MU, Real Madrid và nhiều đội "méo mặt" vì mất trụ cột ở đợt FIFA Days

Nỗi lo lớn nhất cho các HLV cấp CLB là cầu thủ của họ chấn thương tại ĐTQG, và nỗi lo đó thường trở thành sự thật. Trong đợt FIFA Days đang diễn ra đã có một số CLB “dính đòn” khi có cầu thủ bị đau, kể cả khi cầu thủ đó còn chưa đá hết trận đầu tiên trong đợt này.

Havertz sẽ phải trở về Arsenal trong tình trạng chấn thương

Arsenal mất Kai Havertz

Kai Havertz chỉ đá được 30 phút trận Hà Lan – Đức trước khi bị rút ra sau khi bị đau vì một pha va chạm với Quentin Timber của Hà Lan. Havertz đã bị chấn thương cơ và dù thời gian bình phục chưa được tiết lộ, mức độ chấn thương sẽ trở nên rõ ràng khi anh được đưa đi chụp vào thứ Năm tới.

Mất Havertz là tổn thất lớn bởi anh là cầu thủ đá nhiều thứ 3 cho Arsenal từ đầu mùa ở Premier League. Vắng anh khiến Arsenal sẽ phải trông cậy vào Viktor Gyokeres, người đang có phong độ không tốt ở CLB, mặc dù Gyokeres gần đây đã ghi bàn cho ĐT Thụy Điển.

Bayern Munich lo âu vì Musiala

Jamal Musiala vẫn chưa thoát khỏi vận xui. Bên cạnh việc anh đột ngột đổ gục cách đây không lâu, ở trận gặp Hà Lan vừa qua ngôi sao của Bayern được đăng ký đá chính nhưng sau đó chấn thương trong lúc khởi động. HLV Jurgen Klopp nói Musiala gần như sẽ nghỉ hết đợt tập trung này.

Sunderland mất ngôi sao sáng nhất

Trận Hà Lan – Đức như giáng vận xui xuống một loạt cầu thủ. Havertz, Musiala bên phía Đức và Brian Brobbey phía Hà Lan. Brobbey bị đau chỉ 5 phút sau khi Havertz rời sân và tiền đạo của Sunderland không va chạm với ai. HLV Xavi xác nhận Brobbey sẽ trở về CLB do chấn thương dây chằng.

Đang phong độ tốt nhưng Brobbey lại bị đau

Xui hơn nữa là Brobbey bị đau đúng lúc anh đang cực kỳ vào phom, chân sút này vừa nã hat-trick vào lưới Man City. Nhưng không chỉ Brobbey, Sunderland còn mất trung vệ Dan Ballard sau khi anh cũng bị đau dây chằng trong trận thắng Gruzia của tuyển Bắc Ireland.

Liverpool thấp thỏm với Isak và Gakpo

Alexander Isak ghi bàn trong trận thắng 2-1 của Thụy Điển trước Romania, nhưng sau đó bị thay ra do bị đau bắp đùi. Dù vậy HLV Graham Potter rút anh ra để đề phòng và cho biết chấn thương không nặng, nên Isak đã lên đường về Liverpool.

Nhưng Cody Gakpo có thể sẽ nghỉ lâu. Tiền đạo đang có phong độ cao này đá chỉ được khoảng 15 phút trước khi bị rút ra ở trận gặp Serbia vì bị đau mắt cá, và HLV Xavi đang chờ kết quả chụp chiếu.

MU thiệt hại nặng nề

2 trận gặp xứ Wales là 2 trận đấu MU mất cầu thủ của mình. Bồ Đào Nha thắng 1-0 ở trận mở màn UEFA Nations League nhưng Fernandes bị thay ra ở hiệp 2 do bị đau, và theo HLV Jorge Jesus thì Fernandes đã nén đau thi đấu từ lúc ở MU.

MU đang nín thở theo dõi tình hình của Bruno Fernandes

Trong khi đó, Patrick Dorgu tập tễnh rời sân sau chỉ 30 phút ở trận thắng 2-0 của Đan Mạch trước xứ Wales. Dorgu là nạn nhân mới nhất của chấn thương dây chằng và anh có vẻ sẽ được trả về Manchester thay vì tiếp tục thi đấu nốt đợt này.

Real Madrid không quá lo với Mbappe

Kylian Mbappe sẽ phải nghỉ 2 tuần sau khi dính chấn thương đầu gối trong trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ của ĐT Pháp, trận đấu mà chính Mbappe ghi bàn duy nhất. Dù vậy tin tích cực cho Real Madrid là Mbappe dự kiến kịp trở lại khi Real Madrid gặp Barcelona ở La Liga (3h, 26/10).