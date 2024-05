MU sẵn sàng bán Antony - Casemiro, dồn tiền đón Watkins đá cặp Hojlund

Mùa giải 2023/24 diễn ra không thành công với MU, chính vì vậy đội bóng này đang có kế hoạch đại tu đội hình để hướng đến mùa bóng 2024/25 tốt hơn. Tuy nhiên do bị ảnh hưởng bởi luật giới hạn chi tiêu, đội chủ sân Old Trafford sẽ không được thoải mái rót tiền vào thị trường chuyển nhượng.

Thay vào đó, MU phải tìm cách bán càng nhiều cầu thủ càng tốt để có thêm tiền mua sắm tân binh. Tờ Talk Sport tiết lộ "Quỷ đỏ" đã sẵn sàng bán Casemiro, Antony và Eriksen. Những gương mặt này vẫn còn hợp đồng với MU.

Casemiro, Antony và Eriksen rất có khả năng sẽ rời MU ở kỳ chuyển nhượng hè 2024

Casemiro và Eriksen đã xuống phong độ nghiêm trọng. Trong khi đó, Antony chẳng thể mang đến màn trình diễn tương xứng với số tiền 80 triệu bảng mà MU phải bỏ ra để chiêu mộ anh.

Hàng công của MU hoạt động không tốt, do đó đội chủ sân Old Trafford đang tính dồn tiền bán những ngôi sao kể trên để chiêu mộ Watkins. Tỷ phú Jim Ratcliffe kỳ vọng nếu Watkins cập bến Old Trafford, anh sẽ tạo ra sự kết hợp hoàn hảo với Hojlund trên hàng công MU.

Đẳng cấp của Watkins không có gì phải bàn cãi. Tiền đạo người Anh ghi tới 19 bàn thắng cho Aston Villa ở Ngoại hạng Anh mùa giải hiện tại. Có những thời điểm cầu thủ sinh năm 1995 còn ở thế đua Vua phá lưới với Haaland.

Watkins là 1 trong những tiền đạo hay nhất Ngoại hạng Anh hiện tại

Nhờ phong độ ấn tượng của Watkins, Aston Villa đã có vé dự Cúp C1 mùa giải sau. Đây là tấm vé lịch sử, bởi lần gần nhất đội chủ sân Villa Park có được vinh dự đó đã diễn ra vào mùa bóng 1982/83.

Nhìn sang Hojlund, anh có khả năng săn bàn không hề tệ. Vấn đề chỉ nằm ở chỗ những vệ tinh xung quanh anh tại MU không thể tạo ra nhiều cơ hội để Hojlund tận dụng.

