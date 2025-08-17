Điểm nóng MU đấu Arsenal: Zubimendi - Rice biến ảo, Cunha "mở khóa" Dorgu

🥊Vai trò bất ngờ của Zubimendi

Những màn trình diễn của Martin Zubimendi trong giai đoạn tiền mùa giải đã cho thấy lý do vì sao Arsenal sẵn sàng chờ suốt một năm để chiêu mộ tiền vệ người Tây Ban Nha trị giá 51 triệu bảng từ Real Sociedad. Cầu thủ 26 tuổi đã nhanh chóng tạo ấn tượng tích cực.

Zubimendi hòa nhập nhanh vào lối chơi của Arsenal

Bài kiểm tra thực sự vẫn còn ở phía trước, bắt đầu ngay tại Old Trafford. Nhưng HLV Mikel Arteta đã không tiếc lời khen ngợi “sự hiện diện đáng kinh ngạc” cùng tốc độ và chất lượng trong việc ra quyết định của Zubimendi. “Đây là phẩm chất rất hiếm gặp ở một tiền vệ”, nhà cầm quân 43 tuổi chia sẻ với Sky Sports. Và những dấu hiệu ban đầu cho thấy HLV Arteta muốn khai thác điều đó theo những cách ít ai ngờ tới.

Zubimendi được mang về để đá ở vị trí số 6, và Arsenal xem anh như sự bổ sung đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên, đáng chú ý là anh thường xuyên dâng cao khi có bóng trong các trận giao hữu, đặc biệt ở chiến thắng 3-0 trước Athletic Bilbao cuối tuần trước.

Anh kiến tạo bàn mở tỷ số cho Viktor Gyokeres bằng một quả tạt chính xác từ góc phải vòng cấm, rồi sau đó có pha đánh gót trong vòng 5m50 tạo cơ hội cho Kai Havertz. Dù phần lớn thời gian anh vẫn lùi sâu nhận bóng từ hàng thủ, phân phối và xuyên phá tuyến giữa đối phương, nhưng rõ ràng Zubimendi hoàn toàn có thể tạo dấu ấn ở khu vực 1/3 cuối sân. Và anh có “đối tác hoàn hảo” là Declan Rice.

🔥Zubimendi - Rice biến ảo

Ban đầu, người ta kỳ vọng sự xuất hiện của Zubimendi sẽ giúp Rice được thoải mái chơi ở vai trò số 8 lệch trái. Nhưng thực tế, cả hai đang hỗ trợ lẫn nhau. Trước Athletic Bilbao, bộ đôi này thường xuyên hoán đổi vị trí, khi Zubimendi dâng cao, Rice lập tức lùi về án ngữ.

Zubimendi và Rice liên tục hoán đổi vị trí cho nhau

Đây là chi tiết chiến thuật ít ai lường trước nhưng lại hoàn toàn hợp lý. Tại sao không tận dụng nhãn quan và khả năng chuyền bóng của Zubimendi ở các khu vực cao hơn, đặc biệt trước những hàng phòng ngự lùi sâu? Và còn ai phù hợp hơn Rice, với nền tảng thể lực tuyệt vời, để bọc lót phía sau?

Zubimendi chắc chắn sẽ mang lại giá trị lớn ở vai trò số 6. Rice vẫn sẽ tỏa sáng ở vị trí số 8 nhờ khả năng đột phá và ngày càng nguy hiểm trước khung thành. Nhưng sự bổ trợ hoàn hảo giữa hai người, cộng thêm trí tuệ chiến thuật hiếm có của Zubimendi, có thể mở ra cho Arsenal những phương án bất ngờ.

💥Cunha: Chìa khóa giúp Dorgu bùng nổ?

Tâm điểm tại Old Trafford vào ngày 17/8 chắc chắn sẽ đổ dồn vào những tân binh đắt giá của MU. Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko đã cập bến với tổng chi phí lên tới 207,2 triệu bảng, mang theo kỳ vọng sẽ thổi luồng gió mới vào hàng công “Quỷ đỏ”.

Dorgu gây ấn tượng mạnh ở giai đoạn tiền mùa giải

Tuy nhiên, sự xuất hiện của họ không chỉ tác động đến hệ thống tấn công mới, mà còn có thể giúp những gương mặt sẵn có tại CLB “lột xác”. Một trong số đó là Patrick Dorgu, hậu vệ cánh trái gia nhập từ Lecce hồi tháng 1 với giá 30 triệu bảng, người được dự báo sẽ hưởng lợi lớn nhất từ Cunha.

Mùa trước, Dorgu chỉ để lại dấu ấn ở một vài thời điểm và gặp khó khăn khi phối hợp cùng Alejandro Garnacho. Cả hai đều có xu hướng bứt tốc và cầm bóng dọc biên trái, dẫn đến việc Dorgu thường bị chèn ép trong khu vực sở trường. Đây là một phần lý do khiến HLV Ruben Amorim xem Garnacho là “có thể thanh lý” và mang về một cầu thủ có phong cách khác hẳn để đảm nhận vai trò này.

🎯Cunha có phong cách chơi khác hoàn toàn Garnacho

Cunha lại là mẫu tiền đạo chơi bó vào trong, thường xuyên lùi sâu phối hợp cùng đồng đội và tung ra những đường chuyền mở ra khoảng trống cho các pha băng lên. So sánh bản đồ nhiệt mùa trước cho thấy sự khác biệt rõ rệt là Garnacho thường bám sát đường biên phía trên Dorgu, trong khi Cunha tại Wolves di chuyển rộng và tập trung hơn ở trung lộ, tạo ra phạm vi ảnh hưởng lớn hơn nhiều.

Bản đồ nhiệt Ngoại hạng Anh mùa 2024/25 cho thấy sự khác biệt trong cách di chuyển của Garnacho và Cunha

MU hẳn cũng đã nhận thấy cách Cunha hỗ trợ hậu vệ cánh phía sau anh tỏa sáng tại Wolves. Rayan Ait Nouri, người giờ đã khoác áo Man City, từng kết hợp ăn ý với Cunha và trở thành mũi khoan phá lợi hại bên cánh trái. Bộ đôi này tạo ra gần gấp đôi số cơ hội cho nhau so với những gì Dorgu và Garnacho làm được mùa trước.

Cunha và Ait Nouri phối hợp với nhau nhiều hơn so với Garnacho và Dorgu ở Ngoại hạng Anh mùa 2024/25

Những con số này phần nào cho thấy khả năng phối hợp tiềm năng giữa Cunha và Dorgu. Màn trình diễn trong loạt giao hữu hè cũng củng cố nhận định đó. Cunha liên tục để lại dấu ấn, trong khi Dorgu trông như được “hồi sinh”, trở thành một trong những điểm sáng nhất của đội.