi từ lâu đã được MU xác định là mục tiêu hàng đầu để tăng cường hàng phòng ngự.

Hall được đánh giá là một trong những hậu vệ trái triển vọng nhất Premier League. Với tuổi đời còn rất trẻ, cầu thủ người Anh có thể trở thành giải pháp lâu dài cho hành lang trái của MU. Tuy nhiên, thương vụ này chắc chắn không hề dễ dàng khi Hall còn hợp đồng với Newcastle tới tháng 6/2029 và được định giá từ 60 đến 70 triệu bảng.

Lewis Hall bị Newcastle “đóng cửa”, MU vẫn còn phương án B

Theo Daily Mail, Newcastle coi Lewis Hall là nhân tố “không thể đụng tới” và không có ý định lắng nghe bất kỳ lời đề nghị nào. Tuy nhiên, với tiềm lực của MU, những tuyên bố cứng rắn từ phía “Chích chòe” chưa chắc đã là dấu chấm hết.

Bài viết cho rằng Newcastle từng có quan điểm tương tự với Alexander Isak và Bruno Guimaraes, nhưng cả hai sau đó đều rời đội. Nếu MU đưa ra một lời đề nghị đủ lớn, đồng thời bản thân Hall bày tỏ mong muốn chuyển đến Old Trafford, thương vụ vẫn có khả năng được mở lại.

Sức hút từ Champions League cũng có thể trở thành yếu tố quan trọng. Trong bối cảnh Newcastle không có suất dự cúp châu Âu ở mùa giải 2026/27, cùng hàng loạt biến động nhân sự, cơ hội khoác áo một đội bóng lớn như MU có thể khiến Hall phải cân nhắc.

Trong trường hợp Newcastle đòi hỏi mức phí quá cao, MU vẫn chuẩn bị sẵn những phương án thay thế. Joaquin Seys của Club Brugge là một trong các mục tiêu được theo dõi, dù đội bóng Bỉ cũng không muốn bán hậu vệ này và chỉ có thể thay đổi quan điểm nếu nhận được đề nghị vượt mức định giá 30 triệu bảng.

Ngoài ra, truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ MU còn đưa Jorge Salinas của Racing Santander vào danh sách dự phòng. Hậu vệ 19 tuổi gây ấn tượng mạnh tại giải U19 châu Âu năm nay và được “Quỷ đỏ” theo dõi sát sao. Salinas có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 16 triệu euro, tương đương khoảng 13,7 triệu bảng. Dù vậy, MU sẽ phải cạnh tranh với Barcelona, đội bóng cũng đang dành sự quan tâm lớn tới tài năng trẻ này.