MU nhắm sao trẻ 100 triệu euro, sốt ruột chờ Barca “chốt đơn” Rashford

Thương vụ Rashford chưa ngã ngũ, MU rơi vào thế bị động

Tương lai của Marcus Rashford đang trở thành tâm điểm chú ý khi Manchester United và Barcelona vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Marcus Rashford cầm áo ra mắt trong buổi công bố tân binh của Barcelona

Một số nguồn tin cho rằng đội bóng xứ Catalunya đã bỏ lỡ thời hạn kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro. Tuy nhiên, cũng có ý kiến khẳng định hạn chót thực tế kéo dài đến hết mùa giải, khiến tình hình càng trở nên phức tạp.

Barcelona hiện đang cân nhắc lại chiến lược chuyển nhượng, ưu tiên đầu tư vào các vị trí khác thay vì dốc toàn lực cho Rashford. Điều này khiến khả năng hoàn tất thương vụ bị đặt dấu hỏi lớn.

Về phía MU, đội chủ sân Old Trafford không có ý định giữ chân Rashford, nhưng lại muốn thu về khoản tiền mặt trọn vẹn. Dẫu vậy, họ đang rơi vào thế bất lợi khi Barcelona biết rõ cầu thủ này muốn ra đi, còn MU không còn mặn mà giữ lại.

Sự chần chừ từ phía Barca khiến kế hoạch chuyển nhượng của MU bị ảnh hưởng, đặc biệt trong bối cảnh họ đang cần bổ sung một cầu thủ tấn công chất lượng cho mùa giải mới.

Nhắm Diomande 100 triệu euro, cạnh tranh Liverpool

Trong lúc chờ đợi thương vụ Marcus Rashford được giải quyết, Manchester United đã bắt đầu tìm kiếm phương án thay thế và cái tên nổi bật là Yan Diomande của RB Leipzig.

Yan Diomande ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho RB Leipzig trong trận đấu Bundesliga giữa RB Leipzig và VfL Wolfsburg trên sân Red Bull Arena vào ngày 15/2/2026 tại Leipzig, Đức.

Cầu thủ 19 tuổi này được định giá khoảng 100 triệu euro – con số được đánh giá là vượt quá khả năng chi trả của MU ở thời điểm hiện tại. Dù vậy, “Quỷ đỏ” hy vọng mức giá có thể giảm hoặc đạt được thỏa thuận thanh toán linh hoạt.

Không chỉ MU, Liverpool cũng đang theo sát Diomande và xem anh là phương án kế nhiệm lâu dài cho Mohamed Salah. Trước đó, Tottenham Hotspur cũng từng bày tỏ sự quan tâm tới tài năng trẻ này.

Diomande có bước tiến thần tốc khi chỉ trong vòng hai năm đã đi từ giải trẻ tại Mỹ lên thi đấu đỉnh cao châu Âu. Sau thời gian chơi bóng tại DME Academy, anh chuyển tới Leganés trước khi Leipzig kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 20 triệu euro.

Ban đầu chỉ được xem là phương án phát triển lâu dài, nhưng Diomande đã nhanh chóng khẳng định tài năng và trở thành một trong những cầu thủ trẻ đáng chú ý nhất châu Âu hiện tại.