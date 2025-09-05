Barcelona ngán ngẩm với Rashford, tính trả về MU ngay tháng 1/2026

⚽ Rashford gây thất vọng

Mùa hè 2025, Marcus Rashford chia tay MU để gia nhập Barcelona dưới dạng cho mượn 1 năm, kèm điều khoản mua đứt trị gía 30 triệu euro.

Đội bóng xứ Catalunya xem Rashford là phương án bổ sung hữu ích cho hàng công nhờ khả năng thi đấu linh hoạt ở cả vị trí tiền đạo cánh trái lẫn trung phong. Anh cũng gây ấn tượng trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải mới dưới thời HLV Hansi Flick.

Tuy nhiên, Rashford chưa có bất kỳ bàn thắng hay đường kiến tạo nào sau 3 trận đầu tiên tại La Liga, khiến sự kỳ vọng dần chuyển thành thất vọng.

Barcelona chán nản vì phong độ của Rashford

😟 Phòng thay đồ Barcelona bắt đầu lo ngại

Theo các nguồn tin mới nhất từ Tây Ban Nha, không khí trong phòng thay đồ Barcelona đang trở nên căng thẳng xoay quanh Marcus Rashford. Một số cầu thủ được cho là "chưa bị thuyết phục" bởi những gì cầu thủ người Anh thể hiện.

Thậm chí, đã có sự so sánh giữa Rashford và Joao Felix – cầu thủ từng gây thất vọng khi đến Barcelona theo dạng cho mượn ở mùa giải 2023/24. Hai điểm khiến nội bộ lo ngại là phong độ mờ nhạt và sự hòa nhập chậm của Rashford với lối chơi chung.

Các báo cáo cho biết Barcelona "thất vọng với màn trình diễn của Rashford" và "đòi hỏi anh phải cải thiện nhanh chóng", bởi họ "không có sự kiên nhẫn vô hạn" cho những trường hợp như vậy.

💰 Barcelona tính phá vỡ thỏa thuận với MU

Nếu tình hình không thay đổi, Barcelona sẵn sàng chấm dứt hợp đồng sớm và đưa Rashford trở lại MU ngay tháng 1/2026, dù đây là phương án tốn kém. Được biết, nếu không kích hoạt điều khoản mua đứt vào cuối mùa, Barcelona phải trả cho MU khoản phí phát khoảng 5 triệu euro vì phá vỡ thỏa thuận.

Tương lai của tiền đạo người Anh giờ đây phụ thuộc vào việc anh có thể nhanh chóng lấy lại phong độ hay không, nếu không, viễn cảnh trở lại Old Trafford sớm hơn dự kiến là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

🔥 Áp lực đè nặng lên vai Rashford

Dưới thời HLV Hansi Flick, Barcelona đang bước vào giai đoạn tái thiết lực lượng. Việc Rashford được chiêu mộ một phần trong kế hoạch tìm kiếm giải pháp cho hàng công sau khi thất bại trong việc chiêu mộ Luis Diaz, Nico Williams.

Tuy nhiên, phong độ hiện tại khiến tiền đạo 27 tuổi đứng trước sức ép rất lớn từ cả ban huấn luyện và nội bộ đội bóng. Anh buộc phải cải thiện hiệu suất thi đấu nếu muốn trụ lại tại Nou Camp đến hết mùa giải.