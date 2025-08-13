Arsenal chơi chiêu lạ trước đại chiến MU, Arteta bị chê chỉ giỏi "làm màu"

🔥 Thay đổi nhỏ, tham vọng lớn

Sau 3 mùa liên tiếp về nhì tại Ngoại hạng Anh, Arsenal của HLV Mikel Arteta bước vào mùa giải mới với quyết tâm chinh phục ngôi vương. "Pháo thủ" đã chi 64 triệu bảng để chiêu mộ tiền đạo Viktor Gyokeres, đồng thời mang về Martin Zubimendi, Christian Norgaard, Noni Madueke, Cristhian Mosquera và thủ môn Kepa Arrizabalaga để củng cố lực lượng.

Phần mái che tại sân Emirates đã bị tháo bỏ trước mùa giải mới

Bên cạnh việc chi mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng, Arsenal còn tiến hành chỉnh sửa một số chi tiết tại sân nhà Emirates. Điểm thay đổi gây chú ý nhất nằm ở đường hầm nơi các cầu thủ bước ra sân.

Theo các nguồn tin, HLV Arteta đã yêu cầu tháo bỏ phần mái che bên ngoài đường hầm, thay vì lối ra có mái che như nhiều mùa trước. Lý do là để các cầu thủ cảm nhận trọn vẹn bầu không khí cuồng nhiệt từ khán đài, đồng thời khiến đối thủ phải “choáng ngợp” ngay khi xuất hiện trước đám đông.

🎯 Chiêu tâm lý hay trò màu mè?

Trong mắt nhiều CĐV, đây chỉ là một “chiêu” mới trong loạt phương pháp khác thường mà Arteta từng áp dụng để truyền cảm hứng cho học trò. Vị HLV người Tây Ban Nha từng gây xôn xao khi cho đội tập luyện dưới tiếng nhạc “You’ll Never Walk Alone” trước chuyến làm khách tại Anfield, mang bóng đèn vào phòng họp để nói về “năng lượng”, hay thậm chí thuê người đóng giả móc túi để kiểm tra sự cảnh giác của các cầu thủ.

HLV Mikel Arteta thường xuyên áp dụng những phương pháp độc lạ khiến CĐV bất ngờ

Không chỉ vậy, ông còn nuôi một chú chó tại sân tập và đặt tên là “Win” (Chiến thắng), từng để nhiếp ảnh gia CLB phát biểu trước trận derby Bắc London. Tất cả tạo nên hình ảnh một Arteta đầy sáng tạo, nhưng cũng khiến nhiều người cho rằng ông đang quá sa đà vào những chi tiết vụn vặt.

😅 Làn sóng trái chiều từ khán đài

Ngay khi thông tin về việc tháo bỏ mái che đường hầm xuất hiện, mạng xã hội lập tức dậy sóng. CĐV Liverpool mỉa mai: “Tháo mái che đường hầm, nuôi chó tên Win, bật nhạc đối thủ trong buổi tập, mang bóng đèn ra nói chuyện, thuê móc túi… đúng là David Brent (một nhân vật hư cấu trong bộ phim tài liệu giả tưởng The Office) của bóng đá”.

Đội khách tới Emirates sẽ phải đối mặt với bầu không khí cuồng nhiệt từ khán đài

Người khác tỏ vẻ chán nản: “Chưa thấy HLV nào ám ảnh với những thứ nhỏ nhặt như vậy… rồi lại về nhì thôi”. Thậm chí có ý kiến gay gắt: “Hãy giành cúp đi thay vì mấy trò hình thức này”.

Tuy nhiên, một bộ phận CĐV Arsenal lại tỏ ra hài lòng, cho rằng đây là một thay đổi giúp sân Emirates trông “sạch sẽ” và hiện đại hơn. Có người nhận xét: “Tôi thích quyết định này, đây là thứ xấu xí nhất ở Emirates”.

⚽ Trước giờ bóng lăn tại Old Trafford

Arsenal sẽ bắt đầu mùa giải mới bằng chuyến làm khách trên sân Old Trafford của Man Utd vào Chủ Nhật (22h30 ngày 17/8 giờ Việt Nam), trước khi trở lại Emirates tiếp đón Leeds vào ngày 23/8. Liệu sự thay đổi nhỏ nhưng gây nhiều tranh cãi này có tạo ra khác biệt trên sân cỏ, hay chỉ là một “màn trình diễn màu mè” nữa của Mikel Arteta, tất cả sẽ có câu trả lời sau tiếng còi khai cuộc.