Barcelona ngán ngẩm với Rashford, tính trả về MU ngay tháng 1/2026

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Australia vs New Zealand
Logo Australia - AUS Australia
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Indonesia vs Đài Loan (Trung Quốc)
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Đài Loan &#40;Trung Quốc&#41; - TPE Đài Loan (Trung Quốc)
-
Faroe Islands vs Croatia
Logo Faroe Islands - FRO Faroe Islands
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Ukraine vs Pháp
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Italy vs Estonia
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Estonia - EST Estonia
-
Slovenia vs Thụy Điển
Logo Slovenia - SVN Slovenia
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Đan Mạch vs Scotland
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Armenia vs Bồ Đào Nha
Logo Armenia - ARM Armenia
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Anh vs Andorra
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Andorra - AND Andorra
-
Mỹ vs Hàn Quốc
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Mexico vs Nhật Bản
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Qatar vs Nga
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo Nga - RUS Nga
-
Lithuania vs Hà Lan
Logo Lithuania - LTU Lithuania
-
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Đức vs Northern Ireland
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Northern Ireland - NIR Northern Ireland
-
Thổ Nhĩ Kỳ vs Tây Ban Nha
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Bỉ vs Kazakhstan
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Kazakhstan - KAZ Kazakhstan
-
Ba Lan vs Phần Lan
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Phần Lan - FIN Phần Lan
-
Malaysia vs Palestine
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Logo Palestine - PLE Palestine
-
Indonesia vs Lebanon
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Lebanon - LBN Lebanon
-
UAE vs Bahrain
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Bahrain - BHR Bahrain
-
Cộng Hòa Séc vs Saudi Arabia
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Israel vs Italy
Logo Israel - ISR Israel
-
Logo Italy - ITA Italy
-
Greece vs Đan Mạch
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Kosovo vs Thụy Điển
Logo Kosovo - RKS Kosovo
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
New Zealand vs Australia
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Azerbaijan vs Ukraine
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Wales vs Canada
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Canada - CAN Canada
-
Hungary vs Bồ Đào Nha
Logo Hungary - HUN Hungary
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Iceland
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Iceland - ISL Iceland
-
Serbia vs Anh
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Bosnia-Herzegovina vs Áo
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Logo Áo - AUT Áo
-
Na Uy vs Moldova
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Mỹ vs Nhật Bản
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mexico vs Hàn Quốc
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-

Barcelona ngán ngẩm với Rashford, tính trả về MU ngay tháng 1/2026

Sự kiện: La liga 2025-26 Marcus Rashford Barcelona
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Marcus Rashford có thể kết thúc sớm hành trình ở Barcelona do thể hiện phong độ đáng thất vọng trong giai đoạn đầu mùa giải.

  

⚽ Rashford gây thất vọng

Mùa hè 2025, Marcus Rashford chia tay MU để gia nhập Barcelona dưới dạng cho mượn 1 năm, kèm điều khoản mua đứt trị gía 30 triệu euro.

Đội bóng xứ Catalunya xem Rashford là phương án bổ sung hữu ích cho hàng công nhờ khả năng thi đấu linh hoạt ở cả vị trí tiền đạo cánh trái lẫn trung phong. Anh cũng gây ấn tượng trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải mới dưới thời HLV Hansi Flick.

Tuy nhiên, Rashford chưa có bất kỳ bàn thắng hay đường kiến tạo nào sau 3 trận đầu tiên tại La Liga, khiến sự kỳ vọng dần chuyển thành thất vọng.

Barcelona chán nản vì phong độ của Rashford

Barcelona chán nản vì phong độ của Rashford

😟 Phòng thay đồ Barcelona bắt đầu lo ngại

Theo các nguồn tin mới nhất từ Tây Ban Nha, không khí trong phòng thay đồ Barcelona đang trở nên căng thẳng xoay quanh Marcus Rashford. Một số cầu thủ được cho là "chưa bị thuyết phục" bởi những gì cầu thủ người Anh thể hiện.

Thậm chí, đã có sự so sánh giữa Rashford và Joao Felix – cầu thủ từng gây thất vọng khi đến Barcelona theo dạng cho mượn ở mùa giải 2023/24. Hai điểm khiến nội bộ lo ngại là phong độ mờ nhạt và sự hòa nhập chậm của Rashford với lối chơi chung.

Các báo cáo cho biết Barcelona "thất vọng với màn trình diễn của Rashford" và "đòi hỏi anh phải cải thiện nhanh chóng", bởi họ "không có sự kiên nhẫn vô hạn" cho những trường hợp như vậy.

💰 Barcelona tính phá vỡ thỏa thuận với MU

Nếu tình hình không thay đổi, Barcelona sẵn sàng chấm dứt hợp đồng sớm và đưa Rashford trở lại MU ngay tháng 1/2026, dù đây là phương án tốn kém. Được biết, nếu không kích hoạt điều khoản mua đứt vào cuối mùa, Barcelona phải trả cho MU khoản phí phát khoảng 5 triệu euro vì phá vỡ thỏa thuận.

Tương lai của tiền đạo người Anh giờ đây phụ thuộc vào việc anh có thể nhanh chóng lấy lại phong độ hay không, nếu không, viễn cảnh trở lại Old Trafford sớm hơn dự kiến là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

🔥 Áp lực đè nặng lên vai Rashford

Dưới thời HLV Hansi Flick, Barcelona đang bước vào giai đoạn tái thiết lực lượng. Việc Rashford được chiêu mộ một phần trong kế hoạch tìm kiếm giải pháp cho hàng công sau khi thất bại trong việc chiêu mộ Luis Diaz, Nico Williams.

Tuy nhiên, phong độ hiện tại khiến tiền đạo 27 tuổi đứng trước sức ép rất lớn từ cả ban huấn luyện và nội bộ đội bóng. Anh buộc phải cải thiện hiệu suất thi đấu nếu muốn trụ lại tại Nou Camp đến hết mùa giải.

8

Man City - Man U 14.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Manchester City
Manchester United
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 14/09
Thể lệ
ĐT Anh hội quân: HLV Tuchel gạch tên Arnold - Mainoo, Rashford góp mặt
ĐT Anh hội quân: HLV Tuchel gạch tên Arnold - Mainoo, Rashford góp mặt

ĐT Anh vừa công bố đội hình triệu tập cho đợt tập trung FIFA Days tháng 9/2025. Một số ngôi sao của "Tam sư" như Arnold hay Mainoo không có tên trong...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/09/2025 07:55 AM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN